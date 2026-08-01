گزارش تازه اورشلیم‌پست درباره نگهداری سانتریفیوژهای جمهوری اسلامی در مجموعه زیرزمینی موسوم به کوه کلنگ، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که انتشار اطلاعات بیشتر درباره برنامه هسته‌ای ایران، وقتی امکان بازرسی و راستی‌آزمایی وجود ندارد، چه تاثیر عملی بر رفتار تهران خواهد داشت. یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی گفته است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌طور کامل نابود نشده و تهران شماری از سانتریفیوژهای خود را به کوه کلنگ منتقل کرده یا در آنجا نگهداری می‌کند، هرچند فعلا غنی‌سازی در این محل انجام نمی‌شود.

ادعایی مهم، اما بدون امکان راستی‌آزمایی

اهمیت گزارش در معرفی کوه کلنگ به‌عنوان محلی برای حفظ تجهیزات حساس هسته‌ای است، اما منبع اسرائیلی تعداد، نوع، زمان انتقال و وضعیت عملیاتی سانتریفیوژها را مشخص نکرده است. به همین دلیل، این اطلاعات در شرایط کنونی بیشتر یک ارزیابی اطلاعاتی است تا واقعیتی که بتوان آن را مستقلا تایید کرد.

مساله اساسی این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون ابزار لازم برای بررسی چنین ادعایی را در اختیار ندارد.

براساس گزارش رسمی آژانس در فوریه ۲۰۲۶، فعالیت‌های راستی‌آزمایی پس از آغاز حملات نظامی در ژوئن ۲۰۲۵ [خرداد ۱۴۰۴] متوقف شد و همه بازرسان تا پایان همان ماه [میلادی]، به دلایل امنیتی، ایران را ترک کردند. در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ آژانس نیز آمده است که این نهاد به دلیل نداشتن دسترسی از فوریه ۲۰۲۱ به کارگاه‌های تولید قطعات، مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، نمی‌تواند موجودی کنونی سانتریفیوژهای ایران یا ادامه تولید و آزمایش آنها را تعیین کند.

در چنین شرایطی، آژانس نه قادر است وجود سانتریفیوژها در کوه کلنگ را تایید کند، نه می‌تواند مشخص کند چه تعداد سانتریفیوژ در نقاط دیگر پنهان یا جابه‌جا شده‌اند.

آماری که بارها هشدار داد، اما رفتار تهران را تغییر نداد

هشدار درباره حرکت جمهوری اسلامی به سوی ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای موضوع تازه‌ای نیست. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد ایران تنها طی سه ماه از ۱۸۲ کیلوگرم به ۲۷۵ کیلوگرم افزایش یافته است. او تاکید کرد ایران تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که در چنین سطحی غنی‌سازی می‌کند.

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سه ماه بعد، میزان این ذخیره به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم رسید. گروسی در نشست شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵ گفت انباشت این مقدار اورانیوم با غنای بالا، پیامدهای جدی اشاعه‌ای دارد. آژانس پیش از توقف بازرسی‌ها بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی را ثبت کرده بود و در گزارش ژوئن ۲۰۲۶ میزان موجودی تایید‌شده را ۴۴۰ ممیز ۹ کیلوگرم اعلام کرد که ۴۳۲ ممیز ۹ کیلوگرم آن به شکل هگزافلوراید اورانیوم نگهداری می‌شد.

این ارقام به معنای ساخته شدن بمب نیستند، زیرا تولید سلاح به غنی‌سازی بیشتر، طراحی کلاهک و تکمیل مراحل فنی دیگری نیاز دارد. با این حال، افزایش ذخیره ۶۰ درصدی، زمان لازم برای رسیدن به مواد مورد نیاز یک یا چند سلاح را به‌شدت کاهش داده است. مشکل اینجاست که این هشدارها بارها منتشر شده‌اند، اما نه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی را تغییر داده‌اند و نه دسترسی پایدار بازرسان را بازگردانده‌اند.

دو دهه گزارش و قطعنامه

پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۳ تاکنون موضوع ده‌ها گزارش آژانس و قطعنامه‌های متعدد شورای حکام بوده است. تنها در سال‌های اخیر، شورا در ژوئن ۲۰۲۲، ژوئن و نوامبر ۲۰۲۴، ژوئن ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ بار دیگر از تهران خواسته است با آژانس همکاری کند.

آژانس در سال ۲۰۲۵ نتیجه گرفت جمهوری اسلامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای را در سه محل اعلام‌نشده، لویزان شیان، ورامین و تورقوزآباد، گزارش نکرده است. به دلیل ارائه نشدن پاسخ‌های فنی معتبر، آژانس همچنان نمی‌داند مواد مرتبط با این مکان‌ها مصرف یا با مواد اعلام‌شده مخلوط شده‌اند، یا هنوز خارج از نظارت باقی مانده‌اند.

تهران در سپتامبر ۲۰۲۳ نیز مجوز فعالیت حدود یک‌سوم از گروه اصلی و باتجربه‌ترین بازرسان آژانس را لغو کرد. گروسی این اقدام را «بی‌سابقه» خواند. یک سال بعد نیز او اعلام کرد آژانس پیوستگی اطلاعات خود را درباره تولید و موجودی سانتریفیوژها، روتورها، بیلوزها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم از دست داده است.

گزارش‌های مفید، بدون قدرت بازدارندگی

گزارش‌هایی مانند افشای فعالیت‌های احتمالی در کوه کلنگ همچنان ارزش اطلاعاتی دارند. آنها می‌توانند مکان‌های تازه، مسیر جابه‌جایی تجهیزات، میزان آسیب‌پذیری تاسیسات و فاصله میان ادعاهای رسمی تهران و واقعیت برنامه هسته‌ای را آشکار کنند.

همچنین این گزارش‌ها برای شکل دادن به اجماع سیاسی، هدف‌گذاری تحریم‌ها و تدوین مطالبات بازرسی ضروری‌اند.

اما انتشار اطلاعات، به‌تنهایی سیاست جمهوری اسلامی را تغییر نمی‌دهد. اگر گزارش‌ها به بازرسی اجباری، دسترسی فوری، تعیین ضرب‌الاجل و پیامدهای روشن برای عدم همکاری منتهی نشوند، کارکرد آنها به ثبت نقض‌ها و تکرار هشدارها محدود می‌شود.

بهترین فرصت تهران برای خرید زمان

ابهام فعلی می‌تواند به فرصتی کم‌سابقه برای جمهوری اسلامی تبدیل شود. تهران می‌تواند بدون حضور بازرسان، تجهیزات را جابه‌جا کند، سانتریفیوژها را در محل‌هایی مانند کوه کلنگ نگهداری کند، آثار فعالیت‌های پیشین را تغییر دهد و هم‌زمان از احتمال مذاکره برای جلوگیری از اقدام عملی بهره بگیرد.

در حال حاضر دونالد ترامپ میان سه مسیر توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی و گسترش اقدام نظامی تصمیم نگرفته است. همین بلاتکلیفی می‌تواند همان چیزی باشد که جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد، زمان بیشتر بدون نظارت موثر.

در نتیجه، خبر وجود سانتریفیوژها در کوه کلنگ زمانی معنای راهبردی پیدا می‌کند که به اقدامی قابل سنجش منجر شود. در غیر این صورت، تکرار اینکه جمهوری اسلامی همچنان ظرفیت حرکت به سوی سلاح هسته‌ای را دارد، تازه‌ترین حلقه از چرخه‌ای فرسایشی خواهد بود، افشاگری، هشدار، قطعنامه، مذاکره و خرید زمان، بدون آنکه زیرساخت اصلی برنامه به‌شکلی قابل راستی‌آزمایی مهار شود.

