مهم‌ترین تحول ۱۱ مرداد، لغو حمله گسترده و برنامه‌ریزی‌شده آمریکا به جمهوری اسلامی بود. دونالد ترامپ بامداد ۱۱ مرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال اعلام کرد در پی درخواست تهران و شماری از کشورهای منطقه و با هدف فراهم شدن زمینه توافق، دستور حمله را متوقف کرده است. او همچنین نوشت چارچوبی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان دادن به «تهدید هسته‌ای ایران» مورد موافقت قرار گرفته، اما نهایی شدن سریع توافق را شرط ادامه توقف حملات دانست.

هم‌زمان، گزارش‌های ضدونقیضی درباره مفاد این تفاهم منتشر شد. کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پیشنهاد میانجی‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است، اما یک رسانه وابسته به سپاه این خبر را تکذیب کرد و نوشت تنگه همچنان مسدود می‌ماند. عراقچی گفت مذاکرات با عمان در مراحل پایانی است و مسعود پزشکیان، رییس دولت، نیز تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن را حاصل تصمیم جمعی شورای عالی امنیت ملی و «مرکز ثقل» روابط خارجی آینده جمهوری اسلامی دانست.

خبرها از این حکایت داشت که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، برای جلوگیری از حمله آمریکا و ادامه مسیر دیپلماتیک تلاش کردند. وال‌استریت ژورنال و اکسیوس گزارش دادند محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی، پیش از لغو حمله، از ترامپ خواسته بود تنش‌ها را کاهش دهد. مقام‌های قطر، مصر، ترکیه، اردن، کویت و امارات نیز در تماس‌های جداگانه بر کاهش تنش، اجرای تفاهم‌نامه و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کردند.

در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی هشدارهای خود علیه آمریکا و کشورهای منطقه را ادامه دادند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد هر کشوری که پایگاه یا امکانات نظامی خود را در اختیار آمریکا قرار دهد، ممکن است هدف پاسخ تهران قرار گیرد. عراقچی نیز درباره همکاری کشورهای منطقه با واشینگتن هشدار داد و روزنامه کیهان فهرستی از تاسیسات انرژی عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، بحرین و اسرائیل را به‌عنوان «بانک اهداف» احتمالی منتشر کرد.

با وجود لغو حمله، ارتش اسرائیل در آماده‌باش بالا باقی ماند و احتمال اقدام غافلگیرکننده جمهوری اسلامی را منتفی ندانست. مقام‌های اسرائیلی گفتند تنها از طریق پست ترامپ در تروث‌سوشال از لغو حمله مطلع شده‌اند و هشدار دادند تغییرهای ناگهانی تصمیم واشینگتن، توان برنامه‌ریزی عملیاتی اسرائیل را فرسوده می‌کند.

تنش در آب‌های منطقه نیز ادامه یافت. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع و یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز خبر داد و سطح تهدید را همچنان «شدید» توصیف کرد. سنتکام نیز اعلام کرد در جریان محاصره دریایی ایران، مسیر ۳۵ کشتی تجاری را تغییر داده و چند شناور را متوقف یا بازرسی کرده است. هم‌زمان، حملات پهپادی منتسب به جمهوری اسلامی علیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق گزارش شد.