احسان جهانیان، معاون استاندار بوشهر، در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد بامداد پنجشنبه هشتم مرداد، شهرستانهای بوشهر، دشتی و جم هدف حملات هوایی و اصابت موشکهای آمریکا قرار گرفتند.
معاون استاندار بوشهر همچنین اعلام کرد این حملات «تلفات جانی نداشت» و میزان خسارتها در دست بررسی است.
حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین، از کییف تا نزدیکی مرز لهستان، دستکم ۱۳ کشته بر جای گذاشت. همزمان، لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود، جنگندهها و یک هواپیمای هشدار زودهنگام را به پرواز درآورد.
حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه هشتم مرداد بخشهای گستردهای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقامهای اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند.
این موج حملات همزمان با بازگشت ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از آمریکا صورت گرفت.
زلنسکی گفته است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور مجوز تحویل موشکهای پدافندی پاتریوت به اوکراین موافقت کرده است.
یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کییف خبر داد.
ویتالی کلیچکو، شهردار پایتخت اوکراین، نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیرمسکونی پس از حملات آتش گرفتهاند.
سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد یک نفر در کییف کشته و دو نفر دیگر زخمی شدهاند.
بر اساس اعلام این سازمان، حملات به مناطق دنیپروپتروفسک و پولتاوا نیز دستکم شش کشته، از جمله دو کودک، بر جای گذاشت.
موشک به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرد
یکی از مرگبارترین حملات در کریفیی ریه، زادگاه زلنسکی در مرکز اوکراین، رخ داد.
اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاع این شهر، اعلام کرد اصابت مستقیم یک موشک بالستیک اسکندر-ام روسیه شش نفر را کشت و هشت نفر را زخمی کرد.
به گفته ویلکول، دو دختر پنج و ۱۲ ساله در میان کشتهشدگان بودند.
او در تلگرام این حمله را «شبی تاریک» توصیف کرد و گفت موشک از منطقه ورونژ روسیه شلیک شده و به خانه یک خانواده پرجمعیت اصابت کرده است.
ویلکول هشدار داد عملیات جستوجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد و ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد.
در لویو، شهری در غرب اوکراین و نزدیک مرز لهستان، موشکهای روسیه به دو ساختمان مسکونی آسیب زدند.
مقامهای محلی گفتند دستکم ۱۵ نفر زخمی شدهاند و امدادگران برای دسترسی به افراد احتمالی گرفتار زیر آوار تلاش میکنند.
زلنسکی از متحدان پدافند هوایی خواست
زلنسکی پیش از این حملات درباره احتمال اجرای یک عملیات هوایی گسترده از سوی روسیه هشدار داده بود. او پس از حملات بار دیگر از متحدان اوکراین خواست سامانههای پدافند هوایی بیشتری در اختیار کییف قرار دهند.
رییسجمهوری اوکراین در تلگرام نوشت حفاظت از جان مردم این کشور به میزان آمادگی متحدان برای کمک وابسته است.
او تاکید کرد شرکای اوکراین باید ابعاد حملات روسیه و نیاز فوری این کشور را به تجهیزات دفاع ضدموشکی درک کنند.
این درخواست پس از آن مطرح شد که زلنسکی از موافقت ترامپ با تحویل موشکهای پاتریوت خبر داد.
جزییات این توافق و زمان احتمالی تحویل موشکها در گزارش رویترز مشخص نشده است.
لهستان جنگندههایش را به پرواز درآورد
گسترش حملات روسیه به غرب اوکراین، لهستان را که عضو اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، است، واداشت تدابیر دفاعی خود را افزایش دهد.
نیروهای مسلح لهستان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کردند جنگندههای این کشور و یک هواپیمای آواکس عملیات خود را آغاز کردهاند. سامانههای پدافند هوایی-زمینی و رادارهای شناسایی لهستان نیز به حالت آمادهباش درآمدند.
ارتش لهستان تاکید کرد این اقدامها پیشگیرانه است و با هدف حفاظت از حریم هوایی و مناطق هممرز با اوکراین انجام شده است.
پهپادهای اوکراینی یک انبار بزرگ را در روسیه آتش زدند
همزمان با حملات روسیه، اوکراین نیز حملات پهپادی خود را به عمق خاک این کشور ادامه داد.
اولگ ملنیچنکو، فرماندار منطقه پنزا، گفت یک انبار متعلق به شرکت وایلدبریس، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، پس از حمله پهپادی دچار آتشسوزی شده است.
ملنیچنکو در تلگرام اعلام کرد یک نفر در این حادثه زخمی شد و حدود ۲۰۰ نفر از محل تخلیه شدند. شرکت وایلدبریس نیز گفت پس از حمله، مسیرهای زنجیره تامین خود را تغییر داده است.
این حادثه یک روز پس از تخلیه یکی دیگر از تاسیسات وایلدبریس در مرکز روسیه روی داد.
بر اساس اعلام این شرکت و مقامهای محلی، حملات پهپادی طی هفتههای اخیر به حدود ۱۲ انبار وایلدبریس آسیب زده و نزدیک به ۱۰ درصد ظرفیت ذخیرهسازی آن را از بین برده است.
این خسارتها فعالیت دهها هزار کسبوکار کوچک که محصولات خود را از طریق این پلتفرم میفروشند، تحت تاثیر قرار داده است.
حملات مستمر اوکراین به تاسیسات انرژی و پالایشگاههای روسیه نیز به کمبود سوخت در بخشهایی از این کشور دامن زده است.
اسبربانک، بزرگترین بانک روسیه، هشدار داده است پیامدهای مالی حملات به تاسیسات وایلدبریس میتواند توان بازپرداخت بدهی خردهفروشان و تامینکنندگان را کاهش دهد.
روسیه از سرنگونی ۲۵۸ پهپاد خبر داد
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانههای دفاعی این کشور در طول شب ۲۵۸ پهپاد را رهگیری و سرنگون کردهاند.
این آمار شامل مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین نیز میشود.
رویترز اعلام کرد نتوانسته است همه گزارشهای منتشرشده از سوی طرفهای درگیر را بهطور مستقل راستیآزمایی کند.
مسکو و کییف هر دو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را در جنگ تکذیب میکنند؛ جنگی که با تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
آتشسوزی بخش شمالی هورالعظیم پس از حدود یک شبانهروز مهار شد، اما خشکی گسترده تالاب و احتمال فعال شدن دوباره کانونهای حریق، نگرانیها را درباره پیامدهای نرسیدن حقابه افزایش داده است.
محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد به خبرگزاری ایرنا گفت نیروهای عملیاتی با همکاری دستگاههای امدادی موفق شدهاند آتشسوزی را بهطور کامل مهار کنند.
حریق از ظهر سهشنبه ششم مرداد در مخزن شماره یک و در بخش شمالی تالاب آغاز شده بود.
به گفته اشرفی، سختگذر بودن برخی نقاط تالاب امکان اجرای کامل عملیات خنکسازی را محدود کرده است.
او هشدار داد که با افزایش دمای هوا ممکن است کانونهای کوچک و پراکنده آتش در نقاط دور از دسترس دوباره فعال شوند و از این رو، پایش مستمر منطقه ادامه خواهد یافت.
شش خودروی آتشنشانی در مرحله نخست عملیات به کار گرفته شدند و نیروها توانستند حریق را در نقاطی که دسترسی زمینی داشت مهار کنند.
ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان پیش از اعلام خاموشی کامل گفته بود دو خودروی مجهزتر نیز برای دسترسی به آخرین کانون صعبالعبور به منطقه اعزام میشوند.
منشا انسانی؛ نقش دامداران هنوز قطعی اعلام نشده است
خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولان محلی، عامل انسانی را منشا آتشسوزی اعلام کرده است.
برخی گزارشها نیز احتمال دادهاند که شماری از دامداران برای از بین بردن پوشش گیاهی متراکم و تسهیل تردد و آبتنی دامها، بخشهایی از تالاب را آتش زده باشند.
با این حال، مقامهای محیط زیست در نخستین ساعات حادثه گفته بودند علت دقیق آتشسوزی همچنان در دست بررسی است و تنها شواهد اولیه از عمدی و انسانی بودن آن حکایت دارد.
این نخستین آتشسوزی هورالعظیم در هفتههای اخیر نبود. روزنامه «شرق» گزارش داده است که یک حریق دیگر در محدودهای به وسعت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هکتار رخ داده بود که ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، اقدام دامداران برای تسهیل چرای دام و تردد گاومیشها را علت احتمالی آن دانسته بود.
حریق دیگری نیز صبح ششم مرداد در جنوب تالاب گزارش شد.
خشکی تالاب چگونه به گسترش آتش کمک کرد؟
گزارشهای منتشرشده درباره حادثه اخیر نشان میدهد حریق از محدوده کانال زهکش المهدی در جنوب تالاب آغاز شد و در بخشهای خشک مخزن شماره یک گسترش یافت.
خشکی پوشش گیاهی و بستر تالاب شرایطی ایجاد کرده است که یک آتش کوچک میتواند با سرعت به مناطق وسیعتری سرایت کند.
روزنامه شرق به نقل از موسی مدحجی، رییس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان، نوشت که اکنون تنها حدود ۴۰ درصد هورالعظیم آب یا رطوبت دارد؛ رقمی که نسبت به خرداد ماه حدود پنج واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس همین گزارش، مخزن شماره یک تنها ۲۲ درصد و مخزن شماره سه کمتر از ۲۰ درصد آب دارد.
میزان آبگیری مخزنهای چهار و پنج نیز کمتر از پنج درصد اعلام شده است.
مدحجی به شرق گفت که حقابه هورالعظیم در سناریوی خشکسالی یک میلیارد و ۳۸۳ میلیون مترمکعب تعیین شده، اما تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۸۱۴ میلیون مترمکعب، معادل نزدیک به ۵۹ درصد این نیاز، تامین شده است.
به گفته او، زمانبندی رهاسازی آب نیز با نیاز طبیعی تالاب همخوانی نداشته و آمار خرداد و تیر هنوز در اختیار محیط زیست قرار نگرفته است.
آب پیش از رسیدن به تالاب مصرف میشود
افزایش کشت محصولات پرمصرف در حوضه آبریز کرخه یکی دیگر از عوامل کاهش ورودی آب به هورالعظیم عنوان شده است.
به گزارش شرق، آمار جهاد کشاورزی سطح زیر کشت شلتوک را ۲۱ هزار و ۶۴۴ هکتار نشان میدهد، در حالی که برآورد وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از بیش از ۳۴ هزار هکتار حکایت دارد.
مدحجی گفته است هر هکتار شلتوک حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار مترمکعب آب مصرف میکند و در برخی برآوردها این میزان به ۳۵ هزار مترمکعب میرسد.
به گفته او، گسترش کشت فراتر از برنامه سبب میشود بخش قابل توجهی از آب رها شده پیش از رسیدن به تالاب برداشت شود.
محیط زیست خوزستان برای رساندن آب به هورالعظیم، رهاسازی موجی آب را پیشنهاد کرده است.
آتش، معیشت و زیستبوم را همزمان تهدید میکند
هورالعظیم با وسعت کلی حدود ۱۲۰ هزار هکتار، یکی از بزرگترین تالابهای مرزی ایران و عراق است که یکسوم آن در ایران و دوسوم آن در عراق قرار دارد.
بخش ایرانی هورالعظیم در محدوده شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان در غرب خوزستان واقع شده است.
این تالاب علاوه بر نقشی که در کنترل گردوغبار و تعدیل اقلیم منطقه دارد، منبع معیشت هزاران خانوادهای است که از راه صید ماهی، دامداری و فعالیتهای وابسته به تالاب زندگی میکنند.
کاهش سطح آب، علاوه بر افزایش احتمال آتشسوزی، آبزیان، پوشش گیاهی و دامهای منطقه را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
مدحجی به شرق گفته است تاکنون گزارش رسمی از مرگ ماهیان بر اثر کمبود آب منتشر نشده، اما گزارشهای غیررسمی از تلف شدن تعدادی گاومیش در پی خشکی تالاب حکایت دارد.
احداث حوضچههای آب و استفاده از مهپاش از جمله اقداماتی است که برای کاهش خسارت به دامها در دستور کار قرار گرفته است.
آتش اخیر خاموش شده، اما شرایطی که به گسترش آن کمک کرد همچنان پابرجاست.
مسئولان محیط زیست تاکید دارند جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به تامین حقابه، مهار برداشتهای غیرمجاز، محدودکردن کشتهای پرمصرف و ادامه پایش تالاب وابسته است.
والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که دریاسالار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، طرحی را برای اجرای یک کارزار هوایی سنگین و دو هفتهای علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است.
بهنوشته این روزنامه اکنون و پس از تازهترین حمله موشکی سپاه، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا عملیات رزمی گسترده را از سر بگیرد یا نه.
بهنوشته والاستریت ژورنال برد کوپر اغلب زیر سایه دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش، و پیت هگست، وزیر جنگ، قرار گرفته است؛ دو مقامی که بهطور منظم در دفتر بیضیشکل به ترامپ گزارش میدهند و نقش بسیار پررنگتری در بحثهای کاخ سفید درباره جنگ داشتهاند.
این روزنامه بهنقل از منابع خود نوشت با این حال این کوپر است که گزینهای برای اجرای یک کارزار هوایی سنگین علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است.
بهنوشته والاستریت ژورنال اکنون، پس از آنکه ترامپ در پی حمله موشکی غافلگیرانه جمهوری اسلامی در بامداد چهارشنبه وعده واکنش داده است، رییسجمهوری باید تصمیم بگیرد تا چه اندازه پیش برود.
او میتواند حتی با وجود هشدارهایی مبنی بر اینکه ذخایر مهمات پدافند هوایی آمریکا رو به کاهش است، با گزینه کوپر برای اجرای ۱۰ تا ۱۴ روز حملات هوایی فشرده موافقت کند؛ حملاتی که با هدف فلج کردن توان موشکی جمهوری اسلامی طراحی شدهاند. یا ممکن است حملهای نظامی با دامنه محدودتر را انتخاب کند، با این امید که همچنان بتوان مسیر دیپلماسی را دنبال کرد.
بهنوشته والاستریت ژورنال منتقدان در کنگره میگویند هرگونه کارزار هوایی جدید میتواند دولت را عمیقتر در جنگ فرو ببرد. ترامپ طی هفتهها میان دیپلماسی منقطع و تهدیدهای آکنده از الفاظ رکیک برای بازگشت به عملیات رزمی گستردهای که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دیده شد، در نوسان بوده است.
یک مقام ارشد دولت چهارشنبه گفت ترامپ «در حالوهوای تشدید تنش» قرار دارد، اما هنوز درباره «عمق این واکنش» در حال تصمیمگیری است.
بهگفته افرادی که با دیدگاه کوپر آشنا هستند، منطق پشت گزینه حداکثری او این است که آمریکا باید از حملات تلافیجویانه محدود و موردی فراتر برود؛ حملاتی که در بازداشتن تهران از تهدید کشتیها در تنگه هرمز و شلیک موشک به سوی نیروهای آمریکایی در منطقه تاثیر چندانی نداشتهاند. بر اساس این طرح، واشنگتن باید جنگ را بهشدت تشدید کند.
کوپر گفته است اگر آمریکا میخواهد اقدام نظامی موثر باشد، باید حملات هوایی خود را افزایش دهد و با وارد کردن ضربهای جدی به تهدید موشکی جمهوری اسلامی، برای شکستن بنبست تلاش کند.
این رویکرد «با تمام توان وارد شو»، که یکی از چندین گزینه طراحیشده از سوی اوست، نیاز آمریکا به استفاده از مهمات دفاعی را کاهش خواهد داد، زیرا جمهوری اسلامی توان کمتری برای حمله خواهد داشت.
والاستریت ژورنال بهنقل از این افراد افزود کین که محتاطتر توصیف میشود، اغلب کاخ سفید را نسبت به «پیامدهای مرتبه دوم و سوم» گزینههای نظامی آگاه میکند.
او نگرانیهایی درباره کاهش ذخیره موشکهای رهگیر پدافند هوایی آمریکا مطرح کرده است؛ مهماتی که برای دفاع از پایگاهها و متحدان آمریکا در دیگر نقاط جهان و همچنین مقابله با حملات موشکی جمهوری اسلامی ضروری هستند.
بهگفته این افراد، کین معتقد است پایین بودن سطح ذخایر مانع ازسرگیری عملیات رزمی گسترده علیه جمهوری اسلامی نمیشود، اما خطرات آن را افزایش میدهد.
سخنگویان کین و کوپر از اظهارنظر درباره رایزنیهای داخلی خودداری کردند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، چهارشنبه یک روز پس از دیدار با ترامپ، با هگست ملاقات کرد.
مقامها گفتهاند اگر دولت ترامپ تصمیم بگیرد به عملیات رزمی گسترده بازگردد، ممکن است نیروهای اسرائیلی نیز در یک حمله بزرگ احتمالی آمریکا مشارکت داشته باشند.
ترامپ چهارشنبه نشان داد که از هماکنون برای ازسرگیری حملات مصمم است، هرچند جزئیات را مشخص نکرد و راه مذاکره را نیز باز گذاشت.
ترامپ به فاکسنیوز گفت: «حسابی پدرشان را درمیآوریم.»
او افزود: «ضربات سختی به آنها وارد خواهیم کرد.»
ترامپ ادامه داد: «اجازه میدهیم همچنان به گفتوگو ادامه دهند.»
ماموریت کوپر، بهعنوان فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، هدایت جنگ با جمهوری اسلامی و حفاظت از منافع امنیتی آمریکا در منطقه بوده است.
وظیفه کین این است که تصویر جهانی را نیز در نظر بگیرد؛ از جمله تهدیدهای چین، کره شمالی و روسیه که آنها هم بر منابع نظامی آمریکا فشار وارد میکنند.
بهنوشته والاستریت ژورنال کوپر مدتها با یک نقطهضعف بوروکراتیک روبهرو بوده است: برخلاف کین، دسترسی آسانی به دفتر بیضیشکل ندارد. بخش عمده گزارشهایی که ترامپ درباره جنگ دریافت کرده، از سوی کین و هگست ارائه شده است. کوپر از زمان آغاز جنگ تنها چند بار حضوری به رییسجمهوری گزارش داده و ترامپ و این فرمانده نیز فقط گاهبهگاه تلفنی گفتوگو کردهاند. آخرین دیدار حضوری کوپر با ترامپ، نشست هفته گذشته در ایرفورس وان بود.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، در بیانیهای گفت: «وزیر هگست، دریاسالار کوپر فرمانده سنتکام و ژنرال کین رییس ستاد مشترک، کاملا همسو هستند و در ماموریت، راهبرد و عزم خود درباره عملیات برونمرزی مرتبط با ایران وحدت دارند.»
او افزود: «وزارت جنگ کاملا آماده و مهیای اقدام است و میتواند دستورات رییسجمهوری را در هر لحظه اجرا کند.»
کوپر مدتها بر این باور بوده است که اگر زمان کافی در اختیار داشته باشد، نیروی نظامی میتواند ضربهای سنگین به جمهوری اسلامی وارد کند؛ حتی در شرایطی که برخی کارشناسان نظامی استدلال میکنند قدرت هوایی بهتنهایی هرگز جنگی را نبرده است.
زمانی که ترامپ در اوایل اسفند در حال بررسی آغاز جنگ بود، کوپر برآورد کرده بود برای تکمیل عملیات ممکن است به شش هفته یا بیشتر زمان نیاز داشته باشد. اما زمان کمتری در اختیارش قرار گرفت.
کارزار هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل روز ۹ اسفند آغاز شد، با این حال، تا فروردین ماه، رییسجمهوری دیگر بیتاب شده بود.
جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته و مینگذاری دریایی در این آبراه راهبردی را آغاز کرده بود. افزایش شدید قیمت نفت اقتصاد جهانی را متلاطم کرد و آمریکا را واداشت برای کاهش قیمتها از ذخایر نفتی خود استفاده کند.
والاستریت ژورنال بهنقل از فردی که با دیدگاه کوپر آشناست، او در ۱۱ فروردین محاسبه کرد که برای تکمیل ماموریت هنوز به حدود ۲۰ روز دیگر نیاز دارد.
اما در ۱۴ فروردین، یک جنگنده اف-۱۵ئی آمریکا بر فراز جنوب غربی ایران سرنگون شد و ماموریتی پرخطر برای نجات دو خدمه آن آغاز شد.
بهنوشته والاستریت ژورنال، هرچند هر دو خلبان نجات یافتند، این حادثه در تصمیم ترامپ برای نهایی کردن توافق آتشبس تنها چند روز بعد نقش داشت.
هگست اندکی پس از اعلام آتشبس در یک نشست خبری مدعی شد برنامه موشکی جمهوری اسلامی «از نظر عملیاتی نابود شده» و پرتابگرها و موشکهای آن «بهشدت کاهش یافته و متلاشی شدهاند».
اما بر اساس ارزیابی اطلاعاتی آمریکا، نیروی موشکی جمهوری اسلامی بهطور کامل نابود نشده بود.
ترامپ در مصاحبهای در اوایل ژوئن با شبکه انبیسی گفت ایران ممکن است حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد از موشکهای خود را در اختیار داشته باشد.
بهنوشته والاستریت ژورنال برخی تحلیلگران برآورد میکردند این میزان بیشتر باشد.
در حالی که کین کاخ سفید را از محدود بودن شمار موشکهای رهگیر پدافند هوایی در ذخایر آمریکا مطلع کرده بود، استدلال کوپر این بود که حملات هوایی قدرتمند میتواند توان موشکی جمهوری اسلامی و قابلیت آن برای تلافی را بهشدت کاهش دهد.
بر اساس رویکرد کین، سامانههای پدافند هوایی آمریکا میتوانند در منطقه بازآرایی شوند تا دفاع از نقاط کلیدی تقویت شود.
والاستریت ژورنال بهنقل از افراد آگاه نوشت که کوپر در تدوین گزینههای مربوط به یک کارزار هوایی فشرده از حمایت هگست برخوردار بوده است.
روبرتو مانچینی، سرمربی تیم ملی ایتالیا در یک نشست خبری پس از بازگشت به نیمکت آتزوری گفت که بابت جدایی از ایتالیا متاسف است: «اشتباه کردم و متاسفم. عاشق تیم ملی هستم. این مثل وقتی است که به خاطر یک اشتباه، عشق زندگیات را از دست میدهی. اینجا هستم تا یک جام مهم، بلکه دو جام ببرم.»
به گزارش گازتا دلو اسپورت، مانچینی که پس از سه سال و بعد از جدایی جنجالیاش برای هدایت تیم ملی عربستان سعودی بار دیگر به آتزوری بازگشته است، گفت: «سرنوشت و همچنین جووانی مالاگو (رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا) این فرصت را به من دادهاند که جبران کنم. میخواهم تا جایی که ممکن است مدت زیادی بمانم.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا در این نشست خبری که همراه با جووانی مالاگو، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا و کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون برگزار شد، گفت که هدفش پیروزی در همه بازیهاست: «میخواهیم همه مسابقهها را ببریم. تلاش میکنم تیم ملی آنقدر خوب بازی کند که هواداران مرا بابت اتفاقی که سه سال پیش رخ داد، ببخشند.»
او درباره جدایی از تیم ملی ایتالیا گفت: با گابریله گراوینا (رییس پیشین فدراسیون فوتبال ایتالیا) اختلافها را برطرف کردهام. مسئولیت جدایی بر عهده خودم بود. اگر آن زمان با هم صحبت کرده بودیم، هیچکدام از این اتفاقها رخ نمیداد.»
مانچینی درباره بحران بازیکن بزرگ در فوتبال ایتالیا هم گفت: «بازیکن داریم. آنها بااستعداد و جوان هستند و باید به آنها اعتماد کرد. خواهید دید که روی آنها کار میکنیم. نیکولو زانیولو را به یاد بیاورید؛ وقتی نخستین بار به تیم ملی آمد، حتی یک بازی هم در سری آ انجام نداده بود. در اولین اردویش مشکل داشت، اما در اردوی دوم بازیکن دیگری شده بود.»
او همچنین خواستار هماهنگی بیشتر میان تیمهای پایه و تیم ملی بزرگسالان شد و گفت: «تیمهای زیر ۲۱ سال، زیر ۲۰ سال و زیر ۱۹ سال باید با همان سیستم بازی تیم ملی بزرگسالان بازی کنند تا بازیکنان راحتتر با تیم اصلی هماهنگ شوند.»
ایتالیا با سیستم ۴-۳-۳ بازی میکند
مانچینی درباره قراردادش گفت: «دفعه قبل پنج سال در این سمت بودم و این مدت زیادی است، بهویژه چون این شغل، جایگاه مورد علاقه من است. امیدوارم بتوانم یک یا دو جام ببرم و اگر امکانش باشد، پس از آن هم بمانم.»
او تاکید کرد ایتالیا با آرایش ۴-۳-۳ بازی خواهد کرد: «پایه کار همین سیستم خواهد بود، چون به ما روحیه تهاجمی میدهد. بونوچی و کیهلینیهای جدید را پیدا خواهیم کرد تا به رشد بازیکنان جوان کمک کنند.»
سرمربی تیم ملی ایتالیا گفت: «در سال ۲۰۱۸، زمانی که هدایت تیم ملی را بر عهده گرفتیم، ۹۰ درصد خبرنگاران معتقد بودند ایتالیا هفتمین یا هشتمین تیم اروپا است. من هرگز با این نظر موافق نبودم. اگر طی چهار سال ۳۷ بازی بدون شکست داشتیم و اسپانیا رکورد ما را شکست، یعنی کار خوبی انجام داده بودیم.»
او در ادامه گفت: «وقتی ایتالیا به جام جهانی یا جام ملتهای اروپا میرود، به تیمی خطرناک تبدیل میشود. هدف ما این است که هرچه زودتر یک تیم قدرتمند بسازیم و در لیگ ملتهای اروپا، جام ملتهای اروپا و جام جهانی به نتایج خوب برسیم.»
مانچینی درباره تعداد زیاد بازیکنان خارجی در سری آ گفت: «درصد آنها تقریبا همانند سه سال پیش است، متاسفانه. امیدواریم باشگاهها از بازیکنان ایتالیایی بیشتری استفاده کنند. البته اگر آنها به خارج از ایتالیا بروند و بازی کنند هم خوب است.»
او درباره مهاجمان نیز گفت: «فکر نمیکنم در خط حمله وضعیت بدی داشته باشیم. پیو، کین، رتهگی... و هیچکدام از آنها دیگر بازیکن جوان محسوب نمیشوند. امیدوارم بازیکنان جدید همان تعداد گلهایی را بزنند که چیرو ایموبیله در سری آ به ثمر رساند.»
پس از یک هفته پر از آشوب و تحولات ناگهانی در فوتبال ایتالیا، روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ فدراسیون فوتبال این کشور سرانجام تکلیف نیمکت تیم ملی را روشن کرد و روبرتو مانچینی، که پیش از این بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ هدایت آتزوری را بر عهده داشت، بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی ایتالیا انتخاب شد.
رانیری: باشگاهها باید به بازیکنان ایتالیایی فرصت بدهند
در بخشی از این نشست خبری، کلودیو رانیری، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، درباره حضور گسترده بازیکنان خارجی گفت: «تیمها پر از بازیکنانی هستند که از خارج آمدهاند و این درست نیست. از همه، حتی اگر لازم باشد از سیاستمداران، کمک خواهم خواست. نمیتوانیم این روند را ادامه دهیم.»
او گفت: «این موضوع به هویت ایتالیایی ما مربوط است. باید به روبرتو فرصت بدهیم تا بتواند انتخاب کند. امیدوارم همه باشگاهها، چه در سری آ و چه در سری ب، به بازیکنان ایتالیایی فرصت بازی بدهند.»
همچنین جووانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گفت: «دیروز جانلوییجی دوناروما برایم پیام فرستاد و نوشت: "رییس، مانچینی همان کسی بود که ما میخواستیم." این نکته جالبی بود.»
او گفت: «وقتی کلودیو به من گفت "قبول میکنم، میآیم"، از اشتیاق بسیار خوشحال شدم. اما امروز صبح با من تماس گرفت و پرسید ریاست کلوب ایتالیا و سمت مدیر فنی دقیقا چه مسئولیتهایی دارد. مدارک را برایش فرستادم و گفتم: "خب، موفق باشی."»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه در واکنش به حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به بامداد چهارشنبه هفتم مرداد به نیروهای آمریکایی در اردن، گفت: «ما ضربه بسیار سختی به آنها خواهیم زد، چون نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم.»
او در گفتوگو با خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید افزود: «آنها میدانند که این اتفاق خواهد افتاد. آنها از ما میخواهند این کار را نکنیم، اما خب، آنها شامگاه سهشنبه تلاش کردند حملاتی انجام دهند.»
ترامپ گفت: «آنها (جمهوری اسلامی) پنج موشک شلیک کردند که با سرعت هشت هزار و ۵۰۰ مایل بر ساعت حرکت میکردند و هر پنج موشک سرنگون شدند. اما با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست. خواهیم دید که آیا در مقطعی به توافقی دست پیدا میکنیم یا نه.»
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، بامداد چهارشنبه به وقت تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی چندین موشک بالستیک به سوی یک پایگاه آمریکایی در اردن شلیک کرده است.
سنتکام این حمله را «حملهای غافلگیرانه» خواند اما تاکید کرد که تمامی موشکها رهگیری و منهدم شدهاند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد موشکهایی بالستیک به سمت پایگاه هوایی موفق السلطی و همچنین مقر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن شلیک شدهاند.
ارتش اردن اعلام کرد پنج موشک شلیک شده از خاک ایران رهگیری و منهدم شده و هیچ گزارش فوری از تلفات یا خسارات منتشر نشده است.
این نخستین حمله علنی اعلامشده از زمان تصمیم ترامپ برای توقف حملات علیه جمهوری اسلامی در آخر هفته گذشته بود. این تشدید تنش تنها چند ساعت پس از دیدار ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در کاخ سفید رخ داد و حملات مشترک آمریکا و عربستان به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق بر میزان تنشها افزود.
واکنشها به حمله عربستان و آمریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق
ارتش آمریکا اعلام کرد جنگندههای آمریکایی و سعودی در پاسخ به حملات پهپادی علیه عربستان، چندین مرکز لجستیکی و انبار تسلیحات گروههای شیعه مورد حمایت ایران را در شرق عراق هدف قرار دادهاند.
وزارت دفاع عربستان نیز اعلام کرد: «به دنبال تشدید تنش نیستیم، اما به هرگونه تجاوز پاسخ خواهیم داد.»
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز گفت حملات مشترک شبانه آمریکا و عربستان علیه گروههای شیعه مورد حمایت ایران در عراق با هماهنگی دولت عراق انجام شده است.
او این گروهها را «سرطانی برای جهان» توصیف کرد و گفت در حال بررسی هشدارهای بیشتری علیه نیروهای نیابتی ایران است.
شورای امنیت ملی عراق چهارشنبه در نشستی اضطراری اعلام کرد که حملههای هوایی مرگبار آمریکا و عربستان سعودی به چند گروه شبهنظامی عراقی دستکم ۲۰ کشته برجای گذاشته است.
این شورا حملات آمریکا و عربستان را محکوم و در عین حال طرحی امنیتی برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از تهدید کشورهای همسایه از سوی هر طرفی تصویب کرد.
یک مقام آمریکایی به شبکه سیانان گفت کشتهها ترکیبی از اعضای سپاه پاسداران و مشاوران فنی بودند.
این مقام که به دلیل حساسیت موضوعات عملیاتی نخواست نامش فاش شود، گفت این مراکز در عراق هم به دلیل حضور این افراد و هم برای از بین بردن توانایی گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در شلیک موشک و پهپاد، به طور عمدی هدف قرار گرفتند.
حمله به گروه حشد شعبی که تحت حمایت تهران است، واکنش تند فرماندهان سپاه و رهبران جمهوری اسلامی را در پی داشته است.
محمد مخبر، دستیار مجتبی خامنهای، حملات به نیروهای حشد شعبی را «تجاوز به تمامیت ارضی عراق، نقض صریح منشور ملل متحد، مصداق آشکار ماهیت شرارت و برهم زدن نظم منطقهای» خواند و گفت: «حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن بخشی از منظومه بازدارندگی امت اسلامی هستند که هرگونه تعرض به این ساختار، تعادل راهبردی را به زیان آمران تغییر خواهد داد.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیهای این حملات را محکوم کرد.
کتائب حزبالله عراق، دیگر گروه شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرد که پاسخ به حملات آمریکا و عربستان سعودی «اجتنابناپذیر» است.
جنبش النجباء، گروهی وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به حملات آمریکا و عربستان سعودی علیه مواضع حشد شعبی در عراق، با انتشار بیانیهای خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق، قطع کامل همکاری بغداد با ریاض و تقویت سامانههای پدافند هوایی این کشور شد.
هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، از گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی، در واکنش به حملات عربستان سعودی و آمریکا به مواضع حشد الشعبی در عراق، با انتشار بیانیهای این حملات را «گناهکارانه و بدون توجیه» خواند، و گفت عربستان با این اقدام در پی شعلهور کردن جنگ و تضعیف نقش عراق در برقراری ثبات منطقه است.
تاکید دوباره ترامپ بر مذاکره
با وجود تشدید تنشها از بامداد، ترامپ چهارشنبه هفت مرداد بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
او گفت: «اجازه میدهیم آنها همچنان به گفتوگو ادامه دهند.»
ترامپ روز جمعه دستور توقف حملات به جمهوری اسلامی را صادر کرده بود تا فرصت بیشتری برای مذاکرات دیپلماتیک میان واشنگتن و تهران فراهم شود.
رئیسجمهوری آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که تهران خواستار برگزاری نشست با ایالات متحده شده است. مقامات جمهوری اسلامی بعدا این سخن ترامپ را تکذیب کردند.
اوایل همین ماه، ترامپ در حال بررسی آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران بود؛ اقدامی که از حمایت جناحهای تندرو در کنگره برخوردار بود. با این حال، او پس از هشدار مشاورانش درباره کاهش ذخایر مهمات و خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه، از اجرای این حمله صرفنظر کرد.