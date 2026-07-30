استنرگارد پنج‌شنبه هشتم مرداد در پاسخ به پرسشی درباره سامانه جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به «حافظه ما» گفت استکهلم با نگرانی عمیق، هرگونه اقدامی را که به محدودیت‌های حقوق بشری بیشتر در ایران منجر شود، دنبال می‌کند.

مارکوس ویچل، نماینده پارلمان از حزب دموکرات‌های سوئد، در پرسش خود سامانه «حافظه ما» را ابزاری حکومتی برای شناسایی و گزارش مخالفان جمهوری اسلامی دانسته و از وزیر خارجه پرسیده بود دولت سوئد چگونه در برابر این سامانه موضع‌گیری خواهد کرد و این موضوع را به چه شکلی در ارتباط با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی مورد پیگیری قرار خواهد داد.

قوه قضاییه فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای درباره راه‌اندازی این سامانه اعلام کرد سایت «حافظه ما» افرادی را معرفی می‌کند که به گفته این نهاد، «به وطن پشت کرده و امنیت ملی را تهدید می‌کنند».

فعالان حقوق بشر می‌گویند چنین سامانه‌ای می‌تواند به شناسایی، برچسب‌زنی و افزایش فشار بر مخالفان جمهوری اسلامی منجر شود و نگرانی‌ها درباره نقض حقوق بشر و تهدید مخالفان، از جمله در خارج از ایران، را تشدید کند.

وضعیت حقوق بشر در ایران نگران‌کننده است

وزیر خارجه سوئد در ادامه اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در مورد زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، همچنان بسیار نگران‌کننده است و استکهلم از مبارزه مشروع مردم ایران برای دستیابی به حقوق بشر حمایت می‌کند.

استنرگارد گفت دولت سوئد به‌تازگی برنامه‌ای برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، دموکراسی‌خواهان و دیگر کنشگران فعال در زمینه آزادی بیان در ایران ایجاد کرده است.

او افزود دولت سوئد سرکوب‌های جمهوری اسلامی را به‌صراحت محکوم کرده و به‌طور مستمر موضوع حقوق بشر در ایران را در گفت‌وگوها با تهران، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و همچنین در رایزنی با شرکای بین‌المللی مطرح می‌کند.

به گفته استنرگارد، سوئد در اتحادیه اروپا از پیشگامان اعمال تحریم علیه عاملان نقض جدی حقوق بشر در ایران بوده و از تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت کرده است.

پیش‌تر در ششم مرداد، وزارت خارجه سوئد در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره وضعیت احمدرضا جلالی، زندانی سیاسی دوتابعیتی در ایران، اعلام کرد تلاش‌های این کشور برای آزادی او ادامه دارد.

این وزارتخانه همچنین تاکید کرد هشدار سفر به ایران برای شهروندان سوئدی همچنان برقرار است.

«فعالیت‌های تروریستی» حکومت ایران در خاک سوئد را تحمل نمی‌کنیم

وزیر خارجه سوئد در ادامه با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در رصد و شناسایی مخالفان، بر لزوم هوشیاری نسبت به تهدیدهای احتمالی علیه ایرانیان خارج از کشور، به‌ویژه ایرانیان مقیم سوئد، تاکید کرد.

استنرگارد گفت دولت حفاظت از افرادی را که ممکن است هدف تهدید، نظارت یا آزار حکومت ایران قرار گیرند، با جدیت دنبال می‌کند.

او در پایان تصریح کرد سوئد هیچ‌گونه «فعالیت تروریستی» جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به آن را در خاک این کشور تحمل نخواهد کرد و موضع استکهلم در این زمینه برای حکومت ایران کاملا روشن است.

در ماه‌های اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.