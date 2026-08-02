ایلنا یک‌شنبه ۱۱ مرداد با بررسی آگهی‌ها در سایت و اپلیکیشن «دیوار» نوشت در گذشته، خرید و فروش خانه، خودرو و کالاهای بزرگ نشانه گردش پول در اقتصاد ایران بود، اما اکنون حتی ابتدایی‌ترین وسایل یا دارایی‌های شخصی نیز وارد چرخه خرید، فروش یا اجاره شده‌اند.

بر اساس این گزارش، آنچه در نگاه نخست عجیب یا حتی طنزآمیز به نظر می‌رسد، در واقع بازتاب کاهش قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و تلاش خانوارها برای تامین نقدینگی است؛ وضعیتی که در آن تقریبا هر چیزی می‌تواند ارزش معامله پیدا کند.

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی ، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده‌ای از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

از اجاره لپ‌تاپ تا فروش شیشه خالی عطر

در میان آگهی‌ها، نمونه‌هایی از درخواست اجاره لپ‌تاپ برای انجام کارهای ساده مانند تایپ، استفاده از نرم‌افزارهای ورد و اکسل، و شرکت در کلاس‌های آنلاین دیده می‌شود.

ایلنا نوشت: «بخشی از جامعه نه‌تنها برای خرید کالای دیجیتال جدید توان کافی ندارد، بلکه حتی داشتن یک ابزار ابتدایی کار هم برایش تبدیل به هزینه سنگین شده است... وقتی همین ابزار باید اجاره شود، یعنی شکاف دیجیتال فقط درباره اینترنت و سرعت اتصال نیست؛ درباره مالکیت ابزار کار هم هست.»

نمونه‌های دیگری از این آگهی‌ها نیز به چشم می‌خورد؛ از فروش چند جفت کفش و لباس کارکرده در قالب یک بسته تا عرضه شیشه‌های خالی عطرهای برند، فروش موی طبیعی و حتی آگهی‌های مربوط به اجاره سند، وثیقه یا فیش حقوقی.

ایلنا افزود: «اینها در نگاه اول شاید سوژه‌های پراکنده و حتی عجیب به نظر برسند، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، یک تصویر واضح‌تر می‌سازند: اقتصاد خانوارها به نقطه‌ای رسیده که هر چیزی می‌تواند تبدیل به دارایی، ابزار معامله، راه فرار از تنگنا یا دست‌کم منبعی برای نقد کردن فوری شود.»

در ماه‌های اخیر، سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و فشارهای معیشتی امان شهروندان را بریده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.

بازاری برای هر آنچه قابل نقد شدن است

ایلنا در ادامه نوشت بازار لباس و کفش دست‌دوم پدیده‌ای تازه به شمار نمی‌رود، اما برخی آگهی‌های جدید حاکی از آن است که این بازار دیگر صرفا به سبک زندگی پایدار یا خرید اقلام «وینتج» مربوط نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، بسیاری از فروشندگان چند قلم کالای کم‌ارزش را در قالب یک بسته عرضه می‌کنند تا شانس فروش آنها افزایش یابد و خریداران نیز با بودجه‌ای محدود، چند نیاز را هم‌زمان برطرف کنند.

فروش موی طبیعی نیز سال‌هاست برای استفاده در اکستنشن و کلاه‌گیس رواج یافته، اما گزارش ایلنا از افزایش شمار این آگهی‌ها در پلتفرم‌های آنلاین حکایت دارد.

در این آگهی‌ها ویژگی‌هایی مانند طول، رنگ، سلامت و ضخامت مو ذکر می‌شود و قیمت‌ها از توافقی تا چند میلیون تومان متغیر است.

در کنار این موارد، آگهی‌های مربوط به اجاره سند ملکی، وثیقه، کفالت، جواز کسب یا فیش حقوقی نیز دیده می‌شود؛ آگهی‌هایی که گاه برای وثیقه‌هایی به ارزش چند میلیارد تا ده‌ها یا حتی صدها میلیارد تومان منتشر شده‌اند.

ایلنا نوشت: «این آگهی‌ها از یک طرف نشان‌دهنده نیاز واقعی خانواده‌هایی است که برای آزادی موقت، مرخصی یا تامین وثیقه با مشکل روبه‌رو هستند. از طرف دیگر، بازاری پرریسک و حساس ایجاد می‌کنند.»

پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداخت‌های اقساطی در بازار سلامت کشور به‌تدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندان‌پزشکی و حتی دارو، به‌صورت قسطی عرضه می‌شوند، روندی که نشان‌دهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.

تصویری از «اقتصاد بقا»

به نوشته ایلنا، افزایش شمار دارایی‌های قابل معامله بازتاب فشار فزاینده اقتصادی بر خانوارهای ایرانی است.

بر پایه این گزارش، اگر در گذشته خانه، خودرو، طلا یا لوازم خانگی به‌عنوان دارایی خانوارها به شمار می‌آمد، امروز حتی لپ‌تاپی برای چند ساعت استفاده، شیشه خالی عطر، کفش‌های فرسوده، موی طبیعی یا اعتبار یک فیش حقوقی نیز می‌تواند به منبع درآمد تبدیل شود.

این رسانه افزود: «در چنین بازاری، سه اتفاق هم‌زمان رخ می‌دهد. اول اینکه مصرف از مالکیت فاصله می‌گیرد؛ فرد به‌جای خرید، اجاره می‌کند. دوم اینکه کالا تا آخرین مرحله مصرف ارزش‌گذاری می‌شود. سوم اینکه اعتبار و اسناد رسمی هم شکل بازاری پیدا می‌کنند.»

پایگاه خبری رویداد۲۴ پیش‌تر با اشاره به تشدید بحران اقتصادی در ایران گزارش داد تورم نقطه‌ای در تیرماه سال جاری در هشت استان سه‌رقمی شد .