براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نام‌های «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته می‌شود.

شکایت کیفری مطرح‌شده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.

دادستان‌های آمریکایی مدعی‌اند حسنا از سمت خود به‌عنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.

براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقام‌های وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.

مقام‌های آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دست‌کم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمک‌های ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ می‌کردند. گفته می‌شود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.

در شکایت‌نامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرست‌های تهیه‌شده از سوی حمد توزیع می‌شدند. دادستان‌ها می‌گویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه می‌کردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانه‌هایی را که می‌توانست محل یا نهاد کنترل‌کننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار می‌گذاشتند.

براساس اطلاعات ارائه‌شده این موسسه به مقام‌های بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیت‌های خیریه هزینه کرده است.

جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکه‌های مالی غیرقانونی حماس کمک می‌کنند. جیمی مک‌دونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.

تحقیقات این پرونده با همکاری مقام‌های بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، اف‌بی‌آی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بین‌المللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.

مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهام‌های مطرح‌شده هنوز اثبات نشده‌اند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بی‌گناه فرض می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیت‌های بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمع‌آوری و منتقل می‌کردند.

آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانه‌داری گفته بود شبکه‌های تامین مالی، گاه سازمان‌های غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد می‌کنند تا با استفاده از پوشش کمک‌رسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروه‌های مسلح انتقال دهند.

واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامین‌کنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری می‌کند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.

