به نوشته اسکای اسپرت، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) عملا برای برکناری جیانی اینفانتینو اقدام کرده است.

ساعتی پیش هم تلگراف خبر داد که یوفا در پی لغو طرح جنجالی فیفا برای فروش بخشی از تجارت جام جهانی، به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، اولتیماتوم داده است که یا از ریاست این نهاد استعفا دهد یا با رای‌گیری اضطراری برای برکناری روبه‌رو خواهد شد.

هر ۵۵ عضو یوفا در صورت کناره‌گیری نکردن اینفانتینو، به برکناری او رای خواهند داد. یوفا برای درخواست برگزاری چنین رای‌گیری‌ای تنها به حمایت ۴۳ عضو فیفا نیاز دارد.

یوفا پیش‌تر تهدید کرده بود که در صورت اجرای طرح، جام جهانی را تحریم خواهد کرد و سایر نهادهای فوتبالی نیز به آن اعتراض کردند.

همچنین یوفا صبح امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده و پس از عقب‌نشینی او از طرح ۱۵ میلیارد پوندی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی، خواستار تغییر در رهبری فیفا شد.

بامداد ۱۰ مرداد، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد طرح جنجالی فروش سهام رقابت‌های این نهاد به سرمایه‌گذاران خصوصی را پس از مخالفت‌های گسترده کنار گذاشته است.

​اینفانتینو پیش‌تر به هر یک از ۲۱۱ فدراسیون عضو وعده ۴۰ میلیون دلار پاداش در صورت حمایت از این طرح داده بود.

اما مانند یوفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کاراییب (کونکاکاف) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کنفدراسیون و ۴۱ فدراسیون عضو آن از کنار گذاشتن طرح پیشنهادی فیفا فوروارد اینترپرایز استقبال می‌کنند.

به گزارش اسکای اسپرت، کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا «به طور مستقیم و از طریق شورای فیفا تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که مسائل مربوط به حکمرانی، پاسخگویی و رهبری، مطابق نهادها و روندهای پیش‌بینی‌شده در اساسنامه فیفا، به درستی بررسی شوند.»

این موضع در حالی مطرح می‌شود که فشارها در دنیای فوتبال بر رییس فیفا برای کناره‌گیری یا برکناری او بر سر این موضوع رو به افزایش است.

بخشی از بیانیه کونکاکاف چنین است: «رویدادهای روزهای اخیر واقعیتی را آشکار کرده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت: آینده جام جهانی، ارزشمندترین دارایی فوتبال جهان، خارج از هرگونه چارچوب شناخته‌شده حکمرانی، بدون شفافیت، بدون مشورت و بدون رعایت تشریفات قانونی پیش برده شد.»

کونکاکاف معتقد است که «پیشنهادی با این ابعاد، به طور تصادفی به این مرحله نمی‌رسد. این موضوع، نشانه رهبری‌ای است که دیگر فوتبال را در اولویت قرار نمی‌دهد. این اقدام اخیر، یک‌جانبه و مصداق آشکار حکمرانی و رهبری ضعیف است و ادامه روندی از اشتباهات و رفتارهای مشابه محسوب می‌شود. اکنون باید بازبینی کاملی درباره این رهبری انجام شود.»

کونکاکاف همچنین اعلام کرد اعضای آن در شورای فیفا برای «بررسی چگونگی توزیع ذخایر مالی عظیم موجود از طریق برنامه FIFA Forward میان اعضای کنفدراسیون، به منظور توسعه فوتبال در منطقه، بدون به خطر انداختن آینده مشترک فوتبال» تلاش خواهند کرد.