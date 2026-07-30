وزارت خارجه قطر حملات دوباره جمهوری اسلامی به خاک اردن و کویت را به شدت محکوم کرد و نوشت که ادامه این حملات «تشدیدی خطرناک» است که میتواند تلاشها برای مهار تنش را پیچیدهتر و روندهای سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف کند.
این وزارتخانه بر ضرورت توقف فوری و کامل همه اقدامهای نظامی و حملاتی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند، خودداری از هر اقدامی که به گسترش تنشها منجر شود، بازگشت جدی به مسیر گفتوگو و مذاکره و پایبندی به تفاهمهای حاصلشده از طریق تلاشهای دیپلماتیک تاکید کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین همبستگی کامل این کشور با اردن و کویت را اعلام و از همه اقدامهایی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ میکنند، حمایت کرد.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستکم ۶۰ معلم را بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبهرو کرده است. این نهاد از سازمانهای بینالمللی خواست برای پیگیری وضعیت معلمان بازداشتشده و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
در این گزارش آمده است مقامهای امنیتی و قضایی معلمان و فعالان تشکلهای صنفی را با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و پیگرد قضایی با اتهامهای واهی، هدف قرار دادهاند.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد آمار واقعی بیشتر است، زیرا بسیاری از پروندهها، بهویژه در شهرهای کوچک، رسانهای نشده و قطع ۸۸ روزه اینترنت نیز مستندسازی سرکوب را دشوار کرده است.
این گزارش فهرستی از دهها معلم و فعال صنفی در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس و قزوین ارائه کرده است.
بر اساس این فهرست، شماری از معلمان و فعالان صنفی در استانهای کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان نیز بازداشت، احضار یا با احکام قضایی روبهرو شدهاند.
در این گزارش همچنین آمده است برای برخی معلمان احکام حبس، ممنوعیت خروج از کشور، تبعید، شلاق و خدمات عمومی اجباری صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۰ تیر گزارش داد فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران تشدید شده است.
در آن گزارش به احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی برای معلمان در چند استان اشاره شد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، گفت جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت خود مصمم است صدای جامعه را خاموش کند و کارزار سرکوبگرانه علیه معلمان، که یکی از مهمترین نهادهای مدنی مستقل و سراسری ایران را تشکیل میدهند، بخش کلیدی این راهبرد است.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران آمده است بسیاری از معلمان بازداشتشده برای مدتهای طولانی در بازداشت خودسرانه و سلول انفرادی نگهداری شده و از دسترسی به وکیل، ارتباط با دنیای خارج و خدمات درمانی محروم بودهاند.
به گفته این نهاد، معلمان با اتهامهای مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز ششم مرداد صدور احکام قضایی علیه معلمان و فعالان صنفی را محکوم کرد و خواستار توقف پروندهسازی، لغو احکام و رعایت حقوق قانونی آنان شد.
در گزارش کمپین حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع آمده است یکی از معلمان بازداشتشده در اراک با اتهام محاربه روبهرو شد، اما از این اتهام تبرئه و پس از چند ماه با وثیقه آزاد شد.
این گزارش از تشدید فشار بر معلمان زندانی خبر داد و نوشت مسعود فرهیخته چندین بار به سلول انفرادی منتقل شده و ابوالفضل خوران، با وجود ابتلا به کلستئاتوم و نیاز به جراحی، همچنان از درمان تخصصی و اعزام به مرکز درمانی محروم مانده است.
کمپین حقوق بشر ایران در پایان از یونسکو، سازمان بینالمللی کار، نهاد آموزش بینالملل، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل و دولتهای متعهد به حقوق بشر خواست برای آزادی معلمان زندانی، پیگیری نقض حقوق آنان و پاسخگو کردن مقامهای جمهوری اسلامی، اقدام کنند.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در ایران در سالهای گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبهرو شدهاند.
زمینلرزهای به بزرگی ۷.۱ که جنوب ژاپن را لرزاند دستکم ۱۷ کشته بر جای گذاشت و آب و برق هزاران خانه را قطع کرد. اکنون با نزدیک شدن دما به ۴۰ درجه، گرمازدگی به تهدیدی تازه برای بازماندگان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش پنجشنبه هشتم مرداد خبرگزاری رویترز، دو روز پس از زمینلرزه استان کوماموتو، بسیاری از حدود ۵۸ هزار خانوار شهر بندری یاتسوشیرو همچنان به آب لولهکشی یا برق دسترسی ندارند. خانههایی در این شهر فروریختهاند، خیابانها شکاف برداشتهاند و شبکه اصلی انتقال آب بهشدت آسیب دیده است.
آکیو ماتسوشیتا، یکی از مسئولان عملیات امدادی، به رویترز گفت هنوز مشخص نیست تعمیر شبکه آب چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه طول خواهد کشید.
به گفته او، کمبود آب در گرمای تابستان به یکی از دشوارترین مشکلات شهر تبدیل شده است.
شمار قربانیان افزایش یافت
دولت استانی کوماموتو شمار رسمی کشتهشدگان را ۱۷ نفر اعلام کرده است.
بیشتر قربانیان در کارخانه کاغذسازی «نیپون پیپر اینداستریز» که دچار آسیب سازهای شده و یک مرکز خرید متعلق به شرکت «آئون» جان باختند.
مقامها احتمال میدهند انفجار گاز در مرکز خرید رخ داده باشد.
شش نفر دیگر نیز در وضعیت ایست قلبی-ریوی قرار دارند؛ اصطلاحی که مقامهای ژاپنی معمولا پیش از تایید رسمی مرگ به کار میبرند.
با احتساب مواردی که ارتباط آنها با زلزله در دست بررسی است، شمار احتمالی قربانیان به ۳۰ نفر میرسد.
وبسایت خبری ویتنامی «کنه۱۴» گزارش داد یک کارگر کارخانه ویتنامی نیز در میان قربانیان است.
به نوشته این رسانه، او تازه ازدواج کرده بوده و همسر و فرزند هفتماههاش در ویتنام زندگی میکنند.
سهم هر ساکن، پنج لیتر آب
مقامهای کوماموتو هشدار دادهاند دمای هوا ممکن است در آخر هفته به نزدیکی ۴۰ درجه برسد و خطر گرمازدگی را افزایش دهد.
نیروهای دفاع از خود ژاپن برای کاهش این خطر در حال نصب حدود ۳۰۰ دستگاه تهویه مطبوع در مراکز اسکان و نقاط کلیدی استان هستند.
ارتش ژاپن همچنین با تانکر به مدارس و مراکز اجتماعی یاتسوشیرو آب میرساند.
سهم روزانه هر ساکن پنج لیتر تعیین شده است. به گفته ساکنان، فروشگاههای محدودی که باز ماندهاند مملو از جمعیتاند و مقابل پمپبنزینها صفهای طولانی تشکیل شده است.
ماساهیرو میاموتو، یکی از ساکنان یاتسوشیرو، به رویترز گفت خانهاش پابرجا مانده، اما خانه همسایه فروریخته است.
او شدت لرزش را بیسابقه توصیف کرد و گفت احساس میکرد بدنش بیوزن شده و به هوا پرتاب شده است.
تولید خودرو و تراشه متوقف شد
زمینلرزه به فعالیت کارخانههای منطقه کیوشو، یکی از قطبهای تولید خودرو و نیمههادی ژاپن، نیز آسیب زده است.
به گزارش رویترز، تویوتا، هوندا، نیسان، آیسین و سونی، بخشی از تولید خود را متوقف کردهاند. شرکت تایوانی تیاسامسی نیز کارکنانش را تخلیه و فعالیت را برای بررسی خسارتها، بهطور موقت تعلیق کرد.
مینورو کیهارا، دبیر کابینه ژاپن، گفت هنوز نمیتوان خسارت اقتصادی را برآورد کرد.
به گفته او، دولت در کنار بازسازی بنادر و زیرساختهای حیاتی، پیامدهای زلزله بر زنجیره تامین صنایع خودرو و نیمههادی را زیر نظر دارد.
استان کوماموتو در آوریل ۲۰۱۶ نیز شاهد دو زمینلرزه قدرتمند بود که بیش از ۲۶۰ نفر را کشت و هزاران خانه را ویران کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که کشورش و آمریکا در جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای هدف مشترکی دارند، اما گرفتن تصمیم درباره مذاکره، ادامه فشار یا اقدام نظامی، با دونالد ترامپ است.
نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با شبکه ایبیسینیوز که شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد (به وقت شرق آمریکا) پخش شد، گفت امیدوار است تلاش رییسجمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با حکومت ایران به نتیجه برسد؛ هرچند خود او درباره نیت تهران تردید دارد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تمایل ترامپ به مذاکره با [حکومت] ایران، سه گزینه پیش روی رییسجمهوری آمریکا ترسیم کرد: «یکی اینکه واقعا در دستیابی به توافق موفق شود؛ دوم اینکه به محاصره ادامه دهد؛ و سوم اینکه اقدام نظامی کند.»
او افزود هر مسیری که به پایان برنامه هستهای تهران منجر شود، با هدف مشترک آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد.
تصمیم، تصمیم اوست!
مجری ایبیسینیوز از نتانیاهو پرسید آیا در دیدار خود با ترامپ در کاخ سفید، رییسجمهوری آمریکا را برای ازسرگیری حملات به ایران تحت فشار گذاشته است.
نخستوزیر اسرائیل این برداشت را رد کرد و گفت: «در واقع نه. این یک کاریکاتور و تصویر نادرست است.»
او افزود دو طرف هر سه گزینه را «میان دوستان و متحدان» بررسی کردهاند، اما تصمیم نهایی بر عهده ترامپ است: «این تصمیم اوست.»
نتانیاهو در بخش دیگری از مصاحبه، آمریکا را «شریک ارشد» و اسرائیل را «شریک کوچکتر» این اتحاد توصیف کرد.
او در عین حال گفت بهعنوان نخستوزیر اسرائیل، هر گاه دفاع از امنیت کشورش ضروری باشد، بر اساس منافع اسرائیل عمل خواهد کرد.
تردید نسبت به دیپلماسی
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت مذاکرات گفت نمیداند راهحل دیپلماتیک تا چه اندازه محتمل است، اما نسبت به شیوه عملکرد حکومت ایران بدبین است.
او گفت: «من نسبت به نیت ایران تردید دارم. آنها همیشه دروغ میگویند، همیشه تقلب میکنند و همیشه وقت میخرند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ، به گفته ایبیسینیوز، همچنان از امکان دستیابی به توافق سخن میگوید و معتقد است [حکومت] ایران خواهان معامله است.
این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
تغییر حکومت هدف اعلامشده نیست
نتانیاهو در پاسخ به پرسش مستقیم درباره اینکه آیا تغییر حکومت در ایران همچنان هدف اوست، گفت: «هدف من این است که مطمئن شوم ایران تحت این رژیم سلاح هستهای نداشته باشد.»
او تاکید کرد حکومت ایران اکنون ضعیفتر از هر زمان دیگری است، اما پذیرفت که این حکومت همچنان پابرجاست.
نتانیاهو گفت اسرائیل میتواند شرایطی برای تضعیف حکومت ایران ایجاد کند، اما تعیین سرنوشت سیاسی کشور بر عهده ایرانیان است.
نخستوزیر اسرائیل افزود: «این به مردم ایران بستگی دارد که در نهایت سرنوشت خود را رقم بزنند.»
او سپس پیشبینی کرد شکاف میان حکومت و مردم سرانجام به سقوط نظام سیاسی ایران منجر خواهد شد.
هشدار درباره پاسخ به حمله احتمالی
نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که اسرائیل در صورت حمله جمهوری اسلامی چه خواهد کرد، گفت: «فکر میکنم آنها اشتباهی وحشتناک خواهند کرد و ما بسیار بسیار قاطعانه پاسخ خواهیم داد.»
او جزییاتی درباره ماهیت یا دامنه پاسخ احتمالی اسرائیل ارائه نکرد.
مجری ایبیسینیوز همچنین با اشاره به گزارشی از نیویورکتایمز گفت نتانیاهو پیش از آغاز جنگ، نابودی برنامه موشکی ایران در چند هفته و بسته نشدن تنگه هرمز را ممکن دانسته بود.
نخستوزیر اسرائیل این روایت را «بیان نادرست» از سخنان خود خواند.
او گفت هدف اصلیاش جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هستهای بوده و این تهدید را به «سرطان» تشبیه کرد که در صورت درمان نشدن، گسترش مییابد.
نتانیاهو همچنین اتهام گمراه کردن ترامپ برای وارد کردن آمریکا به جنگ را رد کرد و گفت: «من او را گمراه نکردم. هیچکس به رییسجمهوری ترامپ نمیگوید چه کار کند.»
به گفته نتانیاهو، ترامپ حتی پیش از بازگشت به کاخ سفید و در دیداری در مارالاگو، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای را یکی از اهداف خود اعلام کرده بود.
تنگه هرمز و مسیرهای جایگزین انرژی
نخستوزیر اسرائیل گفت احتمال استفاده [حکومت] ایران از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار را در نظر گرفته بود، اما: «پیامدهای چنین اقدامی را نمیشد با دقت پیشبینی کرد.»
او پیشبینی کرد پس از پایان جنگ، کشورها برای کاهش وابستگی به این گذرگاه، به توسعه مسیرهای جایگزین انتقال انرژی روی خواهند آورد.
نتانیاهو از انتقال انرژی به دریای سرخ و سپس از مسیر اسرائیل به مدیترانه بهعنوان یکی از گزینهها نام برد و گفت: «ما میتوانیم این گلوگاه را باز کنیم.»
اختلاف با معاون ترامپ
مجری ایبیسینیوز همچنین به سخنان جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، اشاره کرد که گفته بود افرادی در ساختار اسرائیل برای ادامه جنگ و تغییر افکار عمومی آمریکا تلاش میکنند.
نتانیاهو گفت صبح همان روز [روز انجام مصاحبه] گفتوگوی «بسیار خوبی» با ونس داشته و دو طرف موضوع را حلوفصل کردهاند.
او افزود: «این سیاست ما نیست. افراد در ساختار ما میتوانند دیدگاههای خودشان را داشته باشند، اما سیاست دولت را من تعیین میکنم.»
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
دولت مصر تایید کرد آتشسوزی یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع و یک کشتی حامل این سوخت در بندر دمیاط بر اثر حمله پهپادی رخ داده است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن جزییات آن ادامه دارد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشن شدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است یا نه.
آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت به نظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
«انرگوس وینتر» یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع با ظرفیت ذخیره ۱۳۸ هزار و ۲۵۰ متر مکعب است.
مالک این شناور شرکت آمریکایی «انرگوس اینفرااستراکچر» است و مدیریت فنی، ایمنی و بازرگانی آن را شرکت «ویلهلمسن شیپ منیجمنت»، زیرمجموعه سنگاپوری گروه نروژی «ویلهلمسن»، بر عهده دارد.
وزارت نفت مصر نیز هفتم مرداد اعلام کرد نیروهای آتشنشانی و امنیتی بلافاصله آتشسوزیهای بندر دمیاط را مهار کردند و این حادثه هیچ کشته یا زخمیای بر جا نگذاشت.
به گفته این وزارتخانه، کریم بدوی، وزیر نفت مصر، برای نظارت بر عملیات امدادرسانی و مقابله با حادثه به محل رفت.