برخی رسانه‌ها پیش از این گزارش کرده بودند که این جوان ۲۰ ساله اهل شاهرود، به اتهام شرکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و با اتهام انتسابیِ «مشارکت در حمله به یک مسجد» با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌روست.

او هفتم مردادماه به انفرادی منتقل شده بود.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، خانواده این جوان شامگاه جمعه ۹ مرداد، برای اعتراض به این حکم، مقابل زندان تجمع و تحصن کرده بودند.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

استان اصفهان در روزهای اخیر کانون یکی از گسترده‌ترین موارد اجرای احکام اعدام برای متهمان بازداشت‌شده به‌دنبال انقلاب ملی ایرانیان بوده است.

محور اصلی این اعدام‌ها ، پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان است که ۱۲ تن از بازداشت‌شدگان آن به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند . ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان و در ملاءعام اعدام شدند. پیش از این دو نیز عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو تن دیگر از متهمان این پرونده، اعدام شدند.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل ، پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی را محکوم کردند.

آن‌ها پس از اعدام اسفندیاری و محمدی، از جمهوری اسلامی خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.

تشدید سرکوب با گسترش اعدام‌ها

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی حکومت ایران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای ده‌ها تن دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.

دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، در ارتباط با اعدام خیرخواه، در شبکه ایکس نوشت: «امروز فرقه تبهکار جمهوری اسلامی، آروین خیرخواه، جوان دلیر ۲۰ ساله اهل شاهرود و از بازداشت‌شدگان انقلاب ملی را به دار آویخت. هر طناب داری که این رژیم بر گردن فرزندان ایران می‌اندازد، اعترافی است به وحشتش از ملت ایران.»

سازمان عفو بین‌الملل ششم مرداد اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه و ۲۶ نفر دیگر با اتهام‌های دارای انگیزه سیاسی اعدام شده‌اند.

این سازمان همچنین هشدار داد دست‌کم ۶۰ نفر با اتهام‌های سیاسی در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و افراد بیشتری نیز با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که مجازات آن‌ها اعدام است.

یک منبع آگاه دهم مرداد به ایران‌اینترنشنال گفت که مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد .

به گفته این منبع، ظریف ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجویی‌ها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.

او اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است.

این منبع افزود شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست «قاضی یزدان‌خواه»، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.

این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و این در حالی است که به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده، دسترسی نداشته است.

از سوی دیگر، در ادامه برخوردهای قضایی جمهوری اسلامی با منتقدان و معترضان، دادستانی تهران علیه شماری از شهروندان به دلیل مخالفت با اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و محکومان پرونده‌های مرتبط با جنگ ۴۰ روزه، اعلام جرم کرد .

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد این پرونده‌ها پس از دریافت گزارش از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و رصد مطالب منتشرشده در فضای مجازی تشکیل شده‌اند.

میزان جزییاتی درباره هویت و تعداد افرادی که علیه آن‌ها اعلام جرم شده، محتوای مطالب منتشرشده از سوی آنان یا اتهام‌های مشخص منتسب به این شهروندان منتشر نکرد اما نوشت که پرونده‌های تشکیل‌شده، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده‌اند.