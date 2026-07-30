حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه هشتم مرداد بخشهای گستردهای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقامهای اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند.
این موج حملات همزمان با بازگشت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از آمریکا صورت گرفت.
زلنسکی گفته است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور مجوز تحویل موشکهای پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.
یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کییف خبر داد.
ویتالی کلیچکو، شهردار پایتخت اوکراین، نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیرمسکونی پس از حملات آتش گرفتهاند.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد یک نفر در کییف کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس اعلام این سازمان، حملات به مناطق دنیپروپتروفسک و پولتاوا نیز دستکم شش کشته، از جمله دو کودک، بر جای گذاشت.
موشک به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرد
یکی از مرگبارترین حملات در کریفیی ریه، زادگاه زلنسکی در مرکز اوکراین، رخ داد.
اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاع این شهر، اعلام کرد اصابت مستقیم یک موشک بالستیک اسکندر-ام روسیه شش نفر را کشت و هشت نفر را زخمی کرد.
به گفته ویلکول، دو دختر پنج و ۱۲ ساله در میان کشتهشدگان بودند.
او در تلگرام این حمله را «شبی تاریک» توصیف کرد و گفت موشک از منطقه ورونژ روسیه شلیک شده و به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرده است.
ویلکول هشدار داد عملیات جستوجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.
در لویو، شهری در غرب اوکراین و نزدیک مرز لهستان، موشکهای روسیه به دو ساختمان مسکونی آسیب زدند.
مقامهای محلی گفتند دستکم ۱۵ نفر زخمی شدهاند و امدادگران برای دسترسی به افراد احتمالی گرفتار زیر آوار تلاش میکنند.
زلنسکی از متحدان پدافند هوایی خواست
زلنسکی پیش از این حملات درباره احتمال اجرای یک عملیات هوایی گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود. او پس از حملات بار دیگر از متحدان اوکراین خواست سامانههای پدافند هوایی بیشتری در اختیار کییف قرار دهند.
رییسجمهوری اوکراین در تلگرام نوشت حفاظت از جان مردم این کشور به میزان آمادگی متحدان برای کمک وابسته است.
او تاکید کرد شرکای اوکراین باید ابعاد حملات روسیه و نیاز فوری این کشور را به تجهیزات دفاع ضدموشکی درک کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که زلنسکی از موافقت ترامپ با تحویل موشکهای پاتریوت خبر داد.
جزییات این توافق و زمان احتمالی تحویل موشکها در گزارش رویترز مشخص نشده است.
لهستان جنگندههایش را به پرواز درآورد
گسترش حملات روسیه به غرب اوکراین، لهستان را که عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، واداشت تدابیر دفاعی خود را افزایش دهد.
نیروهای مسلح لهستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند جنگندههای این کشور و یک هواپیمای آواکس عملیات خود را آغاز کردهاند. سامانههای پدافند هوایی-زمینی و رادارهای شناسایی لهستان نیز به حالت آمادهباش درآمدند.
ارتش لهستان تاکید کرد این اقدامها پیشگیرانه است و با هدف حفاظت از حریم هوایی و مناطق هممرز با اوکراین انجام شده است.
پهپادهای اوکراینی یک انبار بزرگ را در روسیه آتش زدند
همزمان با حملات روسیه، اوکراین نیز حملات پهپادی خود را به عمق خاک این کشور ادامه داد.
اولگ ملنیچنکو، فرماندار منطقه پنزا، گفت یک انبار متعلق به شرکت وایلدبریس، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، پس از حمله پهپادی دچار آتشسوزی شده است.
ملنیچنکو در تلگرام اعلام کرد یک نفر در این حادثه زخمی شد و حدود ۲۰۰ نفر از محل تخلیه شدند. شرکت وایلدبریس نیز گفت پس از حمله، مسیرهای زنجیره تامین خود را تغییر داده است.
این حادثه یک روز پس از تخلیه یکی دیگر از تاسیسات وایلدبریس در مرکز روسیه روی داد.
بر اساس اعلام این شرکت و مقامهای محلی، حملات پهپادی طی هفتههای اخیر به حدود ۱۲ انبار وایلدبریس آسیب زده و نزدیک به ۱۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی آن را از بین برده است.
این خسارتها فعالیت دهها هزار کسبوکار کوچک که محصولات خود را از طریق این پلتفرم میفروشند، تحت تاثیر قرار داده است.
حملات مستمر اوکراین به تاسیسات انرژی و پالایشگاههای روسیه نیز به کمبود سوخت در بخشهایی از این کشور دامن زده است.
اسبربانک، بزرگترین بانک روسیه، هشدار داده است پیامدهای مالی حملات به تاسیسات وایلدبریس میتواند توان بازپرداخت بدهی خردهفروشان و تامینکنندگان را کاهش دهد.
روسیه از سرنگونی ۲۵۸ پهپاد خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در طول شب ۲۵۸ پهپاد را رهگیری و سرنگون کردهاند.
این آمار شامل مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز میشود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده از سوی طرفهای درگیر را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
مسکو و کییف هر دو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را در جنگ تکذیب میکنند؛ جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.