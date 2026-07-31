بهنوشته پولیتیکو در حالی که دولت دونالد ترامپ استدلال میکند برای پایان دادن به جنگی که بهسرعت در حال خروج از کنترل است به کمک متحدانش نیاز دارد، بسیاری از متحدان آمریکا در سراسر جهان ترجیح میدهند منتظر بمانند و از ورود مستقیم به جنگ با جمهوری اسلامی خودداری کنند.
براساس این گزارش تشدید تنشها در روزهای اخیر و گسترش آن به عراق، عربستان و مصر بازارهای جهانی را نگران کرده و احتمال گسترش جنگ به سراسر منطقه را افزایش داده است؛ رخدادی که میتواند صادرات نفت و گاز را بهشدت کاهش دهد و اقتصاد جهانی را با خطر مواجه کند.
دیپلماتهای اروپایی و آسیایی به پولیتیکو گفتند کشورهایشان حاضر نیستند امنیت شهروندان خود را به خطر بیندازند، مگر آنکه واشینگتن و تهران بر سر توقف درگیریها به توافق برسند.
بهنوشته این نشریه، این موضوع نشاندهنده اهرم فشاری است که بسیاری از متحدان آمریکا احساس میکنند اکنون در اختیار دارند؛ زمانی که به نظر میرسد آمریکا برای مهار بحران یا بازگشایی تنگه هرمز به روی صادرات نفت، گزینههای محدودی در اختیار دارد. کشورها تلاش میکنند یا اساسا وارد این بحران نشوند، یا اگر وارد میشوند، این کار را بر اساس شرایط خود انجام دهند.
یک دیپلمات آسیایی به پولیتیکو گفت: «ما هر لحظه انتظار داریم آمریکا از ما بخواهد در انجام اقدامات مشترک در خلیج فارس مشارکت کنیم.»
او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، افزود افزایش قیمت نفت و گاز در نحوه پاسخ کشورش به چنین درخواستی تاثیر خواهد گذاشت.
با این حال، بهنظر میرسد هرگونه اعزام نیرو یا تجهیزات نظامی و غیرنظامی به منطقه مستلزم «برقراری آتشبس و تایید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» خواهد بود.
ائتلاف چندملیتی که ماه گذشته به ابتکار فرانسه و بریتانیا شکل گرفت نیز هرگونه اقدام مشترک را مشروط به برقراری آتشبس تاییدشده میان واشینگتن و تهران کرده است.
یک دیپلمات اروپایی در واشینگتن به پولیتیکو گفت: «با این شرایط، اگر تصمیمی برای مشارکت بیشتر گرفته شود، واقعا تعجب خواهم کرد.»
برخی کشورها مطالبات مشخصتری دارند
یکی از مقامهای اروپای شرقی نیز به پولیتیکو گفت: «پارلمان ما اختیار بسیار گستردهای برای مشارکت، کم یا زیاد، در هرگونه عملیات مربوط به هرمز که آمریکا درخواست کند، تصویب کرده است؛ البته با در نظر گرفتن تواناییهای خودمان.»
او افزود: «ما همیشه حکومت ایران را متحد آشکار روسیه در جنگ تجاوزکارانه علیه اوکراین میدانستیم و خوشحالیم که آمریکا نیز اکنون به همین نتیجه رسیده است.»
اما این مقام تاکید کرد این حمایت برای واشینگتن هزینه خواهد داشت.
او گفت: «ما خواهان حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در کشورهای بالتیک هستیم؛ یک تیپ کامل به جای یک گردان، یا دستکم گردانهای بیشتر و با استقرار دائمیتر.»
در همین حال، اوکراین نیز تاکید کرده پیشنهاد خود برای تامین سامانههای رهگیری پهپاد برای آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس همچنان پابرجاست؛ بهویژه اگر در مقابل، تسلیحات بیشتری دریافت کند.
یک مقام اوکراینی به پولیتیکو گفت: «ما آماده حمایت از کسانی هستیم که از ما حمایت میکنند.»
او افزود: «اوکراین تجربه گسترده، فناوریهای مدرن و تخصص لازم برای ساخت سامانههای مقابله با پهپادها را در اختیار دارد. هم آمریکا و هم شرکای آن در خاورمیانه به همکاری با اوکراین علاقهمند هستند و این علاقه متقابل است.»
کاخ سفید: جمهوری اسلامی منزویتر از همیشه است
کاخ سفید از اظهار نظر درباره اینکه آیا متحدان آمریکا برای کمک به مهار بحران خاورمیانه وارد عمل خواهند شد یا نه، خودداری کرد اما در بیانیهای گفت: «بیپروایی ایران کاملا آشکار است؛ این کشور علیه همسایگان خود دست به اقدامات تروریستی میزند و در نتیجه بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است.»
بهنوشته پولیتیکو جنگ با جمهوری اسلامی شکافهای موجود میان متحدان سنتی آمریکا را نیز عمیقتر کرده است.
بسیاری از این کشورها هنوز از سیاستهای خارجی و تجاری تهاجمی دولت ترامپ، از جمله تعرفههای سنگین، تهدید به تصرف گرینلند و اصرار بر تبدیل کانادا به پنجاهویکمین ایالت آمریکا، ناراضی هستند.
با این حال، حوزهای که متحدان اروپایی بیشترین آمادگی را برای کمک دارند، پاکسازی مینهای دریایی و ارائه کمکهای امنیتی در تنگه هرمز است.
اما بریتانیا، فرانسه و چند کشور دیگر به واشینگتن اطلاع دادهاند تا زمانی که آتشبسی واقعی و پایدار میان آمریکا و جمهوری اسلامی برقرار نشود، ناوهای جنگی خود را به منطقه اعزام نخواهند کرد.
اروپا از ادامه جنگ خسته شده است
در ادامه گزارش پولیتیکو آمده است که برخی کشورها نیز صرفا تلاش میکنند از خشم ترامپ دور بمانند؛ در حالی که از ادامه جنگ خسته شدهاند و نگران تاخیر بیشتر در فروش تسلیحات آمریکا هستند.
یول لیناینماکی، مقام پیشین وزارت امور خارجه فنلاند، به این نشریه گفت: «احساس غالب در اروپا خستگی از چرخه بیپایان این جنگ است.»
او افزود: «هر بار که درگیریها متوقف میشود، خیلی زود یکی از طرفین دوباره تنش را افزایش میدهد. در این مقطع، رهبران اروپا تمام تلاش خود را میکنند که از دید ترامپ دور بمانند تا با درخواستهای تازه برای مداخله مواجه نشوند.»
برخی کشورها نمیخواهند بیش از حد به آمریکا نزدیک دیده شوند
یک دیپلمات آسیایی نیز به پولیتیکو گفت کشورهای جنوب شرق آسیا که در طول جنگ روابط خود را با حکومت ایران حفظ کردهاند و از این طریق توانستهاند جریان واردات نفت را ادامه دهند، علاقهای ندارند در اقداماتی مشارکت کنند که همسو با عملیات نظامی آمریکا علیه ایران تلقی شود.
به گفته او، تهران با مالزی و تایلند توافقهایی امضا کرده تا عبور محمولههای نفتی به مقصد این کشورها از تنگه هرمز ادامه یابد و تاثیر جنگ بر اقتصاد این کشورها کاهش پیدا کند.
ابتکارهای مستقل از آمریکا
اقداماتی که متحدان آمریکا برای مقابله با خطر بسته شدن مسیرهای دریایی انجام دادهاند، مستقل از تلاشهای واشینگتن است.
فرانسه و بریتانیا در ماه مه حدود ۴۰ کشور را برای مشارکت در «ماموریت نظامی چندملیتی» با هدف تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز پس از برقراری آتشبس گرد هم آوردند.
ناوهای کشورهای عضو این ماموریت، از جمله بریتانیا، آلمان و ایتالیا، اکنون در دریای عرب لنگر انداختهاند و منتظر پایان درگیریهای نظامی هستند.
عربستان سعودی نیز پنجشنبه از تشکیل یک «ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی» متشکل از ۱۴ کشور مسلمان، از جمله پاکستان، ترکیه و جیبوتی، خبر داد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عربستان، این ائتلاف منابع خود را برای مقابله با تهدیدهای تجارت جهانی و «حفاظت از مسیرهای بینالمللی دریایی» در دریای سرخ، خلیج عدن و تنگه بابالمندب تجمیع خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است که دهها کشور دیگر نیز در نشست مربوط به این ابتکار حضور داشتهاند، از آن حمایت کردهاند و همچنان امکان پیوستن آنها به این ائتلاف وجود دارد.