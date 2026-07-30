اردن حمله جمهوری اسلامی به ساختمانی در کویت را محکوم کرد
وزارت خارجه اردن حمله جمهوری اسلامی به ساختمانی در کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدیدی علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی این کشور و همچنین نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد دانست.
این وزارتخانه در بیانیهای با اعلام همبستگی کامل با کویت، تاکید کرد که اردن از همه اقدامهایی که این کشور برای حفاظت از حاکمیت، امنیت، ثبات، شهروندان و ساکنان خود اتخاذ کند، حمایت میکند.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۱ که جنوب ژاپن را لرزاند دستکم ۱۷ کشته بر جای گذاشت و آب و برق هزاران خانه را قطع کرد. اکنون با نزدیک شدن دما به ۴۰ درجه، گرمازدگی به تهدیدی تازه برای بازماندگان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمینلرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لولهکشی یا برق دسترسی ندارند. خانههایی در این شهر فروریختهاند، خیابانها شکاف برداشتهاند و شبکه اصلی انتقال آب بهشدت آسیب دیده است.
آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.
شمار قربانیان افزایش یافت
دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشتهشدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.
بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازهای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.
مقامها احتمال میدهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.
شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقامهای ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار میبرند.
با احتساب مواردی که ارتباط آنها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر میرسد.
وبسایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.
به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفتماههاش در ویتنام زندگی میکنند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که کشورش و آمریکا در جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای هدف مشترکی دارند، اما گرفتن تصمیم درباره مذاکره، ادامه فشار یا اقدام نظامی، با دونالد ترامپ است.
نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با شبکه ایبیسینیوز که شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد (به وقت شرق آمریکا) پخش شد، گفت امیدوار است تلاش رییسجمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با حکومت ایران به نتیجه برسد؛ هرچند خود او درباره نیت تهران تردید دارد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تمایل ترامپ به مذاکره با [حکومت] ایران، سه گزینه پیش روی رییسجمهوری آمریکا ترسیم کرد: «یکی اینکه واقعا در دستیابی به توافق موفق شود؛ دوم اینکه به محاصره ادامه دهد؛ و سوم اینکه اقدام نظامی کند.»
او افزود هر مسیری که به پایان برنامه هستهای تهران منجر شود، با هدف مشترک آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت مذاکرات گفت نمیداند راهحل دیپلماتیک تا چه اندازه محتمل است، اما نسبت به شیوه عملکرد حکومت ایران بدبین است.
او گفت: «من نسبت به نیت ایران تردید دارم. آنها همیشه دروغ میگویند، همیشه تقلب میکنند و همیشه وقت میخرند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ، به گفته ایبیسینیوز، همچنان از امکان دستیابی به توافق سخن میگوید و معتقد است [حکومت] ایران خواهان معامله است.
این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
دولت مصر تایید کرد آتشسوزی یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع و یک کشتی حامل این سوخت در بندر دمیاط بر اثر حمله پهپادی رخ داده است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن جزییات آن ادامه دارد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است یا نه.
آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت به نظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای افزایش اعدامها و بازداشتها را محکوم کردند و نوشتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و در پی جبران «اقتدار از دست رفته خود» با اعدام معترضان است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.