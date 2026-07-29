تنش‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر تشدید شد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اردن گفت واشینگتن پاسخ سختی خواهد داد و از ادامه بررسی گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک خبر داد. هم‌زمان سنتکام اعلام کرد محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی با شدت ادامه دارد، کشتی‌های تجاری همچنان با حمایت ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند و از آغاز عملیات تاکنون حدود هزار کشتی و ۵۰۰ میلیون بشکه نفت از این مسیر عبور کرده است.

در عراق، حملات آمریکا و عربستان سعودی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادامه یافت. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن چهار عضو سپاه پاسداران در حمله به کربلا خبر دادند و پیش‌تر حشد شعبی نیز کشته شدن دست‌کم ۲۰ نیروی خود را اعلام کرده بود. کتائب حزب‌الله عراق این حملات را بی‌پاسخ ندانست و شورای امنیت ملی عراق نیز ضمن محکوم کردن حملات، طرحی برای جلوگیری از نقض حاکمیت این کشور و تهدید همسایگان تصویب کرد. یک مقام آمریکایی نیز گفت مراکز هدف قرارگرفته به دلیل حضور اعضای سپاه پاسداران و نقش آنها در حملات موشکی و پهپادی انتخاب شده بودند.

در عرصه دیپلماسی، محور گفت‌وگوهای واشینگتن همچنان جمهوری اسلامی بود. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل از دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، خبر داد و منابع اسرائیلی به ایران‌اینترنشنال گفتند گفت‌وگوهای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و نتانیاهو بر سه سناریوی توافق، ادامه فشار اقتصادی و حملات محدود، یا تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی متمرکز بوده است. این منابع همچنین گفتند دو طرف بر جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تفاهم دارند.

در منطقه، رزمایش مشترک «سپر بحرین» با حضور نیروهای مسلح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس آغاز شد و مقام‌های بحرینی آن را گامی برای تقویت بازدارندگی و هماهنگی دفاعی در برابر تهدیدهای امنیتی دانستند. قطر، کویت و رییس پارلمان عرب نیز حملات جمهوری اسلامی به اردن را محکوم کردند. همچنین المانیتور گزارش داد عربستان سعودی در حال بررسی تشکیل یک ائتلاف نظامی چندملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ و مقابله با تهدیدهای گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی است.

در دیگر تحولات، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ شرکت و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. شرکت امنیت دریایی امبری و رویترز از حمله پهپادی به شناورها و تاسیسات گاز طبیعی مایع در بندر دمیاط مصر خبر دادند، هرچند مسئولیت این حمله بر عهده هیچ گروهی قرار نگرفت. در داخل ایران نیز گزارش‌هایی از توقف اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی پس از سکته قلبی منتشر شد و منابعی به ایران‌اینترنشنال گفتند شاهزاده رضا پهلوی و بنیامین نتانیاهو در حاشیه مراسم یادبود لیندزی گراهام دیدار کردند.