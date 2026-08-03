او که برادر همسر مسعود خامنه‌ای، دیگر فرزند علی خامنه‌ای است، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، توضیح نداد مجتبی خامنه‌ای که از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای در ۹ اسفند و انتخاب به‌عنوان جانشین او، هرگز در انظار عمومی دیده نشده و جز چند متن مکتوب، هیچ ویدیو و صدایی از او نیز منتشر نشده چه زمانی و خطاب به چه کسانی به‌صورت رسمی و علنی این هشدار را داده است.

خرازی با اشاره به اینکه مسعود پزشکیان ۲۸ بار استعفا کرده و یا تهدید کرده که از مقام خود کناره خواهد گرفت، گفت:«رهبر انقلاب (مجتی خامنه‌ای) نوشتند یک بار دیگر پزشکیان استعفا کند، استعفایش را می‌پذیریم. رسما اعلام کردند و به خاطر همین هم اینها کاسه و کوزه شان را جمع کردند، فتیله را پایین کشیدند و دیگر تهدید به استعفا نکردند.»

یک منبع آگاه در ایران ۱۰ خرداد به ایران‌اینترنشنال خبر داد که مسعود پزشکیان، رییس دولت، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کناره‌گیری از سمت خود شد.

او که به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرد، گفت که پزشکیان در این نامه که ۱۰ خرداد ارسال شده، با لحنی کم‌سابقه و انتقادی هشدار داده بود که ساختار اداره کشور در عمل از مسیرهای رسمی خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است.

پزشکیان در این نامه تاکید کرده بود که رییس‌جمهوری و دولت در عمل از روند تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده‌اند و خلاء ناشی از این وضعیت، زمینه را برای در دست گرفتن امور از سوی جریان‌های افراطی در سپاه پاسداران فراهم کرده است.

او همچنین تصریح کرده بود که در چنین شرایطی امکان اداره دولت و انجام مسئولیت‌های قانونی خود را ندارد و به همین دلیل خواستار کناره‌گیری فوری شده است.

خبر استعفای پزشکیان بعدا از سوی نزدیکان او و دیگر مقامات و رسانه‌های حکومتی تکذیب شد. با این حال این نخستین بار نبود که اخباری مبنی بر قصد پزشکیان برای استعفا از ریاست جمهوری منتشر می‌شد.

رییس دولت چهاردهم در جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در یک سخنرانی در بوشهر، خبر استعفای خود را تکذیب کرد.

محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی ریاست‌جمهوری، نیز در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ گزارش‌ها درباره استعفای مسعود پزشکیان از ریاست دولت را «شایعه» خواند و آنها را تکذیب کرد.

جابه‌جایی‌های جدید در شورای عالی امنیت ملی؟

محمد باقر خرازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود از قصد مجتبی خامنه‌ای برای اعمال تغییراتی در تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی و شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

او گفت رهبر انقلاب می‌خواهند شورای عالی امنیت ملی را تغییر دهند. آقای ذوالقدر را جابه‌جا کنند، آقای محسن رضایی جای ایشان برود. به آقای عراقچی هم گفتند حق مداخله در مذاکرات را به هیچ عنوان نداری.»

خرازی گفت: «ایشان سفت به میدان آمده است. شما حاج آقا مجتبی را نمی‌شناسید. پدرش قائد شهید اگر بود کمی تعارف داشت اما او اصلا تعارف ندارد.»

از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و معرفی مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین او، جز در یک مورد استثنایی، هیچ حکمی از سوی رهبر جدید برای انتصاب فرماندهان جدید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صادر نشده است.

تنها استثناء در این زمینه به حکمی مربوط می‌شود که براساس آن محسن رضایی، به‌عنوان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده است آن هم در شرایطی که یحیی رحیم‌صفوی، مشاور نظامی علی خامنه‌ای در جریان جنگ کشته نشد و هنوز زنده است.

به‌نظر می‌رسد در غیاب مجتبی خامنه‌ای و حضور موثر او در تصمیم‌گیری‌ها، روند عزل و نصب فرماندهان نظامی در جمهوری اسلامی در سکوت تغییر کرده است.

اظهارات محمد باقر خرازی درباره تصمیمات مجتبی خامنه‌ای در حالی منتشر شده که روزنامه همشهری در ویدئویی تلاش کرده است منتشر نشدن هیچ فایل صوتی از مجتبی خامنه‌ای را با خطر شناسایی محل اختفای او از سوی سرویس‌های اطلاعاتی توجیه کند.

این رسانه وابسته به شهرداری تهران نوشته حتی یک صدای ضبط‌‌ شده می‌تواند اطلاعاتی درباره مکان، زمان، تجهیزات و وضعیت جسمانی گوینده در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.

همشهری این ویدئو را در پاسخ به پرسشی منتشر کرده که چرا از فردی که در آن «رهبر سوم» جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکنون هیچ صدایی در دسترس عموم قرار نگرفته است. محور اصلی پاسخ این روزنامه آن است که لایه‌های پنهان یک فایل صوتی ممکن است به ردیابی گوینده و محل ضبط منجر شود.