فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنج‌شنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.

بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.

به گفته سنتکام، در این عملیات ده‌ها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.

این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.

سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حمله‌ای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشک‌ها رهگیری شدند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.

او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شده‌اند و افزود: «با این حال، آن‌ها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»

ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.

بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.

مناطق هدف قرارگرفته در ایران

مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.

در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.

در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.

در فارس، مقام‌های استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.

برای اطلاع از تازه‌ترین تحولات جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش لحظه‌به‌لحظه هشتم مرداد ایران‌اینترنشنال را در این لینک دنبال کنید.

رسانه‌های حکومتی همچنین از وقوع حمله در محدوده بندر انزلی در استان گیلان خبر دادند، اما تا زمان تنظیم این گزارش، مقام‌های محلی جزییات بیشتری درباره محل اصابت یا خسارات احتمالی منتشر نکردند.

در هرمزگان، حمله به حوالی قشم تایید شد. به گفته مقام‌های استانی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو هدف قرار گرفت که در نتیجه آن سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

مقام‌های هرمزگان حمله به بندرعباس، بستک و سیریک را رد کردند.

در کیش نیز دو انفجار شنیده شد، اما سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد آسیبی به اماکن شهری و مسکونی وارد نشده است.

زمینه دور تازه حملات

این حملات در ادامه جنگی انجام شد که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و جمهوری اسلامی نیز با حمله به اسرائیل و کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه به آن پاسخ داد.

پس از فروپاشی آتش‌بس موقت در ۲۸ خرداد، ارتش آمریکا طی ۱۳ شب پیاپی ، به اهدافی در ایران حمله کرد.

واشینگتن پس از پایان سیزدهمین شب حملات، عملیات را برای چند روز متوقف کرد.

جمهوری اسلامی بامداد هفتم مرداد حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن و همچنین حمله به شناورهایی در تنگه هرمز را تایید کرد .

تهران همچنین پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان، را رد کرد.

آمریکا اعلام کرد حملات بامداد هشتم مرداد در پاسخ به حملات هفتم مرداد جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی انجام شده است.

تشدید دوباره درگیری‌ها نگرانی‌ها را درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز افزایش داد و بهای نفت برنت نیز هفتم مرداد با بیش از هشت درصد افزایش، از ۹۰ دلار در هر بشکه گذشت .