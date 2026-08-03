شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، گفتند امکانات درمانی، حمل‌ونقل و خدمات رفاهی در خدمت مراسم حکومتی اربعین که سه‌شنبه ۱۳ مرداد است، قرار گرفته‌اند.

به گفته آن‌ها، برگزاری این مراسم با کمبود برخی کالاهای اساسی، اختلال در حمل‌ونقل عمومی و فشار بر خدمات شهری، همراه شده است.

از سوی دیگر، مقامات استانی در ایلام اعلام کردند به‌دلیل تداوم موج گرما، افزایش دمای هوا، رشد تردد زائران اربعین و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، این استان چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل است.

استان‌های بوشهر، خوزستان، قم، کرمانشاه و هرمزگان نیز به دلایل مشابه ۱۴ مرداد را تعطیل اعلام کردند.

پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، ۲۸ تیرماه اعلام کرد برای مراسم اربعین «به میزان کافی دارو و تجهیزات تهیه و ارسال» شده است و پنج بیمارستان در مسیر نجف تا کربلا با حضور پزشکان ایرانی «به زائران خدمات‌رسانی خواهند کرد».

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر دادند و گفتند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.

نسخه‌پیچ یک داروخانه‌ در تهران، در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت بیماران برای تامین قرص‌های بیماری قلبی به قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، باید مدت زمانی را صرف جمع‌آوری پول کنند تا بعد بتوانند داروهایشان را تهیه کنند.

کمبود ناوگان حمل و نقل

مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند در اربعین امسال سه میلیون و ۲۴۰ هزار نفر شرکت داشتند که کماکان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفرشان در عراق هستند.

ستاد مرکزی اربعین از شرکت‌کنندگان در مراسم خواست حین بازگشت به کشور، حتما در موکب‌های تعبیه شده استراحت کنند.

شهروندی از کرمانشاه در همین راستا نوشت: «در این وضعیت گرانی و بی‌حوصلگی، شهر پر شده از حامیان حکومت و زائران. در سراسر شهر برایشان موکب زده‌اند و جای خواب، صبحانه و ناهار و شام رایگان نیز در اختیارشان گذاشته‌اند.»

برخی شهروندان نیز از کمبود در ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری خبر داده‌اند.

یکی از آن‌ها گفت تمام اتوبوس‌های بین‌شهری برای پیاده‌روی اربعین اختصاص داده شده‌اند و به همین دلیل تا هفته آینده هیچ بلیت اتوبوسی از تهران به مقصد شهرهای شمال غربی و غرب کشور، پیدا نمی‌شود.

شهروند دیگری از جنوب کشور تاکید کرد یازدهم تیر هیچ اتوبوسی به مقصد بوشهر وجود نداشته و شرکت‌های مسافربری به مسافران گفته‌اند همه اتوبوس‌ها به اجبار برای مراسم اربعین به شلمچه اعزام شده‌اند و برای رفت‌وآمد سایر شهروندان، امکاناتی در نظر گرفته نشده است.

گزارش‌هایی نیز از کمبود مواد غذایی در برخی شهرها به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

مخاطبی از خرم‌آباد خبر داد بیشتر نانوایی‌های این شهر با کمبود آرد روبه‌رو هستند و به گفته نانوایان، بخش زیادی از آرد برای اربعین به عراق ارسال شده است.

از الیگودرز نیز گزارش شده که کمبود تخم‌مرغ، سیب‌زمینی و پیاز به‌شدت افزایش یافته و شهروندان علت آن را جمع‌آوری این اقلام برای موکب‌های اربعین عنوان کرده‌اند.

یک شهروند از شهرکرد گفت قیمت میوه در روزهای اخیر به‌شدت افزایش یافته است.

به گفته او، در حالی که بسیاری از مردم توان خرید میوه ندارند، بهترین محصولات برای مراسم اربعین اختصاص داده شده و هم‌زمان، قیمت‌ها نیز افزایش یافته است.