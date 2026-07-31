مناقشه تهران و واشینگتن؛ آنچه در نهم مرداد گذشت
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد حملات علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و گفت توان نظامی حکومت ایران بهشدت آسیب دیده و بهزودی بخش باقیمانده آن نیز از بین خواهد رفت. او همزمان از ادامه مذاکرات خبر داد، اما گفت اعتمادش به جمهوری اسلامی در حال کاهش است. جنگ پنجماهه و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش قیمت بنزین، از محورهای نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید بود.
تنشها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی اعلام کرده این آبراه بسته است، اما فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، این ادعا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان برای کشتیهای تجاری باز است. همزمان سپاه پاسداران از حمله به دو نفتکش در تنگه هرمز خبر داده و تردد کشتیها در هرمز و بابالمندب کمتر از سطح معمول گزارش شده است.
دامنه تنشها به دیگر کشورهای منطقه نیز کشیده شده است. کویت و امارات متحده عربی حملات پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کردند و عربستان سعودی برای تشکیل ائتلافی چندملیتی با هدف حفاظت از مسیرهای کشتیرانی تلاش میکند. همزمان حمله پهپادی به بندر دمیاط مصر نگرانیها درباره امنیت مسیرهای دریایی منطقه را افزایش داده است.
در غزه، ترامپ از دستیابی به توافقی برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروههای مسلح خبر داد. بر اساس این طرح، خلع سلاح بهصورت مرحلهای انجام میشود، نیروهای اسرائیلی همزمان با پیشرفت این روند از غزه خارج میشوند و اداره این منطقه به یک دولت جدید فلسطینی واگذار خواهد شد. یک مقام آمریکایی نیز گفت جمهوری اسلامی تلاش کرده حماس را از پذیرش این توافق منصرف کند.
در دیگر تحولات منطقه، اسرائیل عملیات خود علیه حماس و حزبالله را ادامه داده و از تخریب بخشهایی از شبکه تونلهای حزبالله در جنوب لبنان و کشته شدن اعضای حماس خبر داده است. در آمریکا نیز سنای این کشور طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال جمهوری اسلامی را با ۵۰ رای مخالف در برابر ۴۹ رای موافق رد کرد.
متن کامل لایوبلاگ دیروز را اینجا بخوانید.