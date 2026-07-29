بر اساس روایت منابع مطلع، ماموران به‌دلیل خالکوبی تصویر رضاشاه و نماد تاج بر بازوی امیرحسین، پوست و گوشت این بخش از دست او را با تیغ و کاتر بریدند و در نهایت با شلیک تیر خلاص او را کشتند.

امیرحسین پیش‌تر در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، بازداشت شده بود.

به گفته منابع نزدیک به خانواده، امیرحسین حدود ساعت ۱۰ شب ۱۸ دی‌ در حوالی خیابان ۳۰ متری باقرشهر هدف گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفت و مجروح شد.

او سپس بازداشت و به بیمارستان منتقل شد، اما خانواده‌اش برای مدتی از محل نگهداری و سرنوشت او اطلاعی نداشتند.

زمانی که خانواده سرانجام پیکر امیرحسین را در کهریزک پیدا کردند و تحویل گرفتند، آثار گسترده ضرب‌وجرح و شکنجه روی بدن او دیده می‌شد.

صورت و بخش‌های مختلف بدنش به‌شدت کبود بود و آثار شکستگی در فک، بینی و شانه‌هایش مشاهده می‌شد.

بر پایه اطلاعات رسیده، روی بازوی امیرحسین تصویر رضاشاه و نماد تاجگذاری خالکوبی شده بود. ماموران این قسمت از بازوی او را بریده و بخشی از پوست و گوشت دستش را از بین برده بودند.

منابع آگاه همچنین از وجود خالکوبی نام ایران روی گلوی امیرحسین خبر دادند و گفتند آثار فشار بند کفش بر گردن او مشاهده شد.

آسیب به خالکوبی‌های ملی‌گرایانه؛ الگویی تکرارشونده در شکنجه معترضان

آسیب عمدی به محل خالکوبی‌های مرتبط با نمادهای ملی و شاهنشاهی پیش‌تر نیز در پرونده شماری از معترضان گزارش شده است.

این اقدام جمهوری اسلامی می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی هدفمند برای تحقیر، مجازات و شکنجه افرادی باشد که این نمادها را بر بدن خود خالکوبی کرده‌اند.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها، مجیدرضا رهنورد از معترضان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ است که ۲۱ آذر همان سال در مشهد اعدام شد.

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رهنورد نماد شیر و خورشید را روی ساعد دست چپ خود خالکوبی کرده بود.

تصاویر منتشرشده پس از بازداشت او نشان می‌داد دست چپش به‌شدت آسیب دیده و در گچ و بانداژ قرار دارد.

یکی از نزدیکان رهنورد گفته بود ماموران به‌دلیل خالکوبی شیر و خورشید، با باتوم و شوکر به دست او ضربه زده و آن را شکسته‌اند.

شباهت میان آنچه درباره امیرحسین نوبخت گزارش شده و شکنجه رهنورد، احتمال وجود روشی سازمان‌یافته برای آسیب رساندن به بخش‌هایی از بدن معترضان را تقویت می‌کند که حامل نمادهای ملی، سیاسی یا مخالف جمهوری اسلامی است.