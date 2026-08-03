طی ماه‌های گذشته، خیابان سنایی شاهد جنب‌وجوش شبانه جوانان در پیاده‌رو و کافه‌ها بود؛ شهروندانی که حق انتخاب پوشش را غیرقابل واگذاری به غیر و از بدیهیات زیست شهری می‌دانند.

این پدیده تقابلی آشکار میان مردم و ساختار قدرت است. مردم خواهان تولید فضایی دموکراتیک هستند و قدرت، فضا را صرفا به‌عنوان ابزاری برای کنترل و بازتولید ایدئولوژی خود می‌خواهد.

در چند سال اخیر، پوشش اختیاری زنان در ابعاد وسیعی از جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و تا حد زیادی عادی‌سازی شده است، اما این حضور در جریان سیال روزمرگی، خصلتی گذرا دارد.

زنی که بدون حجاب اجباری در مترو، بازار یا معابر تردد می‌کند، تصویری از یک مقاومت فردی است که در بافت متکثر شهر حل می‌شود.

حکومت اگرچه با این تصویر زاویه دارد، اما به‌دلیل پراکندگی‌اش، از توان برخورد فیزیکی و حذف تک‌تک این قاب‌های پیشرو در فضای گذرای شهر برخوردار نیست.

اما جغرافیای خیابان سنایی از این تصویر انفرادی گذرا فراتر رفت. این راسته به تبلور عینی مفهوم حق شهروند از شهر یا «حق به شهر» که در کتاب مشهور هنری لفور، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی، آمده، بدل شد.

«حق به شهر» یعنی حق شهروند برای تغییر، بازآفرینی و تصاحب فضای شهری بر اساس نیازها و سلایق خود.

سنایی صرفا معبر افراد آزاداندیش نیست، بلکه به یک فضای زیسته تبدیل شده که در آن بی‌اعتنایی به ایدئولوژی رسمی، برای خود صاحب فرم، اقتصاد، شبکه اجتماعی و ساختار است.

صندلی‌نشینی‌های طولانی، کافه‌ها در مقام حوزه‌های عمومی کوچک و طنین موسیقی خیابانی، نافرمانی مدنی را از یک پوشش مجرد به یک جغرافیای همبستگی ارتقا داد.

در واقع، شهروندان با حضور فعال خود، فضا را از معنای دیکته‌شده حکومتی تخليه کردند و به آن هویتی مدنی و تکثرگرا بخشیدند.

دقیقا در همین نقطه از تولید فضا است که حساسیت حاکمیت از لایه فرهنگی به لایه امنیتی و سخت، تغییر مکان می‌دهد.

از منظر جامعه‌شناسی شهری، حکومت‌ها همواره از فضاهای شهری غیراقتدارگرا که پتانسیل بالایی برای سازماندهی جمعی و تعاملات کنترل‌نشده دارند، هراسانند.

پلمب‌ کافه‌ها به‌صورت متوالی و در نهایت کوبیدن پتک بر جدول‌ها در حقیقت تلاش حکومت برای پاتوق‌زدایی و سلب مالکیت عمومی از فضا بوده است.

حاکمیت با حذف فیزیکی امکان نشستن، تجمع و گفت‌وگو، تلاش می‌کند تا این فضای پویا و روایی را دوباره به همان تصاویر متفرق سیال تقلیل دهد.

ساختار قدرت می‌خواهد پیاده‌رو صرفا یک دالان عبوری خنثی باشد، نه بستری برای تمرین زیست جمعی آزادانه.

تجربه خیابان سنایی به‌وضوح نشان می‌دهد که بازپس‌گیری پیاده‌روها با پتک، نه جنگ با صندلی و جدول، بلکه تلاشی برای سرکوب روایت حق شهروند از شهر و سبک زندگی ملازم آن بوده است تا اراده شهروندان در بازآفرینی فضای زندگی‌شان ناکام بماند.