نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی‌نیوز که شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد (به وقت شرق آمریکا) پخش شد، گفت امیدوار است تلاش رییس‌جمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با حکومت ایران به نتیجه برسد؛ هرچند خود او درباره نیت تهران تردید دارد.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تمایل ترامپ به مذاکره با [حکومت] ایران، سه گزینه پیش روی رییس‌جمهوری آمریکا ترسیم کرد: «یکی اینکه واقعا در دستیابی به توافق موفق شود؛ دوم اینکه به محاصره ادامه دهد؛ و سوم اینکه اقدام نظامی کند.»

او افزود هر مسیری که به پایان برنامه هسته‌ای تهران منجر شود، با هدف مشترک آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد.

تصمیم، تصمیم اوست!

مجری ای‌بی‌سی‌نیوز از نتانیاهو پرسید آیا در دیدار خود با ترامپ در کاخ سفید، رییس‌جمهوری آمریکا را برای ازسرگیری حملات به ایران تحت فشار گذاشته است.

نخست‌وزیر اسرائیل این برداشت را رد کرد و گفت: «در واقع نه. این یک کاریکاتور و تصویر نادرست است.»

او افزود دو طرف هر سه گزینه را «میان دوستان و متحدان» بررسی کرده‌اند، اما تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است: «این تصمیم اوست.»

نتانیاهو در بخش دیگری از مصاحبه، آمریکا را «شریک ارشد» و اسرائیل را «شریک کوچک‌تر» این اتحاد توصیف کرد.

او در عین حال گفت به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل، هر گاه دفاع از امنیت کشورش ضروری باشد، بر اساس منافع اسرائیل عمل خواهد کرد.

تردید نسبت به دیپلماسی

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت مذاکرات گفت نمی‌داند راه‌حل دیپلماتیک تا چه اندازه محتمل است، اما نسبت به شیوه عملکرد حکومت ایران بدبین است.

او گفت: «من نسبت به نیت ایران تردید دارم. آن‌ها همیشه دروغ می‌گویند، همیشه تقلب می‌کنند و همیشه وقت می‌خرند.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ، به گفته ای‌بی‌سی‌نیوز، همچنان از امکان دستیابی به توافق سخن می‌گوید و معتقد است [حکومت] ایران خواهان معامله است.

این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنج‌شنبه هشتم مرداد اعلام کرد در تازه‌ترین موج حملات آمریکا، ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیده‌بانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند.

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی نیز از حمله به دست‌کم پنج استان در ایران خبر دادند.

تغییر حکومت هدف اعلام‌شده نیست

نتانیاهو در پاسخ به پرسش مستقیم درباره اینکه آیا تغییر حکومت در ایران همچنان هدف اوست، گفت: «هدف من این است که مطمئن شوم ایران تحت این رژیم سلاح هسته‌ای نداشته باشد.»

او تاکید کرد حکومت ایران اکنون ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است، اما پذیرفت که این حکومت همچنان پابرجاست.

نتانیاهو گفت اسرائیل می‌تواند شرایطی برای تضعیف حکومت ایران ایجاد کند، اما تعیین سرنوشت سیاسی کشور بر عهده ایرانیان است.

نخست‌وزیر اسرائیل افزود: «این به مردم ایران بستگی دارد که در نهایت سرنوشت خود را رقم بزنند.»

او سپس پیش‌بینی کرد شکاف میان حکومت و مردم سرانجام به سقوط نظام سیاسی ایران منجر خواهد شد.

هشدار درباره پاسخ به حمله احتمالی

نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که اسرائیل در صورت حمله جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، گفت: «فکر می‌کنم آن‌ها اشتباهی وحشتناک خواهند کرد و ما بسیار بسیار قاطعانه پاسخ خواهیم داد.»

او جزییاتی درباره ماهیت یا دامنه پاسخ احتمالی اسرائیل ارائه نکرد.

مجری ای‌بی‌سی‌نیوز همچنین با اشاره به گزارشی از نیویورک‌تایمز گفت نتانیاهو پیش از آغاز جنگ، نابودی برنامه موشکی ایران در چند هفته و بسته نشدن تنگه هرمز را ممکن دانسته بود.

نخست‌وزیر اسرائیل این روایت را «بیان نادرست» از سخنان خود خواند.

او گفت هدف اصلی‌اش جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای بوده و این تهدید را به «سرطان» تشبیه کرد که در صورت درمان نشدن، گسترش می‌یابد.

نتانیاهو همچنین اتهام گمراه کردن ترامپ برای وارد‌ کردن آمریکا به جنگ را رد کرد و گفت: «من او را گمراه نکردم. هیچ‌کس به رییس‌جمهوری ترامپ نمی‌گوید چه کار کند.»

به گفته نتانیاهو، ترامپ حتی پیش از بازگشت به کاخ سفید و در دیداری در مارالاگو، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را یکی از اهداف خود اعلام کرده بود.

تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انرژی

نخست‌وزیر اسرائیل گفت احتمال استفاده [حکومت] ایران از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار را در نظر گرفته بود، اما: «پیامدهای چنین اقدامی را نمی‌شد با دقت پیش‌بینی کرد.»

او پیش‌بینی کرد پس از پایان جنگ، کشورها برای کاهش وابستگی به این گذرگاه، به توسعه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی روی خواهند آورد.

نتانیاهو از انتقال انرژی به دریای سرخ و سپس از مسیر اسرائیل به مدیترانه به‌عنوان یکی از گزینه‌ها نام برد و گفت: «ما می‌توانیم این گلوگاه را باز کنیم.»

اختلاف با معاون ترامپ

مجری ای‌بی‌سی‌نیوز همچنین به سخنان جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، اشاره کرد که گفته بود افرادی در ساختار اسرائیل برای ادامه جنگ و تغییر افکار عمومی آمریکا تلاش می‌کنند.

نتانیاهو گفت صبح همان روز [روز انجام مصاحبه] گفت‌وگوی «بسیار خوبی» با ونس داشته و دو طرف موضوع را حل‌وفصل کرده‌اند.

او افزود: «این سیاست ما نیست. افراد در ساختار ما می‌توانند دیدگاه‌های خودشان را داشته باشند، اما سیاست دولت را من تعیین می‌کنم.»