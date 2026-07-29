حشد شعبی، گروه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی، اعلام کرد چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بامداد چهارشنبه هفتم مرداد هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

این گروه شمار اولیه تلفات را دست‌کم ۲۰ کشته و ۳۲ زخمی اعلام کرد. حشد شعبی همچنین گفت چند ساختمان در جریان حملات آسیب دیدند، اما درباره محل دقیق پایگاه‌ها و میزان خسارت‌ها جزییات بیشتری ارائه نکرد.

آمار اعلام‌شده از سوی حشد شعبی به‌طور مستقل تایید نشده است.

سنتکام حملات مشترک در شرق عراق را تایید کرد

پیش‌تر فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای آمریکا و عربستان سعودی سه‌شنبه شب به وقت شرق آمریکا (بامداد چهارشنبه به وقت ایران) حملات دقیقی را در عراق انجام داده‌اند.

بر اساس این بیانیه، جنگنده‌های آمریکا و عربستان چند مرکز لجستیکی و انبار تسلیحاتی متعلق به «تروریست‌های همسو با ایران» را در شرق عراق هدف قرار دادند.

سنتکام تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این گروه‌ها را برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی هدایت کرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا این عملیات را پاسخی به بیش از ۳۰ حمله پهپادی در ۷۲ ساعت گذشته دانست که به گفته این نهاد، با هدایت سپاه پاسداران انجام شده‌اند.

سنتکام گفت حملات علیه نیروهای آمریکایی موفق نبوده‌اند. این بیانیه درباره تلفات احتمالی حملات آمریکا و عربستان یا ارتباط دقیق پایگاه‌های هدف قرارگرفته با تشکیلات حشد شعبی جزییاتی ارائه نکرد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، تهران به این حملات واکنشی نشان نداده است.

حشد شعبی حملات را «نقض حاکمیت عراق» خواند

حشد شعبی این حملات را «تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها» توصیف کرد و آن را «نقض حاکمیت عراق» دانست.

در بیانیه این گروه آمده است: «این حمله را تشدید بسیار خطرناک تنش‌ها، نقض حاکمیت عراق و حمله به نهادهای رسمی امنیتی کشور می‌دانیم.»

حشد شعبی از مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح عراقی تشکیل شده است و بخش‌های عمده‌ای از آن با جمهوری اسلامی ارتباط دارند.

این گروه در بیانیه خود، پایگاه‌های هدف قرارگرفته را متعلق به نهادهای رسمی امنیتی عراق معرفی کرد.

حملات گروه‌های نیابتی تهران در عراق علیه منافع آمریکا

سنتکام در تشریح سابقه تنش‌ها تاکید کرد از فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ (از اسفند سال گذشته تا اواخر فروردین ۱۴۰۵)، بیش از ۶۰۰ حمله یا تلاش برای حمله علیه شهروندان و تاسیسات آمریکا از سوی شبه‌نظامیان همسو با حکومت ایران در عراق انجام شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا جزییات این حملات، محل وقوع آنها یا میزان تلفات و خسارت‌های احتمالی را در بیانیه ارائه نکرد.

سنتکام هشدار داد سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن باید این حملات را متوقف کنند تا با واکنش‌های نظامی بیشتر آمریکا روبه‌رو نشوند.

سفارت آمریکا درباره سفر به عراق هشدار داد

سفارت آمریکا در بغداد هفتم مرداد هشدار امنیتی تازه‌ای صادر کرد و بار دیگر از شهروندان آمریکایی خواست به عراق سفر نکنند.

این هشدار پس از حملات مشترک واشینگتن و ریاض و با توجه به افزایش تنش‌های امنیتی در عراق منتشر شد.

مقتدی صدر از طرف‌ها خواست عراق را وارد جنگ نکنند

مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر، حمله هر کشور یا طرفی به خاک عراق را محکوم کرد و هم‌زمان از سپاه پاسداران خواست این کشور را هدف قرار ندهد.

صدر گفت عراق مبدا حمله به جمهوری اسلامی نبوده است و از گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت نیز خواست با اقدامات خود، به کشورهای خلیج فارس برای حمله به عراق «بهانه» ندهند.

او این گروه‌ها را به تلاش برای کشاندن عراق به «جنگی بی‌حاصل» متهم کرد و از دولت عراق خواست امنیت را برقرار، حاکمیت کشور را اعمال و از جان مردم و اماکن مذهبی محافظت کند.

صدر همچنین نسبت به فعالیت «هسته‌های خفته تروریستی» و استفاده از اختلاف‌های فرقه‌ای برای برهم زدن امنیت عراق هشدار داد و خواستار صلح میان کشورهای همسایه شد.

چهار کشور عربی اقدامات جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته را محکوم کردند

هم‌زمان، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از تماس‌های جداگانه فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر خارجه این کشور، با همتایانش در قطر، کویت و بحرین خبر داد.

بر اساس این بیانیه، وزیران خارجه چهار کشور آخرین تحولات منطقه را بررسی و حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در عراق و یمن را محکوم کردند.

وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر، کویت و بحرین بر ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب تاکید کردند.

آنها حفاظت از این دو مسیر را برای کاهش پیامدهای امنیتی و اقتصادی بحران ضروری دانستند.

کشورهای خلیج فارس بر هماهنگی امنیتی تاکید کردند

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عربستان، چهار کشور بر «همبستگی کامل» در مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت و ثبات منطقه تاکید و اقداماتی را که به تضعیف امنیت منطقه منجر شود، رد کردند.

آنها همچنین خواستار ادامه هماهنگی و رایزنی میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و تقویت همکاری‌های مشترک برای حفظ امنیت و ثبات منطقه شدند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز همبستگی کامل کشورهای عضو با عربستان را اعلام کرد و آنچه را «ادامه حملات تروریستی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق» خواند، محکوم کرد.

ادامه تهدیدات حوثی‌ها علیه ریاض

ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌های یمن، اعلام عربستان درباره ارتباط عراق با حملات پهپادی را رد کرد و گفت حوثی‌ها هر عملیاتی را که انجام دهند، به‌طور رسمی اعلام می‌کنند.

به گزارش جماران به نقل از شبکه المسیره، شامی گفت حوثی‌‌ها عملیات موسوم به «شکستن محاصره عربستان» را آغاز کرده و تا رفع کامل آنچه «محاصره یمن» خواند، به مقابله ادامه خواهد داد.

او هشدار داد مسیرهای اقتصادی و خطوط انتقال نفت عربستان در تیررس حوثی‌ها قرار دارند.

شامی همچنین تاکید کرد سامانه‌های پدافندی عربستان سعودی نتوانسته‌اند مانع حملات موشکی و پهپادی یمن شوند.

این مقام حوثی‌ها متهم کردن بغداد را تلاشی برای «پنهان کردن ناکامی‌های ریاض» و فراهم‌ آوردن زمینه خلع سلاح گروه‌های همسو با حکومت ایران در عراق دانست.

حملات به مواضع حشد شعبی در عراق، هشدار امنیتی سفارت آمریکا و مواضع متقابل کشورهای عربی، مقتدی صدر و حوثی‌ها نشان می‌دهد خطر گسترش درگیری به عراق و مسیرهای انرژی منطقه افزایش یافته است.

هم‌زمان، درخواست‌ها برای کاهش تنش و جلوگیری از تبدیل‌ شدن عراق به میدان رویارویی طرف‌های منطقه‌ای ادامه دارد.

حملات مشترک آمریکا و عربستان در عراق، پس از موج حملات پهپادی منتسب به نیابتی‌های جمهوری اسلامی، از گسترش رویارویی نظامی به مواضع گروه‌های همسو با حکومت ایران در شرق این کشور حکایت دارد.

تهدید سنتکام به واکنش‌های بیشتر و تاکید کشورهای عربی بر کاهش تنش نیز نشان می‌دهد تلاش‌های نظامی و دیپلماتیک به‌طور هم‌زمان ادامه دارند.