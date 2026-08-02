در مقابل، یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست‌کم در مرحله نخست، سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد.

براساس گزارش اورشلیم‌پست، طرحی که «شورای صلح» اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده «کمیته ملی اداره غزه» می‌گذارد؛ نهادی تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ، اداره غزه را بر عهده بگیرد.

غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیات مذاکره‌کننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود، از جمله عقب‌نشینی از غزه، بستگی دارد.

حمد گفت جمع‌آوری سلاح‌ها «موضوعی فلسطینی» است و اسرائیل در آن نقشی نخواهد داشت. به گفته او، هدف از این توافق نجات مردم غزه از «ویرانی، جنگ و آوارگی بیشتر» است.

مطابق طرح، سلاح‌های سنگین، مراکز تولید تسلیحات، تونل‌ها و انبارها باید زیر نظر کمیته ملی اداره غزه جمع‌آوری و نگهداری شوند. حمل سلاح‌های انفرادی نیز قرار است براساس «قوانین فلسطینی» سامان‌دهی شود.

با این حال، منبع مرتبط با شبه‌نظامیان مورد حمایت اسرائیل، موافقت حماس را «حرفی توخالی» خواند و تاکید کرد این گروه تنها در پی خریدن زمان و حفظ بقای خود است. او گفت: «اگر سلاحی وجود نداشته باشد، حماسی هم وجود نخواهد داشت.»

این منبع گفت شماری از خانواده‌ها، طایفه‌ها و ساکنانی که از حماس آسیب دیده‌اند، منتظر فرصتی برای تسویه‌حساب هستند. به گفته او، حماس برای محافظت از اعضای خود و جلوگیری از انتقام‌گیری مخالفان، نمی‌تواند سلاح‌هایش را کنار بگذارد.

یکی از ساکنان شهر غزه دیدگاه متفاوتی ارائه کرده و گفته است حماس دریافته که دیگر نمی‌تواند در قدرت باقی بماند. او احتمال داد این گروه در مرحله نخست درباره سپردن سلاح‌ها جدی باشد، اما هشدار داد ممکن است بعدها برای بازپس‌گیری قدرت تلاش کند.

بخش دیگری از توافق به انحلال گروه‌های مسلح مورد حمایت اسرائیل اختصاص دارد که برای مقابله با حماس در غزه تشکیل شده‌اند. براساس ماده ۱۰ طرح، سلاح‌های این گروه‌ها باید طبق جدول زمانی مشخص جمع‌آوری شود و اعضای آنها نیز اجازه پیوستن به نیروهای امنیتی یا پلیس را نخواهند داشت.

منبع شبه‌نظامی گفت نیروهایش تا زمانی که حماس، حتی با سلاح‌های سبک، در غزه حضور داشته باشد به مبارزه ادامه خواهند داد. او در عین حال احتمال داد در صورت خلع سلاح واقعی حماس و کنار‌رفتن آن از قدرت، این گروه‌ها بتوانند بخشی از ترتیبات جدید باشند.

یکی از ساکنان غزه به اورشلیم‌پست گفت انحلال شبه‌نظامیان می‌تواند همکاری آینده فلسطینیان با نهادهای امنیتی اسرائیل را دشوار کند، زیرا همکاران محلی ممکن است از اقدام تلافی‌جویانه حماس و رها‌شدن از سوی اسرائیل بترسند.

منبع شبه‌نظامی این نگرانی را رد کرد و گفت اسرائیل همچنان از نیروهای همسو با خود حمایت خواهد کرد. او با اشاره به سابقه حمایت اسرائیل از اعضای ارتش جنوب لبنان گفت: «معتقدیم اسرائیل از ما محافظت خواهد کرد.»

