گزارش‌های منتشرشده در دهم امرداد از نزدیک‌تر شدن آمریکا به تصمیم برای حمله به اهدافی در ایران، افزایش سطح آماده‌باش در اسرائیل و ادامه تبادل تهدیدها میان تهران و واشینگتن حکایت داشت. در حالی که چند رسانه آمریکایی از بررسی گزینه حمله به زیرساخت‌های انرژی، موشکی و هسته‌ای ایران خبر دادند، مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده، اما شرایط در آستانه تشدید بیشتر تنش‌ها قرار دارد.

در مقابل، جمهوری اسلامی با تاکید بر ادامه عملیات نظامی، اعلام کرد «ضربات دفاعی نیروهای مسلح» ادامه خواهد داشت. هم‌زمان مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورت حمله آمریکا، پایگاه‌ها و زیرساخت‌های این کشور و متحدانش در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. هم‌زمان تهدیدهایی نیز علیه کشورهای منطقه در صورت همکاری با آمریکا مطرح شد.

هم‌زمان، حملات پهپادی به کویت با محکومیت گسترده کشورهای عربی از جمله امارات، بحرین و اردن روبه‌رو شد. سفارت‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه نیز با هشدار درباره احتمال تشدید درگیری‌ها، از شهروندان آمریکایی خواستند برای ترک منطقه آماده باشند. همچنین گزارش‌هایی از حمله به نفتکش‌ها در نزدیکی تنگه هرمز و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی منتشر شد.

در صحنه دیپلماتیک، بریتانیا، عربستان سعودی و ترکیه بر ضرورت کاهش تنش و ادامه تلاش‌های سیاسی تاکید کردند. در همین حال، مقام‌های آمریکایی ضمن تاکید بر ترجیح راه‌حل دیپلماتیک، اعلام کردند در صورت ادامه حملات جمهوری اسلامی، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. تحلیلگران نیز ارزیابی کردند که هدف احتمالی واشینگتن، افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار و پذیرش شرایط مذاکرات است، نه آغاز یک جنگ تمام‌عیار.

در کنار این تحولات، نشانه‌های افزایش فشارهای اقتصادی و امنیتی نیز ادامه داشت؛ از هشدار درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر آمریکا و نگرانی از امنیت اسرائیل گرفته تا گزارش‌هایی درباره تاثیر تنش‌ها بر بازار انرژی، حمل‌ونقل دریایی و اقتصاد منطقه. مجموعه این رویدادها، دهم امرداد را به یکی از پرتنش‌ترین روزهای اخیر در مناقشه میان تهران و واشینگتن تبدیل کرد.

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