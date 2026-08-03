شماری از شهروندان در واکنش به لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، از رفتارهای چندگانه دونالد ترامپ با مقامهای باقیمانده حکومت ابراز نارضایتی کردند و آن را بخشی از «بازی تکراری تهدید-مذاکره» خواندند.
شهروندی از شیراز با اشاره به مواضع ناپایدار رییسجمهوری آمریکا گفت آقای ترامپ با رفتار «شلکن سفتکن» خود، به سرعت در حال از دست دادن محبوبیتش بین ایرانیان است و جمهوری اسلامی هم به توهم قدرت رسیده است.
او تاکید کرد جنگ اینچنین بینتیجه و فرسایشی که حکومت را هدف قرار ندهد، «فشاری بیدلیل» بر مردم است.
مخاطب دیگری از کرج گفت: «یکی از ترامپ بپرسد دقیقا فازش از این همه تغییر موضع و تغییر حرف چیست؟»
سه رسانه آمریکایی ۹ مرداد بهنقل از چند منبع مطلع گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامهریزی برای یکی از شدیدترین کارزارهای بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند و این حملات ممکن است ۱۰ و ۱۱ مرداد انجام شود.
با این حال رییسجمهوری آمریکا شامگاه ۱۰ مرداد اعلام کرد به درخواست جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای منطقه و به شرط دسترسی سریع به توافقی که بر اساس آن تنگه هرمز کاملا و فورا باز و تهدید هستهای تهران برطرف شود، از «حملهای گستردهتر از هر حمله دیگر بعد از جنگ جهانی دوم» چشم پوشیده است.
تهدید حمله به زیرساختها بینتیجه است
برخی شهروندان به تهدیدهای تکراری ترامپ درباره هدف قرار دادن زیرساختها اشاره کردند.
مخاطبی گفت این دست حملات، تغییری در مواضع جمهوری اسلامی ایجاد نمیکند، چون «سران حکومت ایرانی نیستند که دلشان به حال کشور بسوزد».
شهروندی دیگر به «بازی تکراری ترامپ» اشاره کرد و گفت: «تهدید حمله شدید به زیرساختها و پلها در آخر هفته میشود؛ نیمه شب یا میانجیگرها تماس میگیرند و منصرفش میکنند، یا با مذاکرهکنندگان خوبی در حال مذاکره هستند و مذاکره بسیار خوب پیش میرود.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس دوشنبه ۱۲ مرداد در گزارشی تحلیلی به مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی پرداخت و لغو حمله برنامهریزیشده اخیر پس از تهدید به حملات گسترده را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ با ایران خواند.
این رسانه نوشت در موارد پیشین حملات چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
بخش دیگری از پیامهای مخاطبان، به بینتیجه بودن فرایند توافق و مواضع جمهوری اسلامی در برابر تهدید ترامپ به حمله و خبرهای مذاکره اختصاص یافته است.
شهروندی گفت آمریکا آنقدر «مشاجره و کشمکش پوچ» با جمهوری اسلامی انجام داد که این «فرقه تبهکار» را «بسیار وقیح و پررو» کرد.
مخاطبی دیگر ترامپ را خطاب قرار داد و گفت: «شما چطور گول یک حکومت قاتل و دروغگو را میخورید؛ در صورتی که پشت بلندگوهایشان اعلام میکنند میخواهیم ترامپ و نتانیاهو را اعدام و اموالشان را به نفع جمهوری اسلامی مصادره کنیم.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری گفت «مذاکرهای با آمریکا وجود ندارد»، بلکه مذاکرات با عمان بر سر موضوع «تردد ایمن از تنگه هرمز» در حال انجام است.
شهروندی در واکنش به این رویکرد گفت: «آقای بقائی درست میگوید. کاری که جمهوری اسلامی میکند التماس است، نه مذاکره.»
چند شهروند دیگر نیز با ادبیاتی مشابه، به رویکرد «التماسی» جمهوری اسلامی در مواجهه با آمریکا اشاره کردند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «فکر کن بزنند رهبرت را بکشند، بعد با لباس مشکی بروی پیش همان کشوری که رهبرت را کشته برای توافق. یعنی آخر خار و خفیف شدن همین است.»
آقای ترامپ، فریب این شیادان کودککش را نخور
برخی پیامها به شدت گرفتن روند اعدامها و تلاش حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اشاره کردند؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی در ضعیفترین وضعیت ممکن است.
شهروندی گفت ای کاش ترامپ همزمان با اعلام آتشبس، از جمهوری اسلامی میخواست روند اعدامها را هم متوقف کند.
مخاطبی دیگر اشاره کرد جمهوری اسلامی ۴۷ سال است مردم خودش را سرکوب و اعدام کرده، کشتار به راه انداخته و مردم را با دین فریب داده است.
او افزود: «واقعا جای تاسف دارد که آقای ترامپ فریب این شیادان کودککش و جوانکش را میخورد.»
شمار دیگری از شهروندان نیز تاکید کردند بزرگترین سلاح ایرانیان در مواجهه با حکومت، نه امید محض به ترامپ یا جنگ، بلکه اطمینان و اعتماد ۱۰۰ درصدی به «شجاعت معترضان» است.
مخاطبی در همین زمینه نوشت: «امید ما به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، اتحاد و همبستگی مردم داخل و خارج و ایمان به حقیقت و پیروزی است.»
شبکه کان اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور گزارش داد تصمیمهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای لغو کارزار نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی در آخرین لحظه، به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب میزند و توان نیروهای نظامی و امنیتی این کشور را فرسوده میکند.
این مقام امنیتی گفت: «برای دومین بار در کمتر از یک هفته، آمریکا اسرائیل را از حملهای برنامهریزیشده که میتوانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد، مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی، لغو شد.»
بر اساس این گزارش، طی هفتههای گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنشها و احتمال آغاز یک درگیری منطقهای در آمادهباش قرار داشتند.
یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفتوگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیمها و مواضع رییسجمهوری آمریکا، برنامهریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشواری کرده است.
۱۱ مرداد، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
اسرائیل و «راه رفتن در تاریکی»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد مقامهای ارشد سیاسی این کشور وضعیت ناشی از لغو حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی را به «راه رفتن در تاریکی» تشبیه کردهاند.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از تصمیم ترامپ برای لغو حمله گسترده به جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت و حتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تنها پس از انتشار پیام ترامپ در تروثسوشال از این تصمیم آگاه شدند.
کانال ۱۲ افزود مقامهای اسرائیلی پس از اعلام تصمیم ترامپ تلاش کردند دریابند که آیا این اقدام بخشی از یک عملیات فریب است یا اینکه رییسجمهوری آمریکا واقعا بهطور موقت از اجرای حمله عقبنشینی کرده است.
حدود یک ساعت پس از آغاز این بررسیها، محافل سیاسی و نظامی اسرائیل به این جمعبندی رسیدند که میتوان سطح آمادهباش و هشدار را کاهش داد.
این ارزیابی حاکی از آن بود که مقامهای اسرائیلی در نهایت لغو حمله را قطعی دانستند.
روزنامه اماراتی گلفنیوز ۱۱ مرداد نوشت تصمیم آمریکا برای توقف حملات برنامهریزیشده علیه حکومت ایران، خطر گسترش فوری جنگ را کاهش داده است، اما هنوز نمیتوان آن را نشانه پایان درگیریها یا برقراری آتشبسی پایدار دانست.
نگرانی از تقویت موقعیت تهران
منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، ۱۲ مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت لغو حمله آمریکا به حکومت ایران و بیاطلاعی مقامهای اسرائیلی از این تصمیم، نارضایتی افکار عمومی اسرائیل را برانگیخته است.
او افزود در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ادامه مذاکرات و تعویق اقدام نظامی، در حالی که تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.
به گفته این تحلیلگر، در شرایط کنونی زمینه برای اقدام یکجانبه اسرائیل علیه حکومت ایران فراهم نیست.
امیر هشدار داد ترامپ اکنون بیش از هر زمان دیگری بر تصمیمگیریهای سیاسی و نظامی اسرائیل تاثیر میگذارد و تغییرات ناگهانی در رویکرد او، محاسبات راهبردی اسرائیل را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲ مرداد با مرور مواضع رییسجمهوری آمریکا در قبال تهران، لغو حمله اخیر را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ ایران خواند و نوشت در موارد پیشین، حملات علیه جمهوری اسلامی چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.
سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارتش آمریکا از نیروهای خود خواسته است برای مقابله با جمهوری اسلامی، طرحهای «خلاقانه و غیرمتعارف» ارائه کنند؛ اقدامی که به گفته مقامهای نظامی، نشاندهنده محدود بودن گزینههای پیش روی دونالد ترامپ برای واداشتن تهران به پذیرش توافق است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، یکی از افسران بخش اطلاعات فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) هفتم مرداد در ایمیلی خطاب به گروه گستردهای از تحلیلگران نظامی نوشت: «ما بهدنبال راههای تازه، خلاقانه و غیرمتعارف برای اعمال فشار و مجازات ایران هستیم.»
سیانان به نقل از مقامهای نظامی آمریکا این اقدام را «غیرمعمول» توصیف کرد و نوشت سنتکام در حال بررسی همه گزینههاست و به این جمعبندی رسیده که باید در راهبرد خود بازنگری کند.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیهای اعلام کرد این نهاد سابقهای طولانی در بهرهگیری از ایدههای نوآورانه دارد و برد کوپر، فرمانده سنتکام، همواره از اعضای تیم خود، صرفنظر از درجه نظامی، میخواهد پیشنهادهایشان را برای دستیابی به «بالاترین سطح عملکرد عملیاتی» مطرح کنند.
۱۱ مرداد، ترامپ اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هستهای جمهوری اسلامی منجر شود، از اجرای حملهای گسترده علیه حکومت ایران صرفنظر کرده است.
ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در گفتوگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.
با این حال، سیانان گزارش داد رییسجمهوری آمریکا همچنان گزینه تشدید کارزار نظامی علیه حکومت ایران را بررسی میکند.
حملات نمادین یا عملیات گسترده؟
دو منبع آگاه از روند برنامهریزیهای نظامی به سیانان گفتند ارتش آمریکا در حال بررسی حمله به کوه کلنگ گزلا و دیگر مراکزی در ایران است که گمان میرود مواد یا تجهیزات هستهای در آنها نگهداری میشوند.
با این حال، این منابع تاکید کردند حتی قدرتمندترین تسلیحات متعارف آمریکا نیز به تنهایی احتمالا قادر به نابود کردن این تاسیسات نخواهند بود، زیرا بخش عمده آنها در اعماق زمین قرار دارند.
به گفته آنها، از بین بردن این مراکز احتمالا به عملیات زمینی نیاز دارد؛ گزینهای مخاطرهآمیز که ترامپ تاکنون از پذیرش آن خودداری کرده است.
سیانان افزود ترامپ همزمان در حال بررسی حملاتی نمادین است؛ عملیاتی که یکی از منابع آن را به «نمایش آتشبازی» تشبیه کرد و ممکن است شامل حمله به همان اهداف سال گذشته یا مراکز مشابه باشد تا امکان خروج آمریکا از جنگ فراهم آید.
این در حالی است که به نوشته سیانان، چنین حملاتی بعید است مهمترین چالش کنونی در مذاکرات تهران و واشینگتن، یعنی ادعای جمهوری اسلامی بر کنترل تنگه هرمز، را حلوفصل کند.
یک منبع آگاه گفت: «در نهایت، رییسجمهوری آمریکا بهدنبال دستیابی به توافق است؛ بنابراین همواره تلاش میکند راهی پیدا کند که هم فشار را افزایش دهد و هم بتواند از این جنگ خارج شود.»
او اضافه کرد: «وقتی گزینههای متعارف رو به پایان است، به ایدههای خلاقانه نیاز دارید؛ بهویژه در چنین شرایطی.»
ترامپ پیشتر اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن ۱۲ مرداد با هدف دستیابی به توافقی درباره تنگه هرمز و سپس پرونده هستهای جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ مرداد در نشستی خبری، هرگونه مذاکره با ایالات متحده را تکذیب کرد.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
محدودیت قدرت هوایی آمریکا
دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیشتر بهطور علنی اذعان کرد حملات هوایی بعید است به تنهایی همه اهدافی را که ترامپ برای جنگ ایران در نظر گرفته، محقق کند.
او ماه گذشته در جلسه استماع کنگره گفت: «قدرت هوایی محدودیتهای خود را دارد.»
این در حالی است که گزینههای مختلف برای تشدید درگیری ماههاست به ترامپ ارائه شده و همزمان تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری نیز به منطقه اعزام شدهاند.
به گزارش سیانان، یکی از طرحهای سنتکام، بمباران سنگین مواضع جمهوری اسلامی به مدت یک تا دو هفته با هدف تضعیف توان موشکی حکومت ایران است.
روزنامه والاستریت ژورنال ۱۱ مرداد نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال رویارویی با جمهوری اسلامی موضعی یکسان ندارند و در حالی که امارات متحده عربی از واشینگتن خواسته است رویکردی سختگیرانهتر در پیش بگیرد، عربستان سعودی همچنان بر کاهش تنشها تاکید دارد.
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی برای خبرگزاری رویترز نوشت سودهای کلان صنعت پالایش در پی جنگ ایران، درآمد شرکتهای بزرگ نفتی را بهطور چشمگیری افزایش داده و بخشی از صنعت انرژی را که بسیاری از سرمایهگذاران آن را کمبازده میدانستند، دوباره در کانون توجه قرار داده است.
بر اساس این مطلب که دوشنبه ۱۲ مرداد منتشر شد، بخش پالایش، با وجود نقش کلیدی در زنجیره تامین انرژی، سالها کمجاذبهترین حوزه صنعت نفت برای شرکتهای غربی بوده است.
هزینههای بالای بهرهبرداری، نوسان شدید حاشیه سود، افزایش «هزینههای کربنی» و رقابت پالایشگاههای تحت حمایت دولتها در خاورمیانه، آفریقا و آسیا، بسیاری از غولهای نفتی را به کاهش سرمایهگذاری در این بخش سوق داده است.
«هزینههای کربنی» به مالیات، مجوزهای انتشار و دیگر هزینههایی گفته میشود که دولتها برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای از صنایع آلاینده، از جمله پالایشگاهها، دریافت میکنند.
روند عقبنشینی از سرمایهگذاری در پالایشگاهها از اواخر دهه ۲۰۱۰، بهویژه در اروپا، سرعت گرفت؛ زیرا دولتها و شرکتها با اتکا به رشد سریع خودروهای برقی پیشبینی میکردند تقاضا برای سوخت تا دهه ۲۰۳۰ کاهش یابد و نیاز به توسعه ظرفیت پالایش کمتر شود.
در نتیجه، ظرفیت پالایش پنج شرکت بزرگ نفتی غربی شامل بیپی، شورون، اکسونموبیل، شل و توتالانرژیز از ۱۶.۴ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵، معادل ۲۲ درصد ظرفیت جهانی، به ۱۰.۴ میلیون بشکه در روز در سال گذشته کاهش یافت؛ رقمی که تنها ۱۳ درصد از پالایش نفت خام جهان را تشکیل میدهد.
در این میان، شرکت شل بیشترین کاهش را تجربه کرده و تعداد پالایشگاههای خود را از ۴۰ واحد به ۷ پالایشگاه رسانده است.
با این حال، در پی تشدید درگیریهای نظامی در مناطق نفتخیز طی یک سال گذشته، وضعیت صنعت پالایش بهطور محسوسی بهبود یافته است.
تحلیلگران معتقدند این رونق در بلندمدت با تغییر الگوی مصرف نفت و کاهش تدریجی تقاضا برای سوختهای فسیلی، دوام نخواهد داشت.
جنگ ایران یکی از مهمترین عوامل رونق صنعت پالایش بوده است. بسته ماندن تنگه هرمز برای چند ماه و محدود شدن دسترسی پالایشگاهها به نفت خام، همزمان با حملات تهران به پالایشگاههای خاورمیانه، حاشیه سود پالایش بنزین، گازوئیل و سوخت جت را به رکوردی بیسابقه رساند.
اختلال در عرضه نفت خام خاورمیانه، پالایشگاهها بهویژه در آسیا را ناچار به کاهش تولید کرد.
چین با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، برای جبران افت واردات، فعالیت پالایشگاههای خود را بهشدت کاهش داد و صادرات سوخت را متوقف کرد.
برآیند این تحولات در سهماهه دوم سال جاری میلادی حدود پنج میلیون بشکه در روز، معادل نزدیک به شش درصد از ظرفیت پالایش جهان پیش از جنگ، را از مدار خارج کرد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، میانگین پالایش نفت جهان به حدود ۷۸ میلیون بشکه در روز کاهش یافته که پایینترین سطح از زمان همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است.
در همین حال، حملات مداوم پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، ظرفیت پالایش این کشور را بهشدت کاهش داد و مسکو را وادار به توقف صادرات گازوئیل کرد؛ اقدامی که به جهش قیمت این فرآورده در بازارهای جهانی انجامید.
همزمانی جنگ ایران و حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه، سودآوری پالایشگاهها را بهطور کمسابقهای افزایش داد. کمبود فرآوردههای نفتی، قدرت قیمتگذاری شرکتهای بزرگ نفتی را تقویت کرد و بسیاری از پالایشگاهها را به فعالیت با حداکثر ظرفیت رساند.
پالایشگاههای آمریکا که در جریان این بحران به بزرگترین تامینکنندگان سوخت جهان تبدیل شدند، در هفته منتهی به دوم مرداد، با ۹۷ درصد ظرفیت فعالیت کردند؛ رقمی بالاتر از میانگین بلندمدت حدود ۹۰ درصدی این کشور.
شاخص حاشیه سود پالایش شرکت بیپی که یکی از معیارهای سنجش سودآوری صنعت پالایش در جهان است، از ۱۷ دلار به ازای هر بشکه در سهماهه نخست به ۳۰ دلار در سهماهه دوم افزایش یافت.
این شاخص در مدت مشابه سال گذشته میلادی ۱۲ دلار بود و میانگین آن در سهماهه سوم تاکنون به ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
اکسونموبیل در سهماهه دوم سال ۵.۵ میلیارد دلار سود از بخش پاییندستی خود به ثبت رساند که بهترین عملکرد این شرکت از سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود. شورون نیز با ثبت ۴.۹ میلیارد دلار سود در «بخش پاییندستی»، بالاترین درآمد خود در این بخش طی دهه جاری را گزارش کرد.
بخش پاییندستی صنعت نفت به پالایش نفت خام، تولید فرآوردههای نفتی و توزیع و فروش آنها به مصرفکنندگان گفته میشود.
شل اعلام کرد سود تعدیلشده بخش فرآوردههای نفتی این شرکت به ۲.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین رقم در دهه جاری است. شبکه پالایش این شرکت در سهماهه دوم با نرخ بهرهبرداری ۱۰۲ درصدی فعالیت کرد.
پاتریک پویان، مدیرعامل توتالانرژیز، هم عملکرد بخش پالایش این شرکت را «استثنایی» توصیف کرد.
تحلیلگران معتقدند عواملی که سودآوری پالایشگاهها را افزایش دادهاند، در کوتاهمدت از میان نخواهند رفت.
هرچند بازگشایی کامل تنگه هرمز در صورت حلوفصل پایدار تنش میان تهران و واشینگتن و ازسرگیری فعالیت پالایشگاههای چین میتواند بازار سوخت را متعادلتر کند، اما زمان تحقق این سناریو هنوز مشخص نیست.
جنگ ایران نگرانیها درباره امنیت انرژی را تشدید کرده و دولتها را به افزایش ذخایر راهبردی نفت خام و فرآوردههای نفتی برای مقابله با اختلالهای احتمالی عرضه سوق داده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد ذخایر جهانی نفت در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ روزانه ۵.۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پیشبینی میشود در سهماهه سوم نیز روزانه ۲.۲ میلیون بشکه دیگر افت کند.
به همین دلیل، بازسازی ذخایر بنزین، گازوئیل و سوخت جت احتمالا سالها طول خواهد کشید و تقاضا برای پالایش را در سطح بالایی نگه میدارد.
آلن گلدر، معاون ارشد بخش پالایش شرکت مشاورهای وود مکنزی، پیشبینی کرد حاشیه سود و نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها تا پایان دهه جاری، بهدلیل تداوم رشد تقاضای نفت و محدود بودن پروژههای جدید پالایشگاهی، همچنان بالا باشد.
میزان در ادامه گزارش خود، به بررسی اتهامات مطرحشده علیه صفوت پرداخت و نوشت این زندانی سیاسی در جریان جنگ ۱۲ روزه، در «تصویربرداری و ارسال تصویر سامانههای پدافندی از پشتبامهای بلند» دست داشت.
به گزارش این رسانه حکومتی، برخی از مکانهایی که صفوت برای «کانالهای ارتباطی اسرائیل» ارسال کرده بود، هدف بمباران قرار گرفتند.
میزان بدون ارائه مستندات افزود صفوت در برخی موارد بهطور مستقیم با موساد در ارتباط بود و در مواردی دیگر، پیامهایی برای شبکه ایراناینترنشنال ارسال میکرد.
به گزارش میزان، دادگاه بهزاد و صفوت را با استناد به «اقاریر صریح، مستندات فنی، پیامهای کشفشده و سایر ادله موجود» به اعدام محکوم کرد و این حکم پس از تایید دیوان عالی کشور، بامداد ۱۲ مرداد به اجرا درآمد.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم کرده است.