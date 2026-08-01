مقام‌های اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کی‌یف را در چند موج با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.

شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیده‌شدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کی‌یف کشته شدند.

ده‌ها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحت‌های متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارت‌هایی در هفت منطقه کی‌یف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.

زلنسکی گفت آتش‌سوزی‌هایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.

وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشه‌ها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.

کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.

اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد

زلنسکی گفت از میان موشک‌های بالستیک پرتاب‌شده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایان‌یافتن ذخیره موشک‌های رهگیر سامانه‌های پاتریوت عنوان کرد.

او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات می‌دهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای می‌گذارد.»

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمان‌ها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.

اوکراین مدت‌هاست با کمبود سامانه‌ها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشک‌های بالستیک روبه‌روست. این موشک‌ها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند و رهگیری آنها دشوار است.

حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کی‌یف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.

خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفته‌اند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوب‌شرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارش‌های مربوط به تحولات میدان نبرد را به‌طور مستقل تایید کند.

روس‌اتم از غرق‌شدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد

هم‌زمان با حملات روسیه به کی‌یف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روس‌اتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کرده‌اند.

به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.

لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقام‌های اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روس‌اتم اظهارنظر نکرده‌اند.

روسیه و اوکراین در هفته‌های اخیر حمله به کشتی‌هایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاش‌های جنگی طرف مقابل کمک می‌کنند، افزایش داده‌اند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد می‌کنند.

