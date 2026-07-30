مصطفی نیلی، وکیل نقدی، پنج‌شنبه هشتم مرداد به سایت امتداد گفت شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور با رد درخواست فرجام‌خواهی، حکم اعدام موکلش را تایید کرده است.

به گفته نیلی، این حکم هفتم مرداد به وکلای پرونده ابلاغ شد و آن‌ها به‌زودی درخواست اعاده دادرسی خواهند داد.

او افزود با توجه به اینکه در جریان اتفاقی که به بازداشت نقدی منجر شد، آسیبی به کسی وارد نشده است، وکلا امیدوارند با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده در شعبه‌ای هم‌عرض دوباره بررسی شود.

سازمان عفو بین‌الملل دوم مرداد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم اعدام نقدی را که پس از محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه صادر شده است، فورا متوقف کنند.

سازمان حقوق بشر برای ورزش نیز بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود این ورزشکار اهل شیراز زیر شکنجه و فشار، وادار به اعتراف اجباری شده است.

نقدی شامگاه ۱۳ دی ۱۴۰۴ در شیراز، پس از «شعله‌ور کردن محتویات یک کپسول آتش‌نشانی» و حرکت به سمت ماموران جمهوری اسلامی، بازداشت شد.

اندکی پس از بازداشت او، رسانه‌های حکومتی در ایران ویدیویی منتشر کردند که آن را «اعترافات» نقدی خواندند.

نیلی گفت در ابتدا اتهام «شروع به قتل» به نقدی تفهیم شد، اما این اتهام بعدا به «محاربه» تغییر کرد.

این وکیل دادگستری افزود پس از پایان تحقیقات مقدماتی، برای نقدی به اتهام‌های «محاربه»، «عضویت در گروه‌های برهم‌زننده امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» کیفرخواست صادر شد.

در عین حال، درباره اتهام‌های «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شد.

به گفته نیلی، قضات شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجموعه اتهام‌های مطرح‌شده علیه نقدی را مصداق «افساد فی‌الارض» تشخیص دادند و بر همین اساس، او را به اعدام محکوم کردند .

در یک سال گذشته و به‌ویژه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران شتاب گرفته است.

در یکی از آخرین موارد، خبرگزاری میزان،‌ وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد ماه از اجرای در ملا عام حکم اعدام ابوالفضل سپاهی‌بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد .

اقدام جمهوری اسلامی در اجرای حکم اعدام این دو معترض در خیابان‌های اصفهان، با واکنش‌های گسترده شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد .

بسیاری این اقدام حکومت را «وحشیانه» و «جنایتی علیه بشریت» خواندند و از آن ابراز انزجار کردند.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای ده‌ها تن دیگر نیز با اتهامات سیاسی، حکم اعدام صادر کرده است.