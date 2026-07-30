هم‌زمان با ادامه رویارویی لفظی تهران و واشینگتن، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با همتایان بلغارستان و قبرس هشدار داد هر کشوری که به هر شکل در حمله نظامی به ایران مشارکت کند، مسئول پیامدهای آن خواهد بود. او همچنین در پیامی درباره مصر، این کشور را «دوست و شریک مهم» جمهوری اسلامی خواند و خواستار هوشیاری در برابر آنچه «طرح‌های اسرائیل» توصیف کرد، شد.

در آمریکا، سنتکام ادعاهای سپاه پاسداران درباره وارد کردن خسارت به تجهیزات نظامی آمریکا را رد کرد و اعلام کرد هیچ هواگرد آمریکایی در حملات اخیر آسیب ندیده و همه موشک‌ها و پهپادهای شلیک‌شده رهگیری شده یا به هدف نرسیده‌اند. این فرماندهی همچنین اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد و تاکنون ۲۴ کشتی تجاری تغییر مسیر داده‌اند. هم‌زمان وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه‌های پشتیبانی‌کننده ماهان ایر، از جمله چند شرکت در چین، هند، روسیه و یک شرکت ایرانی، اعمال کرد.

در منطقه، واکنش‌ها به حملات اخیر جمهوری اسلامی ادامه یافت. بحرین، عربستان سعودی، کویت و قطر حملات به اردن، کویت و مصر را محکوم و بر حمایت از امنیت و حاکمیت این کشورها تاکید کردند. وزارت دفاع عربستان نیز از برگزاری نشست نمایندگان ۴۳ کشور درباره تشکیل ائتلاف چندملیتی دفاع دریایی در دریای سرخ، باب‌المندب و خلیج عدن خبر داد و اعلام کرد ۱۴ کشور از این ابتکار حمایت کرده‌اند.

در تهران، یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی، هشدار داد پاسخ ایران به هر حمله «۱۰ برابر بزرگ‌تر» خواهد بود و همه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را در بر خواهد گرفت. نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش، نیز بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید تاکید کرد. در همین حال، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، از احتمال کسری روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در زمستان پس از آسیب به پالایشگاه‌های گازی خبر داد.

در دیگر تحولات، یک مقام آمریکایی از گفت‌وگوی «صمیمانه و سازنده» جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، درباره تحولات خاورمیانه خبر داد. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز هرگونه دخالت در حمله پهپادی به بندر دمیاط مصر را رد کردند. همچنین محمدهادی فلاح‌زاده، رییس دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، گزارش‌های مربوط به مجتبی خامنه‌ای را رد کرد و گفت شایعات منتشرشده به فرد دیگری با همین نام مربوط بوده است.



متن کامل لایوبلاگ دیروز را اینجا بخوانید.