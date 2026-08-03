سازمان آتش‌نشانی یونان اعلام کرد در جریان این سانحه که یکشنبه ۱۱ مرداد رخ داد، دو خدمه دیگر بالگرد که یونانی و بریتانیایی هستند، از حادثه جان سالم به در بردند. به گفته این سازمان، تحقیق درباره علت برخورد دو بالگرد آغاز شده است.

اروپا تابستان امسال، پس از دوره‌ای از موج‌های گرمای بی‌سابقه و بارندگی اندک، با آتش‌سوزی‌های گسترده روبه‌رو شده است. گروهی از دانشمندان محیط زیست بر این باورند که تغییرات اقلیمی این آتش‌سوزی‌ها را تشدید کرده است.

در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم مرداد، آتش‌سوزی‌های ویرانگر در فرانسه و اسپانیا رو به کاهش نهاد و تا حد زیادی کنترل شد، اما پس از یک دوره آرامش نسبی در یونان، چندین آتش‌سوزی جنگلی در این کشور آغاز شد.

تحقیقات نشان می‌دهد آتش‌سوزی کنونی که در استان بویوتیای یونان آغاز شد و سپس به منطقه آتیک در شهر آتن گسترش یافت، احتمالا بر اثر جرقه‌های ناشی از کابل‌های یک شبکه خصوصی انتقال برق ایجاد شده است. این شبکه، برق تولیدشده با توربین‌های بادی را به شبکه اصلی برق انتقال می‌دهد.

به نوشته رویترز دو شهروند یونانی به ظن سهل‌انگاری بازداشت شدند و یک مظنون دیگر همچنان متواری است.

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ویدیوهایی که از صحنه برخورد دو بالگرد در آتن منتشر شده است نشان می‌دهد دو بالگرد در ارتفاع پایین در حال نزدیک شدن به مسیر یکدیگرند که ناگهان ملخ اصلی بالگرد پایینی به بخش زیرین بالگرد دیگر برخورد می‌کند و بالگرد پایینی پس از آتش‌ گرفتن، سقوط می‌کند. بر اساس این تصاویر، بالگرد دوم پس از تخلیه محموله آب خود از محل دور شد. رویترز نوشت نتوانسته است اصالت این ویدیوها را تایید کند.

در حال حاضر برای چند منطقه مسکونی در غرب منطقه آتیک و همین‌طور یک شهرک صنعتی در نزدیکی شهر ساحلی و تاریخی مِگارا که در ۴۰ کیلومتری غرب آتن قرار دارد، هشدار تخلیه صادر شده است. نیروهای امدادی یونان تلاش می‌کنند مانع پیشروی آتش از غرب آتن به‌سوی مگارا شوند. این شهر حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

تغییر مسیر آتش‌سوزی در فرانسه، مهار آتش در اسپانیا

شبکه تلویزیونی ب‌اف‌ام گزارش داد آتش‌سوزی در منطقه وار در جنوب‌غرب فرانسه، پس از تغییر جهت باد مسیر خود را عوض کرد و به منطقه‌ای جنگلی و صعب‌العبور گسترش یافت.

این شبکه خبری سراسری در فرانسه افزود آتش‌سوزی تازه‌ای نیز در حاشیه بزرگراهی نزدیک شهر تاریخی کارکاسون در جنوب فرانسه آغاز شد که ظاهرا عامل آن یک خودروی در حال سوختن بود.

ویدیوی پخش‌شده از این شبکه ستون‌های عظیم دود خاکستری و شعله‌های آتش را در نزدیکی جاده نشان داد. مقام‌ها اعلام کردند بزرگراه را بسته و یک پارک حیوانات در نزدیکی محل را تخلیه کرده‌اند.

در مرکز اسپانیا، آتش‌سوزی‌هایی که طی هفته گذشته ده‌ها هزار هکتار را سوزاندند، عمدتا مهار شدند، هرچند آتش‌نشانان در برخی مناطق با شعله‌ور شدن دوباره آتش مقابله می‌کردند.

در استان کاسِرِس در غرب اسپانیا، حریقی که شنبه ۱۰ مرداد آغاز شد، مقام‌ها را وادار کرد حدود ۸۰۰ نفر را تخلیه کنند. این افراد یکشنبه اجازه یافتند به خانه‌های خود بازگردند، اما از آنجا که آتش همچنان فعال بود، از آنان خواسته شد در خانه بمانند.

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تعطیلی اجبار نیروگاه هسته‌ای مجارستان به دلیل خشکسالی

دیگر کشورهای اروپایی نیز با خشکسالی و کاهش سطح آب رودخانه‌های بزرگ، از جمله راین و دانوب، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. سطح آب دانوب در مجارستان، صربستان و رومانی به پایین‌ترین میزان ثبت‌شده رسید.

پیتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، یکشنبه گفت این کشور با پنج روز بحرانی روبه‌رو است. خشک شدن دانوب، در آستانه آغاز یک موج گرمای جدید، تنها نیروگاه هسته‌ای مجارستان را برای نخستین بار در بیش از چهار دهه گذشته به تعطیلی کشاند.

کاهش سطح آب در پی کمبود بارندگی، کشتیرانی و گردشگری در مجارستان را نیز مختل کرده و به اعمال محدودیت در مصرف آب در بیش از ۱۰۰ شهر و روستا منجر شده است.

وزیر انرژی صربستان یکشنبه گفت سطح آب دانوب در این کشور به پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۸۵ رسید و تولید روزانه بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی صربستان را به تنها ۲۰ درصد ظرفیت آن کاهش داد.