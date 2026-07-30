کنسرسیوم لوله نفت خزر (CPC) اعلام کرد یک نفتکش در حال بارگیری نفت خام در پایانه دریایی این کنسرسیوم و یک نفتکش دیگر در مسیر این پایانه هدف حمله قرار گرفتند.
بر اساس اعلام این شرکت، بامداد پنجشنبه، نفتکش «نیفوس سیفنوس» با پرچم جزایر مارشال که برای حمل نفت خام شرکت تنگیزشوروناویل (شورون) اجاره شده بود، هنگام بارگیری در اسکله شناور شماره ۳ هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
این شرکت افزود هیچیک از کارکنان یا پیمانکاران آن کشته یا زخمی نشدند و هیچ نشت نفتی نیز رخ نداد. به گفته این شرکت، نفتکش همچنان روی آب شناور است، ارزیابی میزان خسارت ادامه دارد و خدمه به خدمات پزشکی یا تخلیه اضطراری نیازی نداشتند.
این شرکت همچنین گزارش داد نفتکش «ماراتی» با پرچم جزیره من که برای بارگیری نفت خام عازم پایانه دریایی کنسرسیوم بود، در آبهای سرزمینی روسیه و در فاصله حدود شش مایل دریایی از پایانه هدف حمله قرار گرفت.
کنسرسیوم لوله نفت خزر همچنین اعلام کرد عملیات بارگیری نفت در این پایانه متوقف شده است، اما تاسیسات زمینی خط لوله همچنان به فعالیت عادی خود ادامه میدهند.
کنسرسیوم لوله نفت خزر یک پروژه بینالمللی انتقال نفت است که با مشارکت روسیه، قزاقستان و شرکتهای بزرگ انرژی اداره میشود. خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری این کنسرسیوم عمدتا نفت خام میدانهای تنگیز، کاراچاگاناک و کاشاگان در قزاقستان و همچنین نفت تولیدکنندگان روسیه را منتقل میکند و حدود ۸۰ درصد صادرات نفت قزاقستان از طریق شبکه این خط لوله انجام میشود.
سنتکام اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند. مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.
به گفته سنتکام، در این عملیات دهها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.
سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حملهای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشکها رهگیری شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.
او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شدهاند و افزود: «با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»
ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.
مناطق هدف قرارگرفته در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.
در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.
در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
در فارس، مقامهای استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.
برای اطلاع از تازهترین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش لحظهبهلحظه هشتم مرداد ایراناینترنشنال را در این لینک دنبال کنید.
رسانههای حکومتی همچنین از وقوع حمله در محدوده بندر انزلی در استان گیلان خبر دادند، اما تا زمان تنظیم این گزارش، مقامهای محلی جزییات بیشتری درباره محل اصابت یا خسارات احتمالی منتشر نکردند.
در هرمزگان، حمله به حوالی قشم تایید شد. به گفته مقامهای استانی، یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو هدف قرار گرفت که در نتیجه آن سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
مقامهای هرمزگان حمله به بندرعباس، بستک و سیریک را رد کردند.
در کیش نیز دو انفجار شنیده شد، اما سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است.
زمینه دور تازه حملات
این حملات در ادامه جنگی انجام شد که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به اسرائیل و کشورهای میزبان پایگاههای آمریکا در منطقه به آن پاسخ داد.
پس از فروپاشی آتشبس موقت در ۲۸ خرداد، ارتش آمریکا طی ۱۳ شب پیاپی، به اهدافی در ایران حمله کرد.
واشینگتن پس از پایان سیزدهمین شب حملات، عملیات را برای چند روز متوقف کرد.
جمهوری اسلامی بامداد هفتم مرداد حمله به پایگاههای آمریکا در اردن و همچنین حمله به شناورهایی در تنگه هرمز را تایید کرد.
تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را رد کرد.
آمریکا اعلام کرد حملات بامداد هشتم مرداد در پاسخ به حملات هفتم مرداد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است.
تشدید دوباره درگیریها نگرانیها را درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش داد و بهای نفت برنت نیز هفتم مرداد با بیش از هشت درصد افزایش، از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت.
نشریه اتلتیک در گزارشی به بررسی نارضایتیها و شکافهای عمیق میان فدراسیون بینالمللی فوتبال، فیفا و نهادهای فوتبالی و غیرفوتبالی اروپا پرداخته است.
اروپاییها مدعیاند تا پیش از انتشار اخبار در رسانهها، هیچ اطلاعی از پروژههای جدید جیانی اینفانتینو نداشتهاند.
با توجه به حضور نمایندگان تمام این سازمانها در شورای فیفا، این اتفاق خشم زیادی برانگیخته است. با این حال، هنوز هیچیک حاضر به اقدامی جدی مانند تحریم جام جهانی یا خروج از فیفا نشدهاند.
پنجاهوپنج فدراسیون عضو یوفا پنجشنبه جلسهای آنلاین برگزار میکنند. برخی با اصل طرح و نحوه اجرای آن مخالفاند و برخی فقط به روند کار اعتراض دارند.
البته اتحاد اروپاییها از همین حالا دستخوش شکنندگی است؛ چرا که رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری چک علناً اعلام کرده از طرحهای اینفانتینو خوشش میآید.
حتی اگر اکثریت یوفا متحد شوند، اینفانتینو میداند که آرای لازم را در اختیار دارد؛ زیرا آفریقا، بخش عمده آسیا، کشورهای کوچک اقیانوسیه و آمریکای جنوبی که تشنه جبران فاصله مالی با اروپا و میزبانی از بازیهای بیشتر در جام جهانی ۲۰۳۰ هستند، از او حمایت میکنند.
تنها راه متوقف کردن این روند، ائتلاف کشورهایی مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان با باشگاهها، لیگها و اتحادیههای اروپایی است.
آنها باید به فیفا یادآوری کنند که ۶ تیم از ۸ تیم مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی اخیر، اروپایی بودند؛ ستارههایی که در اروپا رشد کردهاند و در همین قاره بازی میکنند.
حتی بیشتر بازیکنان مراکش و آرژانتین (دو تیم غیراروپایی دیگر این مرحله) نیز پرورشیافته آکادمیها و باشگاههای اروپایی هستند.
علاوه بر این، اروپا ۵ سهمیه از ۸ سهمیه مرحله نهایی جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را نیز به خود اختصاص داده است.
کارت بازی دیگر اروپا، ورود دولتهای ملی و کمیسیون اروپا است. سیاستمدارانی چون اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، و مارینا فراری، وزیر ورزش فرانسه، علیه پیشنهادهای فیفا موضع گرفتهاند.
همچنین لیگهای اروپایی شکایتی را در کمیسیون اروپا با موضوع «سوءاستفاده فیفا از موقعیت مسلط در بازار» ثبت کردهاند و بروکسل در حال بررسی آغاز تحقیقات رسمی است.
اگرچه اروپا وزنه سنگینی است، اما برای موفقیت باید با معترضان در آمریکای شمالی، آسیا و اقیانوسیه علیه سبک مدیریتی اینفانتینو متحد شود.
اینفانتینو با ایجاد این حس که حاضر است جام جهانی را فدای جاهطلبیهای شخصی خود کند، خشم گستردهای را برانگیخته است.
حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین، از کییف تا نزدیکی مرز لهستان، دستکم ۱۳ کشته بر جای گذاشت. همزمان، لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود، جنگندهها و یک هواپیمای هشدار زودهنگام را به پرواز درآورد.
حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه هشتم مرداد بخشهای گستردهای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقامهای اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند.
این موج حملات همزمان با بازگشت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از آمریکا صورت گرفت.
زلنسکی گفته است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور مجوز تحویل موشکهای پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.
یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کییف خبر داد.
ویتالی کلیچکو، شهردار پایتخت اوکراین، نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیرمسکونی پس از حملات آتش گرفتهاند.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد یک نفر در کییف کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس اعلام این سازمان، حملات به مناطق دنیپروپتروفسک و پولتاوا نیز دستکم شش کشته، از جمله دو کودک، بر جای گذاشت.
موشک به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرد
یکی از مرگبارترین حملات در کریفیی ریه، زادگاه زلنسکی در مرکز اوکراین، رخ داد.
اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاع این شهر، اعلام کرد اصابت مستقیم یک موشک بالستیک اسکندر-ام روسیه شش نفر را کشت و هشت نفر را زخمی کرد.
به گفته ویلکول، دو دختر پنج و ۱۲ ساله در میان کشتهشدگان بودند.
او در تلگرام این حمله را «شبی تاریک» توصیف کرد و گفت موشک از منطقه ورونژ روسیه شلیک شده و به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرده است.
ویلکول هشدار داد عملیات جستوجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.
در لویو، شهری در غرب اوکراین و نزدیک مرز لهستان، موشکهای روسیه به دو ساختمان مسکونی آسیب زدند.
مقامهای محلی گفتند دستکم ۱۵ نفر زخمی شدهاند و امدادگران برای دسترسی به افراد احتمالی گرفتار زیر آوار تلاش میکنند.
زلنسکی از متحدان پدافند هوایی خواست
زلنسکی پیش از این حملات درباره احتمال اجرای یک عملیات هوایی گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود. او پس از حملات بار دیگر از متحدان اوکراین خواست سامانههای پدافند هوایی بیشتری در اختیار کییف قرار دهند.
رییسجمهوری اوکراین در تلگرام نوشت حفاظت از جان مردم این کشور به میزان آمادگی متحدان برای کمک وابسته است.
او تاکید کرد شرکای اوکراین باید ابعاد حملات روسیه و نیاز فوری این کشور را به تجهیزات دفاع ضدموشکی درک کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که زلنسکی از موافقت ترامپ با تحویل موشکهای پاتریوت خبر داد.
جزییات این توافق و زمان احتمالی تحویل موشکها در گزارش رویترز مشخص نشده است.
لهستان جنگندههایش را به پرواز درآورد
گسترش حملات روسیه به غرب اوکراین، لهستان را که عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، واداشت تدابیر دفاعی خود را افزایش دهد.
نیروهای مسلح لهستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند جنگندههای این کشور و یک هواپیمای آواکس عملیات خود را آغاز کردهاند. سامانههای پدافند هوایی-زمینی و رادارهای شناسایی لهستان نیز به حالت آمادهباش درآمدند.
ارتش لهستان تاکید کرد این اقدامها پیشگیرانه است و با هدف حفاظت از حریم هوایی و مناطق هممرز با اوکراین انجام شده است.
پهپادهای اوکراینی یک انبار بزرگ را در روسیه آتش زدند
همزمان با حملات روسیه، اوکراین نیز حملات پهپادی خود را به عمق خاک این کشور ادامه داد.
اولگ ملنیچنکو، فرماندار منطقه پنزا، گفت یک انبار متعلق به شرکت وایلدبریس، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، پس از حمله پهپادی دچار آتشسوزی شده است.
ملنیچنکو در تلگرام اعلام کرد یک نفر در این حادثه زخمی شد و حدود ۲۰۰ نفر از محل تخلیه شدند. شرکت وایلدبریس نیز گفت پس از حمله، مسیرهای زنجیره تامین خود را تغییر داده است.
این حادثه یک روز پس از تخلیه یکی دیگر از تاسیسات وایلدبریس در مرکز روسیه روی داد.
بر اساس اعلام این شرکت و مقامهای محلی، حملات پهپادی طی هفتههای اخیر به حدود ۱۲ انبار وایلدبریس آسیب زده و نزدیک به ۱۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی آن را از بین برده است.
این خسارتها فعالیت دهها هزار کسبوکار کوچک که محصولات خود را از طریق این پلتفرم میفروشند، تحت تاثیر قرار داده است.
حملات مستمر اوکراین به تاسیسات انرژی و پالایشگاههای روسیه نیز به کمبود سوخت در بخشهایی از این کشور دامن زده است.
اسبربانک، بزرگترین بانک روسیه، هشدار داده است پیامدهای مالی حملات به تاسیسات وایلدبریس میتواند توان بازپرداخت بدهی خردهفروشان و تامینکنندگان را کاهش دهد.
روسیه از سرنگونی ۲۵۸ پهپاد خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در طول شب ۲۵۸ پهپاد را رهگیری و سرنگون کردهاند.
این آمار شامل مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز میشود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده از سوی طرفهای درگیر را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
مسکو و کییف هر دو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را در جنگ تکذیب میکنند؛ جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
آتشسوزی بخش شمالی هورالعظیم پس از حدود یک شبانهروز مهار شد، اما خشکی گسترده تالاب و احتمال فعال شدن دوباره کانونهای حریق، نگرانیها را درباره پیامدهای نرسیدن حقابه افزایش داده است.
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد به خبرگزاری ایرنا گفت نیروهای عملیاتی با همکاری دستگاههای امدادی موفق شدهاند آتشسوزی را بهطور کامل مهار کنند.
حریق از ظهر سهشنبه ششم مرداد در مخزن شماره یک و در بخش شمالی تالاب آغاز شده بود.
به گفته اشرفی، سختگذر بودن برخی نقاط تالاب امکان اجرای کامل عملیات خنکسازی را محدود کرده است.
او هشدار داد که با افزایش دمای هوا ممکن است کانونهای کوچک و پراکنده آتش در نقاط دور از دسترس دوباره فعال شوند و از این رو، پایش مستمر منطقه ادامه خواهد یافت.
شش خودروی آتشنشانی در مرحله نخست عملیات به کار گرفته شدند و نیروها توانستند حریق را در نقاطی که دسترسی زمینی داشت مهار کنند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان پیش از اعلام خاموشی کامل گفته بود دو خودروی مجهزتر نیز برای دسترسی به آخرین کانون صعبالعبور به منطقه اعزام میشوند.
منشا انسانی؛ نقش دامداران هنوز قطعی اعلام نشده است
خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان محلی، عامل انسانی را منشا آتشسوزی اعلام کرده است.
برخی گزارشها نیز احتمال دادهاند که شماری از دامداران برای از بین بردن پوشش گیاهی متراکم و تسهیل تردد و آبتنی دامها، بخشهایی از تالاب را آتش زده باشند.
با این حال، مقامهای محیط زیست در نخستین ساعات حادثه گفته بودند علت دقیق آتشسوزی همچنان در دست بررسی است و تنها شواهد اولیه از عمدی و انسانی بودن آن حکایت دارد.
این نخستین آتشسوزی هورالعظیم در هفتههای اخیر نبود. روزنامه «شرق» گزارش داده است که یک حریق دیگر در محدودهای به وسعت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هکتار رخ داده بود که ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، اقدام دامداران برای تسهیل چرای دام و تردد گاومیشها را علت احتمالی آن دانسته بود.
حریق دیگری نیز صبح ششم مرداد در جنوب تالاب گزارش شد.
خشکی تالاب چگونه به گسترش آتش کمک کرد؟
گزارشهای منتشرشده درباره حادثه اخیر نشان میدهد حریق از محدوده کانال زهکش المهدی در جنوب تالاب آغاز شد و در بخشهای خشک مخزن شماره یک گسترش یافت.
خشکی پوشش گیاهی و بستر تالاب شرایطی ایجاد کرده است که یک آتش کوچک میتواند با سرعت به مناطق وسیعتری سرایت کند.
روزنامه شرق به نقل از موسی مدحجی، رییس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، نوشت که اکنون تنها حدود ۴۰ درصد هورالعظیم آب یا رطوبت دارد؛ رقمی که نسبت به خرداد ماه حدود پنج واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس همین گزارش، مخزن شماره یک تنها ۲۲ درصد و مخزن شماره سه کمتر از ۲۰ درصد آب دارد.
میزان آبگیری مخزنهای چهار و پنج نیز کمتر از پنج درصد اعلام شده است.
مدحجی به شرق گفت که حقابه هورالعظیم در سناریوی خشکسالی یک میلیارد و ۳۸۳ میلیون مترمکعب تعیین شده، اما تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۸۱۴ میلیون مترمکعب، معادل نزدیک به ۵۹ درصد این نیاز، تامین شده است.
به گفته او، زمانبندی رهاسازی آب نیز با نیاز طبیعی تالاب همخوانی نداشته و آمار خرداد و تیر هنوز در اختیار محیط زیست قرار نگرفته است.
آب پیش از رسیدن به تالاب مصرف میشود
افزایش کشت محصولات پرمصرف در حوضه آبریز کرخه یکی دیگر از عوامل کاهش ورودی آب به هورالعظیم عنوان شده است.
به گزارش شرق، آمار جهاد کشاورزی سطح زیر کشت شلتوک را ۲۱ هزار و ۶۴۴ هکتار نشان میدهد، در حالی که برآورد وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از بیش از ۳۴ هزار هکتار حکایت دارد.
مدحجی گفته است هر هکتار شلتوک حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مترمکعب آب مصرف میکند و در برخی برآوردها این میزان به ۳۵ هزار مترمکعب میرسد.
به گفته او، گسترش کشت فراتر از برنامه سبب میشود بخش قابل توجهی از آب رها شده پیش از رسیدن به تالاب برداشت شود.
محیط زیست خوزستان برای رساندن آب به هورالعظیم، رهاسازی موجی آب را پیشنهاد کرده است.
آتش، معیشت و زیستبوم را همزمان تهدید میکند
هورالعظیم با وسعت کلی حدود ۱۲۰ هزار هکتار، یکی از بزرگترین تالابهای مرزی ایران و عراق است که یکسوم آن در ایران و دوسوم آن در عراق قرار دارد.
بخش ایرانی هورالعظیم در محدوده شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان در غرب خوزستان واقع شده است.
این تالاب علاوه بر نقشی که در کنترل گردوغبار و تعدیل اقلیم منطقه دارد، منبع معیشت هزاران خانوادهای است که از راه صید ماهی، دامداری و فعالیتهای وابسته به تالاب زندگی میکنند.
کاهش سطح آب، علاوه بر افزایش احتمال آتشسوزی، آبزیان، پوشش گیاهی و دامهای منطقه را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
مدحجی به شرق گفته است تاکنون گزارش رسمی از مرگ ماهیان بر اثر کمبود آب منتشر نشده، اما گزارشهای غیررسمی از تلف شدن تعدادی گاومیش در پی خشکی تالاب حکایت دارد.
احداث حوضچههای آب و استفاده از مهپاش از جمله اقداماتی است که برای کاهش خسارت به دامها در دستور کار قرار گرفته است.
آتش اخیر خاموش شده، اما شرایطی که به گسترش آن کمک کرد همچنان پابرجاست.
مسئولان محیط زیست تاکید دارند جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به تامین حقابه، مهار برداشتهای غیرمجاز، محدودکردن کشتهای پرمصرف و ادامه پایش تالاب وابسته است.
والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، طرحی را برای اجرای یک کارزار هوایی سنگین و دو هفتهای علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است.
بهنوشته این روزنامه اکنون و پس از تازهترین حمله موشکی سپاه، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا عملیات رزمی گسترده را از سر بگیرد یا نه.
بهنوشته والاستریت ژورنال برد کوپر اغلب زیر سایه دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، و پیت هگست، وزیر جنگ، قرار گرفته است؛ دو مقامی که بهطور منظم در دفتر بیضیشکل به ترامپ گزارش میدهند و نقش بسیار پررنگتری در بحثهای کاخ سفید درباره جنگ داشتهاند.
این روزنامه بهنقل از منابع خود نوشت با این حال این کوپر است که گزینهای برای اجرای یک کارزار هوایی سنگین علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال اکنون، پس از آنکه ترامپ در پی حمله موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه وعده واکنش داده است، رییسجمهوری باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه پیش برود.
او میتواند حتی با وجود هشدارهایی مبنی بر اینکه ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا رو به کاهش است، با گزینه کوپر برای اجرای ۱۰ تا ۱۴ روز حملات هوایی فشرده موافقت کند؛ حملاتی که با هدف فلج کردن توان موشکی جمهوری اسلامی طراحی شدهاند. یا ممکن است حملهای نظامی با دامنه محدودتر را انتخاب کند، با این امید که همچنان بتوان مسیر دیپلماسی را دنبال کرد.
بهنوشته والاستریت ژورنال منتقدان در کنگره میگویند هرگونه کارزار هوایی جدید میتواند دولت را عمیقتر در جنگ فرو ببرد. ترامپ طی هفتهها میان دیپلماسی منقطع و تهدیدهای آکنده از الفاظ رکیک برای بازگشت به عملیات رزمی گستردهای که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیده شد، در نوسان بوده است.
یک مقام ارشد دولت چهارشنبه گفت ترامپ «در حالوهوای تشدید تنش» قرار دارد، اما هنوز درباره «عمق این واکنش» در حال تصمیمگیری است.
بهگفته افرادی که با دیدگاه کوپر آشنا هستند، منطق پشت گزینه حداکثری او این است که آمریکا باید از حملات تلافیجویانه محدود و موردی فراتر برود؛ حملاتی که در بازداشتن تهران از تهدید کشتیها در تنگه هرمز و شلیک موشک به سوی نیروهای آمریکایی در منطقه تاثیر چندانی نداشتهاند. بر اساس این طرح، واشنگتن باید جنگ را بهشدت تشدید کند.
کوپر گفته است اگر آمریکا میخواهد اقدام نظامی موثر باشد، باید حملات هوایی خود را افزایش دهد و با وارد کردن ضربهای جدی به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، برای شکستن بنبست تلاش کند.
این رویکرد «با تمام توان وارد شو»، که یکی از چندین گزینه طراحیشده از سوی اوست، نیاز آمریکا به استفاده از مهمات دفاعی را کاهش خواهد داد، زیرا جمهوری اسلامی توان کمتری برای حمله خواهد داشت.
والاستریت ژورنال بهنقل از این افراد افزود کین که محتاطتر توصیف میشود، اغلب کاخ سفید را نسبت به «پیامدهای مرتبه دوم و سوم» گزینههای نظامی آگاه میکند.
او نگرانیهایی درباره کاهش ذخیره موشکهای رهگیر پدافند هوایی آمریکا مطرح کرده است؛ مهماتی که برای دفاع از پایگاهها و متحدان آمریکا در دیگر نقاط جهان و همچنین مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی ضروری هستند.
بهگفته این افراد، کین معتقد است پایین بودن سطح ذخایر مانع ازسرگیری عملیات رزمی گسترده علیه جمهوری اسلامی نمیشود، اما خطرات آن را افزایش میدهد.
سخنگویان کین و کوپر از اظهارنظر درباره رایزنیهای داخلی خودداری کردند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه یک روز پس از دیدار با ترامپ، با هگست ملاقات کرد.
مقامها گفتهاند اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد به عملیات رزمی گسترده بازگردد، ممکن است نیروهای اسرائیلی نیز در یک حمله بزرگ احتمالی آمریکا مشارکت داشته باشند.
ترامپ چهارشنبه نشان داد که از هماکنون برای ازسرگیری حملات مصمم است، هرچند جزئیات را مشخص نکرد و راه مذاکره را نیز باز گذاشت.
ترامپ به فاکسنیوز گفت: «حسابی پدرشان را درمیآوریم.»
او افزود: «ضربات سختی به آنها وارد خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «اجازه میدهیم همچنان به گفتوگو ادامه دهند.»
ماموریت کوپر، بهعنوان فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدایت جنگ با جمهوری اسلامی و حفاظت از منافع امنیتی آمریکا در منطقه بوده است.
وظیفه کین این است که تصویر جهانی را نیز در نظر بگیرد؛ از جمله تهدیدهای چین، کره شمالی و روسیه که آنها هم بر منابع نظامی آمریکا فشار وارد میکنند.
بهنوشته والاستریت ژورنال کوپر مدتها با یک نقطهضعف بوروکراتیک روبهرو بوده است: برخلاف کین، دسترسی آسانی به دفتر بیضیشکل ندارد. بخش عمده گزارشهایی که ترامپ درباره جنگ دریافت کرده، از سوی کین و هگست ارائه شده است. کوپر از زمان آغاز جنگ تنها چند بار حضوری به رییسجمهوری گزارش داده و ترامپ و این فرمانده نیز فقط گاهبهگاه تلفنی گفتوگو کردهاند. آخرین دیدار حضوری کوپر با ترامپ، نشست هفته گذشته در ایرفورس وان بود.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای گفت: «وزیر هگست، دریاسالار کوپر فرمانده سنتکام و ژنرال کین رییس ستاد مشترک، کاملا همسو هستند و در ماموریت، راهبرد و عزم خود درباره عملیات برونمرزی مرتبط با ایران وحدت دارند.»
او افزود: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و میتواند دستورات رییسجمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»
کوپر مدتها بر این باور بوده است که اگر زمان کافی در اختیار داشته باشد، نیروی نظامی میتواند ضربهای سنگین به جمهوری اسلامی وارد کند؛ حتی در شرایطی که برخی کارشناسان نظامی استدلال میکنند قدرت هوایی بهتنهایی هرگز جنگی را نبرده است.
زمانی که ترامپ در اوایل اسفند در حال بررسی آغاز جنگ بود، کوپر برآورد کرده بود برای تکمیل عملیات ممکن است به شش هفته یا بیشتر زمان نیاز داشته باشد. اما زمان کمتری در اختیارش قرار گرفت.
کارزار هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل روز ۹ اسفند آغاز شد، با این حال، تا فروردین ماه، رییسجمهوری دیگر بیتاب شده بود.
جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و مینگذاری دریایی در این آبراه راهبردی را آغاز کرده بود. افزایش شدید قیمت نفت اقتصاد جهانی را متلاطم کرد و آمریکا را واداشت برای کاهش قیمتها از ذخایر نفتی خود استفاده کند.
والاستریت ژورنال بهنقل از فردی که با دیدگاه کوپر آشناست، او در ۱۱ فروردین محاسبه کرد که برای تکمیل ماموریت هنوز به حدود ۲۰ روز دیگر نیاز دارد.
اما در ۱۴ فروردین، یک جنگنده اف-۱۵ئی آمریکا بر فراز جنوب غربی ایران سرنگون شد و ماموریتی پرخطر برای نجات دو خدمه آن آغاز شد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، هرچند هر دو خلبان نجات یافتند، این حادثه در تصمیم ترامپ برای نهایی کردن توافق آتشبس تنها چند روز بعد نقش داشت.
هگست اندکی پس از اعلام آتشبس در یک نشست خبری مدعی شد برنامه موشکی جمهوری اسلامی «از نظر عملیاتی نابود شده» و پرتابگرها و موشکهای آن «بهشدت کاهش یافته و متلاشی شدهاند».
اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، نیروی موشکی جمهوری اسلامی بهطور کامل نابود نشده بود.
ترامپ در مصاحبهای در اوایل ژوئن با شبکه انبیسی گفت ایران ممکن است حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشکهای خود را در اختیار داشته باشد.
بهنوشته والاستریت ژورنال برخی تحلیلگران برآورد میکردند این میزان بیشتر باشد.
در حالی که کین کاخ سفید را از محدود بودن شمار موشکهای رهگیر پدافند هوایی در ذخایر آمریکا مطلع کرده بود، استدلال کوپر این بود که حملات هوایی قدرتمند میتواند توان موشکی جمهوری اسلامی و قابلیت آن برای تلافی را بهشدت کاهش دهد.
بر اساس رویکرد کین، سامانههای پدافند هوایی آمریکا میتوانند در منطقه بازآرایی شوند تا دفاع از نقاط کلیدی تقویت شود.
والاستریت ژورنال بهنقل از افراد آگاه نوشت که کوپر در تدوین گزینههای مربوط به یک کارزار هوایی فشرده از حمایت هگست برخوردار بوده است.