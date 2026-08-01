عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این کاهش نتیجه «اقدامات و ابزارهایی» بوده که در اختیار بانک مرکزی است.

به روایت گزارش همین نهاد، تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده است؛ اما در روایت‌های رسمی، به جزییات و ابزارهای مورد استفاده، اشاره‌ای نمی‌شود.

برای سنجش این ادعا، معیاری بهتر از تجربه بانک‌های مرکزی وجود ندارد.

آنچه فدرال رزرو برای نصف کردن تورم کرد

پس از همه‌گیری کووید، فدرال رزرو با تورم سالانه ۹ درصدی روبه‌رو شد؛ رقمی که برای آمریکا بحران ملی بود و برای اقتصاد ایران، حدودا اندازه تورم یک ماه در بهار امسال است.

برای نصف کردن همین تورم، بانک مرکزی آمریکا از اواسط سال ۲۰۲۲ قریب به ۱۱ ماه وقت گذاشت، ۱۱ بار نرخ بهره را بالا برد و آن را از نزدیک صفر به بالای پنج درصد رساند. سپس حدود ۱۴ ماه نرخ را در اوج نگه داشت تا مطمئن شود تورم بازنمی‌گردد.

در ادبیات اقتصادی به این عملیات «فرود نرم» می‌گویند: پایین آوردن تورم بدون له کردن اقتصاد و معاش مردم.

منطق فرود نرم این است که نرخ بهره بالا می‌رود تا نگه داشتن پول توجیه اقتصادی پیدا کند و خرج کردن و قرض گرفتن سخت شود؛ در کنارش ریخت‌وپاش دولت مهار و چاپ پول بی‌پشتوانه متوقف می‌شود.

این مسیر کند و پرهزینه است، اما مسیر شناخته‌شده و استاندارد مهار تورم همین است.

حالا ادعای تهران را کنار این تجربه بگذارید: نصف کردن تورم ماهانه در یک ماه، در حالی که نرخ سود بانکی در طول تیر هیچ تغییری نکرد و نرخ‌های جدید تازه در مرداد اعلام شد. حجم نقدینگی همچنان رکورد می‌زند و مخارج دولت شتابان بالا می‌رود. یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی ابزاری است که فدرال رزرو با آن همه اقتصاددان و استقلال، از وجودش بی‌خبر است.

ترمزی که واقعا کشیده شد

آن ابزار ناشناخته، در واقعیت تیرماه قابل مشاهده است. خدمات بانکی از ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیر، یک ماه تمام، مختل بود؛ در میانه همین ماه کشور یک هفته برای مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای نیمه‌تعطیل شد، درگیری‌های نظامی از سر گرفته شد و محاصره دریایی بازگشت.

در چنین ماهی بسیاری از خریدها اصلا انجام نشد؛ نه چون قیمت‌ها آرام گرفته بود، بلکه چون مردم به حساب‌های خود دسترسی نداشتند.

گزارش بانک مرکزی نیز ردپای این ترمز را نشان می‌دهد. بیشترین «مهار» در تورم خوراکی‌ها ثبت شده که از ۸.۷ به ۱.۸ درصد رسیده است؛ یعنی دقیقا در خرید روزمره، جایی که کارتخوان‌ها از کار افتاده بود.

در همین گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم ۱۲ ماهه، هر دو بالا رفته‌اند. از سه عقربه تورم، فقط آن یکی پایین آمده که گردش پول را از آن گرفته بودند.

سفره هم روایت خودش را دارد: شانه تخم‌مرغ از ۴۴۰ هزار تومان اوایل خرداد به ۵۳۰ هزار تومان در پایان تیر رسید؛ ۲۰ درصد گرانی در دو ماهی که روایت رسمی‌اش روی هم حدود ۱۱ درصد است.

برنامه «چرتکه» در قسمت اختلال بانکی که ۱۱ تیر پخش شد، پیش‌بینی کرده بود تورم ماهانه تیر پایین اعلام خواهد شد و هزینه گزاف این کاهش موقت، از معیشت مردم پرداخت شده است.

پرسش پایانی را خود ادعا می‌سازد: اگر بانک مرکزی واقعا ابزار نصف کردن یک‌ماهه و بی‌هزینه تورم را در اختیار دارد، این ابزار از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ که تورم سالانه به روایت مرکز آمار به‌طور متوسط بالای ۴۰ درصد بود، کجا بود؟ و چرا از زمان بازگشت همتی به بانک مرکزی، قدرت خرید مردم نصف شده است؟

با این اوصاف، اگر فدرال رزرو هم می‌توانست کشور را تعطیل کند و نظام بانکی را از دسترس خارج کند، شاید به ۱۱ افزایش نرخ بهره و ۱۱ ماه مرارت نیازی نداشت.

ترمزی که در تیر کشیده شد بر تورم نبود؛ بر دسترسی مردم به پول خودشان بود. و پذیرفتن روایت رسمی، که این ترمز را بانک مرکزی با ابزارهای در اختیارش کشیده، معنای عملی روشنی دارد: طولانی شدن اختلال بانکی نه نقص فنی، که سیاستی آگاهانه بوده است.