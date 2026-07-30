رشد بازارهای سهام اروپا با وجود تشدید تنشها در خاورمیانه
بازارهای سهام اروپا پنجشنبه هشتم مرداد با وجود نگرانیها از تشدید جنگ در خاورمیانه و ابهام درباره سیاست نرخ بهره آمریکا، با رشد همراه شدند. سرمایهگذاران اعلام سودهای فراتر از انتظار برخی شرکتهای بزرگ را عاملی برای تقویت بازار ارزیابی کردند.
شاخص استاکس ۶۰۰ اروپا ۰.۵ درصد افزایش یافت و سهام بانکها، شرکتهای صنعتی و ساختمانی از مهمترین عوامل این رشد بودند. همزمان، قیمت نفت برنت پس از حملات تازه آمریکا به ایران از ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.
در بازار شرکتها، سهام آدیداس نزدیک به ۱۷ درصد سقوط کرد، در حالی که سهام لورئال، اشنایدر الکتریک و چند شرکت بزرگ اروپایی پس از انتشار گزارشهای مالی مطلوب افزایش یافت. بازارها همچنین در انتظار تصمیم بانک مرکزی انگلستان درباره نرخ بهره و انتشار گزارشهای مالی اپل و آمازون هستند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که کشورش و آمریکا در جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای هدف مشترکی دارند، اما گرفتن تصمیم درباره مذاکره، ادامه فشار یا اقدام نظامی، با دونالد ترامپ است.
نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با شبکه ایبیسینیوز که شامگاه چهارشنبه هفتم مرداد (به وقت شرق آمریکا) پخش شد، گفت امیدوار است تلاش رییسجمهوری آمریکا برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک با حکومت ایران به نتیجه برسد؛ هرچند خود او درباره نیت تهران تردید دارد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره تمایل ترامپ به مذاکره با [حکومت] ایران، سه گزینه پیش روی رییسجمهوری آمریکا ترسیم کرد: «یکی اینکه واقعا در دستیابی به توافق موفق شود؛ دوم اینکه به محاصره ادامه دهد؛ و سوم اینکه اقدام نظامی کند.»
او افزود هر مسیری که به پایان برنامه هستهای تهران منجر شود، با هدف مشترک آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال موفقیت مذاکرات گفت نمیداند راهحل دیپلماتیک تا چه اندازه محتمل است، اما نسبت به شیوه عملکرد حکومت ایران بدبین است.
او گفت: «من نسبت به نیت ایران تردید دارم. آنها همیشه دروغ میگویند، همیشه تقلب میکنند و همیشه وقت میخرند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که ترامپ، به گفته ایبیسینیوز، همچنان از امکان دستیابی به توافق سخن میگوید و معتقد است [حکومت] ایران خواهان معامله است.
این در حالی است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند.
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
نشریه پولتیکو در گزارشی اختصاصی نوشت خشم و نارضایتی رهبران فوتبال اروپا از طرح جنجالی جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایهگذاران خصوصی، آنها را به سمت حمایت از یک رقیب قدرتمند در انتخابات ریاست فیفا سوق داده است.
این رقیب، ناصر الخلیفی، رییس باشگاه پاری سنژرمن و مدیر گروه رسانهای بیاین، معرفی شده است.
به گزارش پولتیکو، مسئولان فوتبال اروپا در حال بررسی حمایت از الخلیفی در انتخابات سال آینده فیفا هستند. این تصمیم پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اینفانتینو برای واگذاری بخشی از اختیارات تجاری جام جهانی به خارج از ساختار فیفا، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در موقعیت مناسبی برای بهرهبرداری از این طرح قرار دارد؛ موضوعی که اعتراض سیاستمداران و مدیران ورزشی اروپا را برانگیخته است. یوفا نیز قرار است نشست اضطراری ۵۵ فدراسیون عضو خود را برای بررسی موضعی واحد، از جمله احتمال تحریم جام جهانی، برگزار کند.
بر اساس اظهارات سه مقام ارشد فوتبال بینالملل، گفتوگوها درباره حمایت از الخلیفی از ماه گذشته میلادی آغاز شده است. الخلیفی علاوه بر ریاست پاری سنژرمن، ریاست اتحادیه باشگاههای اروپا را نیز بر عهده دارد و مدیر گروه رسانهای بیاین است. او طی یک دهه گذشته، به لطف سرمایهگذاریهای قطر و نفوذ در مناسبات بینالمللی، به یکی از تاثیرگذارترین مدیران فوتبال جهان تبدیل شده است. پولتیکو همچنین یادآوری کرده است که الخلیفی در سال ۲۰۲۱ با مخالفت با پروژه سوپرلیگ، نقش مهمی در حفظ ساختار فوتبال اروپا ایفا کرد.
با این حال، نماینده الخلیفی در واکنش به این گزارشها اعلام کرد او هیچ تمایل یا برنامهای برای تصدی ریاست فیفا ندارد و به حمایت خود از نهادهای فوتبالی ادامه خواهد داد. با وجود این تکذیب، برخی مقامهای اتحادیه اروپا شانس او را برای رسیدن به ریاست فیفا جدی ارزیابی میکنند.
طرح پیشنهادی اینفانتینو شامل تاسیس شرکتی جدید با نام «فیفا فوروارد انترپرایز» (FFE) است که مدیریت حقوق تجاری، پخش تلویزیونی و قراردادهای اسپانسری رقابتهای فیفا را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این طرح، ۲۰ درصد از سهام این شرکت، با ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میشود.
در این میان، یک شرکت سرمایهگذاری به رهبری جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، به عنوان سرمایهگذار اصلی مطرح شده است. اینفانتینو میگوید این طرح منابع مالی جدیدی در اختیار فدراسیونهای عضو قرار میدهد و وعده پرداخت ۴۰ میلیون دلار به هر فدراسیون را داده است؛ طرحی که منتقدان آن را چوب حراج زدن به اعتبار جام جهانی و قربانی کردن بیطرفی سیاسی فیفا میدانند.
دولت مصر تایید کرد آتشسوزی یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع و یک کشتی حامل این سوخت در بندر دمیاط بر اثر حمله پهپادی رخ داده است. هنوز هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشنشدن جزییات آن ادامه دارد.
کابینه مصر پنجشنبه هشتم مرداد در بیانیهای اعلام کرد پس از مهار آتشسوزی، بررسیهای اولیه نهادهای مسئول نشان داد این حادثه ناشی از یک پهپاد بوده است.
در این بیانیه آمده است نهادهای مسئول تحقیقات را برای روشنشدن ابعاد حادثه ادامه میدهند و اقدامات لازم را برای حفظ منافع و امنیت ملی مصر در دستور کار قرار دادهاند.
شرکت امنیت دریایی امبری چهارشنبه هفتم مرداد در ارزیابی اولیه خود اعلام کرده بود یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع «انرگوس وینتر» اصابت کرده است.
سه منبع تجاری آگاه نیز به رویترز گفتند پهپاد به «انرگوس وینتر» اصابت کرد و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی «گسلوگ سالم» سرایت کرد.
گروه مدیریت ریسک دریایی ونگارد اعلام کرد یک «پرتابه ناشناس» به سمت راست شناور «انرگوس وینتر» اصابت کرد و باعث آتشسوزی شد؛ حریقی که پس از مدتی مهار شد.
به گزارش رویترز، هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله است.
همزمان، نیویورکتایمز به نقل از دو مقام ایرانی که خواستهاند نامشان فاش نشود، نوشت این انفجار یک حمله پهپادی بوده که با هدف نشان دادن این موضوع انجام شده است که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به تشدید تنش بگیرد، میتواند اختلال گستردهتری در کشتیرانی جهانی و عرضه انرژی ایجاد کند.
این دو مقام مشخص نکردند که آیا جمهوری اسلامی یا یکی از گروههای شبهنظامی همپیمانش در منطقه عامل این حمله بوده است. آنها همچنین درباره محل پرتاب پهپاد توضیحی ندادند.
این حادثه اندکی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به نیروهای آمریکایی در اردن و حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در عراق رخ داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تهدید کرد علیه جمهوری اسلامی اقدام تلافیجویانه انجام دهد و حوثیهای یمن نیز از برقراری محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند.
رویترز نوشت بهنظر میرسد این تحولات دامنه درگیری را به گستردهترین سطح از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴ رسانده باشد.
رویترز با بررسی زیرساختهای بندر، مخازن ذخیره و دادههای رهگیری کشتیها و تطبیق آنها با تصاویر آرشیوی و ماهوارهای، محل ضبط ویدیوی منتشرشده در شبکههای اجتماعی را راستیآزمایی کرد.
ابوالفضل قدیانی، محمد نجفی و رضا ولیزاده، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین، در بیانیهای افزایش اعدامها و بازداشتها را محکوم کردند و نوشتند جمهوری اسلامی از جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده میکند و در پی جبران «اقتدار از دست رفته خود» با اعدام معترضان است.
در این بیانیه آمده است: «نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندان تبدیل کرده است. هرچه در میدان نبرد از اقتدار پوشالیاش فروریخت، اکنون میکوشد در میدان اعدام بازسازی کند.»
امضاکنندگان بیانیه افزودند اعدام معترضان با حکم دادگاههای «فرمایشی» اجرای عدالت نیست، بلکه «گدایی اقتدار در مسیر خون» است.
در ادامه بیانیه آمده است که حکومت با شتاب بخشیدن به اعدامها در پی آن است که «انتقامی را که نمیتواند از آمریکا و اسرائیل بگیرد، از شهروندان بیدفاع و بیگناهش بگیرد» و با ایجاد هراس، «هر دست و دهان معترضی را بشکند و خرد کند».
در حدود یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در ایران بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و دهها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
قدیانی، نجفی و ولیزاده در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند حکومت جنگ را «سرپوش بسیار خوبی» یافته است تا «سلاخی معترضان کمتر دیده و شنیده شود».
آنها همچنین نوشتند: «امروز حکومت موروثی مجتبی خامنهای که به مانند پدرش مستبدی است خونریز و تبهکار و در تمامی جنایات و چپاولهای پدرش سهیم و شریک بوده است، از حکمرانی و کشورداری به تونلداری سقوط کرده است.»
این زندانیان سیاسی تاکید کردند: «خامنهای و باندهای امنیتی-نظامیاش بهجای مدیریت ابربحرانهای اقتصادی و اجتماعی، با اتکا به سهگانه اعدام، سرکوب و زندان میکوشند ایران و ایرانیان بیرون از تونلهای قدرت خود را مهار کنند.»
امضاکنندگان در پایان «اعدامهای فلهای قوه قضاییه»، «پروژه سازمانیافته سرکوب» و بازداشتهای گسترده را محکوم کردند و هشدار دادند هیچ حکومتی با «انباشت جنازه و خط تولید هراس» به امنیت و مشروعیت دست نخواهد یافت.
آنان افزودند اگر «بقایای فرقه حاکم» تسلیم اراده مردم نشوند، «ایران ویرانتر خواهد شد».
افزایش اعدامها در ماههای اخیر با واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری، فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای زندانیان روبهرو شده است.
آنان نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، هشدار داده و خواستار توقف این روند شدهاند.
در تازهترین موارد، آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و رییس جبهه اصلاحات، هفتم مرداد در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار بازنگری در اجرای احکام اعدام شد و هشدار داد بیتوجهی به حساسیت جامعه نسبت به حق حیات و عدالت، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند.
سازمان عفو بینالملل نیز ششم مرداد درباره تشدید اعدام معترضان در ایران هشدار داد و اعلام کرد دستکم ۶۰ نفر، از جمله سه کودکمجرم، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهامهای مستوجب اعدام روبهرو هستند.
سنتکام اعلام کرد در تازهترین موج حملات آمریکا، دهها هدف وابسته به سپاه پاسداران، از مراکز فرماندهی نظامی و تاسیسات موشکی و پهپادی تا مراکز دیدهبانی و دفاع ساحلی، هدف قرار گرفتند. مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی نیز از حمله به دستکم پنج استان در ایران خبر دادند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، بامداد پنجشنبه هشتم مرداد اعلام کرد نیروهای این فرماندهی ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، موج گسترده حملات به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رساندند.
بر اساس اعلام پیشین سنتکام، این عملیات از ساعت ۳:۳۰ بامداد آغاز شده و دو ساعت ادامه داشته است.
به گفته سنتکام، در این عملیات دهها موضع وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.
این فرماندهی هدف از حملات را کاهش بیشتر تهدیدهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن علیه نیروهای آمریکایی، کشتیرانی تجاری و کشورهای همسایه خلیج فارس اعلام کرد.
سنتکام افزود نیروهای سپاه پاسداران هفتم مرداد چندین موشک بالستیک را از خاک ایران - در تلاش برای انجام حملهای غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه - شلیک کردند، اما همه این موشکها رهگیری شدند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه هفتم مرداد و پیش از آغاز حملات گفت واشینگتن در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی «ضربه بسیار سختی» وارد خواهد کرد.
او گفت جمهوری اسلامی پنج موشک شلیک کرده که همگی سرنگون شدهاند و افزود: «با این حال، آنها شلیک کردند؛ بنابراین اکنون نوبت ماست.»
ترامپ در عین حال گفت همچنان احتمال دستیابی به توافق با تهران وجود دارد.
بر اساس بیانیه سنتکام، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی اکنون در خاورمیانه مستقرند و در سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری قرار دارند.
مناطق هدف قرارگرفته در ایران
مقامهای جمهوری اسلامی و رسانههای حکومتی اعلام کردند حملات بامداد هشتم مرداد چندین نقطه در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان را هدف قرار داد.
در بوشهر، دو نقطه در حوالی چغادک هدف حمله قرار گرفت که به گفته فرماندار، تلفات جانی نداشت.
در خوزستان، اطراف آبادان، اروندکنار، اهواز و شادگان هدف حملات موشکی قرار گرفت.
در فارس، مقامهای استانی از حمله به مناطقی در فراشبند و کازرون خبر دادند و گفتند این حملات تلفات جانی نداشته است.
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