این مقام امنیتی گفت: «برای دومین بار در کمتر از یک هفته، آمریکا اسرائیل را از حمله‌ای برنامه‌ریزی‌شده که می‌توانست کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد، مطلع کرد، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه هیچ توضیحی، لغو شد.»

بر اساس این گزارش، طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش‌ها و احتمال آغاز یک درگیری منطقه‌ای در آماده‌باش قرار داشتند.

یک مقام اسرائیلی دیگر نیز در گفت‌وگو با کان هشدار داد تغییرات مکرر در تصمیم‌ها و مواضع رییس‌جمهوری آمریکا، برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت را برای اسرائیل به جد دشواری کرده است.

۱۱ مرداد، ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد به درخواست تهران و کشورهای منطقه و مشروط به دستیابی سریع به توافقی که به بازگشایی فوری تنگه هرمز و رفع تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود، از انجام حمله‌ای گسترده علیه حکومت ایران صرف‌نظر کرده است.

ساعاتی پیش از این اظهارات، پایگاه خبری اکسیوس گزارش داده بود محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان سعودی، در گفت‌وگو با ترامپ نسبت به ازسرگیری حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است.

اسرائیل و «راه رفتن در تاریکی»

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد مقام‌های ارشد سیاسی این کشور وضعیت ناشی از لغو حمله گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی را به «راه رفتن در تاریکی» تشبیه کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل از تصمیم ترامپ برای لغو حمله گسترده به جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت و حتی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تنها پس از انتشار پیام ترامپ در تروث‌سوشال از این تصمیم آگاه شدند.

کانال ۱۲ افزود مقام‌های اسرائیلی پس از اعلام تصمیم ترامپ تلاش کردند دریابند که آیا این اقدام بخشی از یک عملیات فریب است یا اینکه رییس‌جمهوری آمریکا واقعا به‌طور موقت از اجرای حمله عقب‌نشینی کرده است.

حدود یک ساعت پس از آغاز این بررسی‌ها، محافل سیاسی و نظامی اسرائیل به این جمع‌بندی رسیدند که می‌توان سطح آماده‌باش و هشدار را کاهش داد.

این ارزیابی حاکی از آن بود که مقام‌های اسرائیلی در نهایت لغو حمله را قطعی دانستند.

روزنامه اماراتی گلف‌نیوز ۱۱ مرداد نوشت تصمیم آمریکا برای توقف حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه حکومت ایران، خطر گسترش فوری جنگ را کاهش داده است، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه پایان درگیری‌ها یا برقراری آتش‌بسی پایدار دانست.

نگرانی از تقویت موقعیت تهران

منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، ۱۲ مرداد در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت لغو حمله آمریکا به حکومت ایران و بی‌اطلاعی مقام‌های اسرائیلی از این تصمیم، نارضایتی افکار عمومی اسرائیل را برانگیخته است.

او افزود در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که ادامه مذاکرات و تعویق اقدام نظامی، در حالی که تهدیدهای جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست، فرصت بیشتری در اختیار تهران قرار دهد.

به گفته این تحلیلگر، در شرایط کنونی زمینه برای اقدام یک‌جانبه اسرائیل علیه حکومت ایران فراهم نیست.

امیر هشدار داد ترامپ اکنون بیش از هر زمان دیگری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی اسرائیل تاثیر می‌گذارد و تغییرات ناگهانی در رویکرد او، محاسبات راهبردی اسرائیل را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس ۱۲ مرداد با مرور مواضع رییس‌جمهوری آمریکا در قبال تهران، لغو حمله اخیر را بخشی از یک «الگوی تکراری» در جنگ ایران خواند و نوشت در موارد پیشین، حملات علیه جمهوری اسلامی چند ساعت یا چند روز بعد از سر گرفته شدند.