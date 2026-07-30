او در گفت‌وگو با خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید افزود: «آنها می‌دانند که این اتفاق خواهد افتاد. آنها از ما می‌خواهند این کار را نکنیم، اما خب، آنها شامگاه سه‌شنبه تلاش کردند حملاتی انجام دهند.»

ترامپ گفت: «آنها (جمهوری اسلامی) پنج موشک شلیک کردند که با سرعت هشت هزار و ۵۰۰ مایل بر ساعت حرکت می‌کردند و هر پنج موشک سرنگون شدند. اما با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست. خواهیم دید که آیا در مقطعی به توافقی دست پیدا می‌کنیم یا نه.»

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، بامداد چهارشنبه به وقت تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرده است.

سنتکام این حمله‌ را «حمله‌ای غافلگیرانه» خواند اما تاکید کرد که تمامی موشک‌ها رهگیری و منهدم شده‌اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد موشک‌هایی بالستیک به سمت پایگاه هوایی موفق السلطی و همچنین مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن شلیک شده‌اند.

ارتش اردن اعلام کرد پنج موشک شلیک شده از خاک ایران رهگیری و منهدم شده و هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.

این نخستین حمله علنی اعلام‌شده از زمان تصمیم ترامپ برای توقف حملات علیه جمهوری اسلامی در آخر هفته گذشته بود. این تشدید تنش تنها چند ساعت پس از دیدار ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کاخ سفید رخ داد و حملات مشترک آمریکا و عربستان به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بر میزان تنش‌ها افزود.

واکنش‌ها به حمله عربستان و آمریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق

ارتش آمریکا اعلام کرد جنگنده‌های آمریکایی و سعودی در پاسخ به حملات پهپادی علیه عربستان، چندین مرکز لجستیکی و انبار تسلیحات گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران را در شرق عراق هدف قرار داده‌اند.

وزارت دفاع عربستان نیز اعلام کرد: «به دنبال تشدید تنش نیستیم، اما به هرگونه تجاوز پاسخ خواهیم داد.»

ترامپ در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفت حملات مشترک شبانه آمریکا و عربستان علیه گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران در عراق با هماهنگی دولت عراق انجام شده است.

او این گروه‌ها را «سرطانی برای جهان» توصیف کرد و گفت در حال بررسی هشدارهای بیشتری علیه نیروهای نیابتی ایران است.

شورای امنیت ملی عراق چهارشنبه در نشستی اضطراری اعلام کرد که حمله‌های هوایی مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به چند گروه شبه‌نظامی عراقی دست‌کم ۲۰ کشته برجای گذاشته است.

این شورا حملات آمریکا و عربستان را محکوم و در عین حال طرحی امنیتی برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از تهدید کشورهای همسایه از سوی هر طرفی تصویب کرد.

یک مقام آمریکایی به شبکه سی‌ان‌ان گفت کشته‌ها ترکیبی از اعضای سپاه پاسداران و مشاوران فنی بودند.

این مقام که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواست نامش فاش شود، گفت این مراکز در عراق هم به دلیل حضور این افراد و هم برای از بین بردن توانایی گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در شلیک موشک و پهپاد، به طور عمدی هدف قرار گرفتند.

حمله به گروه حشد شعبی که تحت حمایت تهران است، واکنش تند فرماندهان سپاه و رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته است.

محمد مخبر، دستیار مجتبی خامنه‌ای، حملات به نیروهای حشد شعبی را «تجاوز به تمامیت ارضی عراق، نقض صریح منشور ملل متحد، مصداق آشکار ماهیت شرارت و برهم زدن نظم منطقه‌ای» خواند و گفت: «حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن بخشی از منظومه بازدارندگی امت اسلامی هستند که هرگونه تعرض به این ساختار، تعادل راهبردی را به زیان آمران تغییر خواهد داد.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرد.

کتائب حزب‌الله عراق، دیگر گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرد که پاسخ به حملات آمریکا و عربستان سعودی «اجتناب‌ناپذیر» است.

جنبش النجباء، گروهی وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه مواضع حشد شعبی در عراق، با انتشار بیانیه‌ای خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، قطع کامل همکاری بغداد با ریاض و تقویت سامانه‌های پدافند هوایی این کشور شد.

هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا به مواضع حشد الشعبی در عراق، با انتشار بیانیه‌ای این حملات را «گناهکارانه و بدون توجیه» خواند، و گفت عربستان با این اقدام در پی شعله‌ور کردن جنگ و تضعیف نقش عراق در برقراری ثبات منطقه است.

تاکید دوباره ترامپ بر مذاکره

با وجود تشدید تنش‌ها از بامداد، ترامپ چهارشنبه هفت مرداد بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.

او گفت: «اجازه می‌دهیم آنها همچنان به گفت‌وگو ادامه دهند.»

ترامپ روز جمعه دستور توقف حملات به جمهوری اسلامی را صادر کرده بود تا فرصت بیشتری برای مذاکرات دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران فراهم شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که تهران خواستار برگزاری نشست با ایالات متحده شده است. مقامات جمهوری اسلامی بعدا این سخن ترامپ را تکذیب کردند.

اوایل همین ماه، ترامپ در حال بررسی آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران بود؛ اقدامی که از حمایت جناح‌های تندرو در کنگره برخوردار بود. با این حال، او پس از هشدار مشاورانش درباره کاهش ذخایر مهمات و خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، از اجرای این حمله صرف‌نظر کرد.