تا بامداد امروز که طرح ۱۵ میلیارد پوندی جیانی اینفانتینو برای واگذاری بخشی از جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی شکست خورد، فشارها هر ساعت بیشتر می‌شد. از ساعت ۱۰ صبح جمعه، متحدانش یکی پس از دیگری از او فاصله گرفتند و تا ظهر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز به جمع کسانی پیوست که خواستار استعفای او از ریاست فیفا شدند.

سرانجام، شامگاه جمعه، اینفانتینو عقب‌نشینی کرد و طرح جنجالی فروش را کنار گذاشت و پذیرفت که این طرح «باعث ایجاد اختلاف» شده است.

هرچند که یکی از مخالفان اصلی جیانی اینفانتینو روز جمعه و پیش از این عقب‌نشینی به تلگراف گفته بود: «حتما دیگر کارش تمام شده است.»

با وجود عقب‌نشینی تحقیرآمیز اینفانتینو و تضعیف شدید موقعیتش، هنوز ضربه نهایی به مدیری که به مهارت در بقا مشهور است وارد نشده است. تا زمانی که او در قدرت باقی بماند، لابی گسترده‌ای پشت صحنه برای کنار زدنش ادامه خواهد داشت.

یوفا از طرح قدیمی اینفانتینو علیه خودش استفاده می‌کند

یوفا، جایی که اینفانتینو مسیر مدیریتی خود را طی کرد و به سمت دبیرکل رسید، اکنون اصلی‌ترین بازیگر در تلاش برای برکناری اوست. این سازمان به ریاست الکساندر چفرین اداره می‌شود؛ فردی که در اعتراض به دخالت اینفانتینو در پرونده فولارین بالوگان، فینال جام جهانی را تحریم کرد.

تلگراف اسپورت گزارش داده است که یوفا اکنون نقشه‌ای برای کنار زدن اینفانتینو در اختیار دارد؛ نقشه‌ای که نویسنده آن خود اینفانتینو است.

آخرین بحران بزرگ سیاسی فوتبال بیش از یک دهه پیش و همزمان با سقوط سپ بلاتر بر اثر پرونده فساد رخ داد. با تشدید آن بحران، گفته می‌شود اینفانتینو که آن زمان در یوفا فعالیت می‌کرد، به طور محرمانه طرحی برای خروج یوفا از فیفا تهیه کرده بود. این طرح هرگز به طور رسمی مطرح نشد، اما نقشه او برای جدایی دائمی از فیفا و تشکیل یک نهاد موازی در فوتبال جهان هرگز به طور کامل فراموش نشد.

یکی از افراد مطلع گفت: «او تصور می‌کرد هیچ‌کس آن اسناد را نگه نداشته، چون همه اعضای آن تیم رفته بودند، اما همه آنها این طرح‌ها را دور نریختند.»

به گفته او «یوفا اکنون در حال بررسی استفاده از همان طرح‌ها علیه خود اوست.»

البته این پیشنهادهای محرمانه با طرح سال ۲۰۱۷ برای ایجاد لیگ جهانی ملت‌ها به رهبری یوفا تفاوت دارد؛ طرحی که پس از آن و زمانی مطرح شد که اینفانتینو یک سال بود ریاست فیفا را بر عهده داشت.

یافتن رهبر جدید

کلید کنار زدن اینفانتینو، یافتن یک رقیب جدی برای اوست و منابع می‌گویند تلاش‌ها در این زمینه آغاز شده است.

به گفته یکی از کشورهای تاثیرگذار اروپا، پس از دوران بلاتر و اکنون اینفانتینو، تکرار چنین اشتباهی غیرقابل قبول است و فوتبال به فردی «وحدت‌آفرین» نیاز دارد.

در میان مدیران یوفا، ویکتور مونتاگلیانی، رییس کونکاکاف، از احترام زیادی برخوردار است. یکی از منابع گفت: «او توانایی‌های مدیریتی بسیار بالایی دارد.»

ناصر الخلیفی، رییس پاری‌سن‌ژرمن، علاقه خود را برای نامزدی رد کرده است. شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، که در انتخابات سال ۲۰۱۶ با اختلاف اندکی به اینفانتینو باخت، نیز از گزینه‌های احتمالی محسوب می‌شود.

اینفانتینو پیش از این اعلام کرده بود قصد دارد سال آینده برای چهارمین دوره نامزد شود و تا پیش از این هفته، تصور می‌شد آرای لازم را در اختیار دارد.

در هفته‌های اخیر، انگلستان نیز در میان حدود ۲۰۰ کشوری بود که از نامزدی او حمایت کرده بودند، اما با توجه به اینکه مهلت معرفی نامزدهای جایگزین تا ۱۸ نوامبر است، تحولات این هفته احتمال حضور یک رقیب جدی را افزایش داده است.

جلب حمایت کشورهای کوچک

اینفانتینو با پنهان نگه داشتن طرح سرمایه‌گذاری خصوصی حتی از شورای فیفا، ممکن است مرتکب اشتباه بزرگی شده باشد.

به گفته یکی از مقام‌های فوتبال اروپا، این بحران فرصتی برای بازسازی روابط با کشورهای کوچک، چه در اروپا و چه در سایر قاره‌ها، فراهم کرده است.

اینفانتینو تا پیش از این به دلیل افزایش درآمدهای فیفا و حمایت مالی از فدراسیون‌های کوچک، موقعیت مستحکمی داشت. درآمد ۱۳ میلیارد دلاری چرخه اخیر جام جهانی، دوستان زیادی برای او ایجاد کرده بود.

اما توافق جدید برای واگذاری سهام، از نگاه بسیاری از فدراسیون‌ها توهین‌آمیز تلقی شد.

کارلوس کوردیرو، مشاور اینفانتینو و رییس پیشین فدراسیون فوتبال آمریکا، در بیانیه استعفای خود نوشت این طرح «توافقی بد» است.

او گفت: «فیفا هم‌اکنون به منابع مالی فوق‌العاده‌ای دسترسی دارد. این سازمان میلیاردها دلار ذخایر مالی و هیچ بدهی ندارد. اگر فدراسیون‌های عضو معتقدند سرمایه بیشتری برای توسعه فوتبال لازم است، فیفا همین حالا هم توان مالی لازم را از محل منابع موجود خود دارد.»

او افزود: «در چنین شرایطی، فروش بخشی دائمی از ارزشمندترین دارایی فوتبال برای تامین ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ توجیهی ندارد و در واقع آینده فوتبال را گرو می‌گذارد.»

به باور مخالفان، اینفانتینو با این طرح، ابزار اصلی خود برای جلب حمایت کشورها را از دست داده است.

تلاش برای رای عدم اعتماد

۳۶ عضو شورای فیفا، بدون احتساب اینفانتینو، اکنون نفوذ بیشتری نسبت به سال‌های اخیر دارند و بسیاری از آنها از نحوه مدیریت او، به‌ویژه پس از پرونده فولارین بالوگان، ناراضی هستند.

در تئوری، شورای فیفا می‌تواند رای عدم اعتماد به اینفانتینو را مطرح کند، اما احتمال بیشتری وجود دارد که چنین اقدامی از سوی ۲۱۱ فدراسیون عضو دنبال شود.

در هر دو حالت، باید نشست فوق‌العاده برگزار شود، زیرا جلسه بعدی شورای فیفا تا ماه نوامبر برنامه‌ریزی نشده است.

یوفا محتمل‌ترین گزینه برای درخواست برگزاری کنگره فوق‌العاده فیفاست. بر اساس ماده ۲۵ بند ۴ اساسنامه فیفا، درخواست ۲۰ درصد اعضا، یعنی ۴۳ کشور، برای برگزاری چنین نشستی کافی است و یوفا با ۵۵ عضو به تنهایی این حد نصاب را در اختیار دارد.

افزایش فشار سیاسی

اگر اینفانتینو از بحران این هفته جان سالم به در ببرد، امیدوار خواهد بود که دموکرات‌ها در انتخابات ماه نوامبر کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را به دست نیاورند.

جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقاتی گسترده درباره روابط اینفانتینو و دونالد ترامپ را دنبال می‌کند.

راسکین، فیفا را به «کلاهبرداری آشکار در ابعاد عظیم» متهم کرده است.

منابع آگاه می‌گویند او این هفته با شماری از مدیران ارشد فیفا و یوفا درباره گام‌های بعدی گفت‌وگو کرده است.

در میان آنها کوین لامور، مدیر عملیاتی فیفا، نیز حضور داشت. او در بیانیه‌ای به آسوشیتدپرس اعلام کرد کارکنان فیفا به دلیل عدم شفافیت اینفانتینو درباره طرح سرمایه‌گذاری خصوصی «فریب خورده‌اند» و «شایسته رفتاری بهتر از تحقیر و ارعاب هستند.»

لیزه کلاونس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، نیز وضعیت کنونی را «بسیار جدی» توصیف کرده و پیش‌تر پرونده بالوگون را به کمیته اخلاق فیفا ارجاع داده بود.

با این حال، برخی معتقدند اینفانتینو باید در یک روند کاملا مستقل مورد بررسی قرار گیرد.

در مجموع، مخالفان اینفانتینو اکنون جسورتر از گذشته شده‌اند و به رهبری یوفا، همه راه‌های ممکن را برای پایان دادن به دوران ریاست او بررسی می‌کنند.

