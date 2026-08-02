دونالد ترامپ با اشاره به تعویق حمله برنامه‌ریزی‌شده علیه جمهوری اسلامی گفت مذاکرات از بعدازظهر دوشنبه آغاز می‌شود.

رییس‌جمهوری آمریکا، در گفتگویی با خبرنگاران تاکید کرد: «حمله‌ای را در نظر داشتیم که اگر انجام می‌شد، بزرگ‌ترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشت. اما از ما خواستند این کار را انجام ندهیم.»

او همچنین گفت: «پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی به من گفتند که ترجیح می‌دهند به جای حمله، توافقی حاصل شود، زیرا معلوم نیست چنین حملاتی به کجا ختم می‌شود. آن‌ها نگران بودند که در نتیجه این درگیری‌ها، موجی از مردم به کشورهایشان سرازیر شود و فاجعه‌ای انسانی رخ دهد. اتفاقات بسیار بدی ممکن است در چنین شرایطی روی دهد.»

ترامپ ادامه داد: «آن‌ها از ما خواستند این حمله را انجام ندهیم. کشورهای همسایه نیز همین درخواست را مطرح کردند. بنابراین خواهیم دید که آیا می‌توانیم بر سر خلع سلاح هسته‌ای به توافق برسیم یا نه.»

رییس‌جمهوری آمریکا گفت: «من ترجیح می‌دهم توافق حاصل شود. به دنبال کشتن مردم نیستم، چون در جنگ افراد زیادی جان خود را از دست می‌دهند و ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم. عربستان سعودی به طور مشخص این درخواست را از ما مطرح کرد و چند کشور دیگر منطقه نیز خواستار آن بودند، زیرا معتقد بودند دستیابی به توافق نزدیک است.»