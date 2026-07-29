محمد مخبر، دستیار مجتبی خامنهای، حملات به نیروهای حشد شعبی را «تجاوز به تمامیت ارضی عراق، نقض صریح منشور ملل متحد، مصداق آشکار ماهیت شرارت و برهم زدن نظم منطقهای» خواند و گفت: «حاکمیت عراق و نیروهای مسلح آن بخشی از منظومه بازدارندگی امت اسلامی هستند که هرگونه تعرض به این ساختار، تعادل راهبردی را به زیان آمران تغییر خواهد داد..»پیشتر سنتکام خبر داد که نیروهای آمریکا و عربستان سعودی حملاتی دقیق علیه «نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی» که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای آمریکایی و زیرساختهای انرژی عربستان هدایت کرده بود، انجام دادند.
اکسل هلمان، مدیرعامل باشگاه آینتراخت فرانکفورت و عضو هیاتمدیره فدراسیون فوتبال آلمان (DFB)، گفت این کشور باید یکی از گزینههای اصلی میزبانی جام جهانی مردان در سال ۲۰۳۸ یا ۲۰۴۲ باشد.
او در گفتوگو با اتلتیک تاکید کرد که آلمان «تمام زیرساختهای لازم» برای برگزاری این رقابتها را در اختیار دارد.
برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پیشتر گفته بود این فدراسیون در آینده موضوع ارائه درخواست میزبانی را بررسی خواهد کرد. هلمان نیز گفت: «علاقه زیادی به این موضوع داریم و نویندورف و فدراسیون فوتبال آلمان برای ارائه درخواست میزبانی جام جهانی ۲۰۴۲ و شاید ۲۰۳۸ ابتکار عمل را آغاز کردهاند. البته همه چیز به مقررات فیفا بستگی دارد.»
چالش قوانین چرخشی فیفا
یکی از موانع اصلی آلمان برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸، قانون چرخش کنفدراسیونها در فیفا است. بر اساس این قانون، باید دستکم دو دوره از میزبانی یک کنفدراسیون بگذرد تا دوباره بتواند میزبان جام جهانی شود.
جام جهانی ۲۰۳۰ به طور مشترک در سه قاره و شش کشور، شامل مراکش، اسپانیا، پرتغال، اروگوئه، آرژانتین و پاراگوئه برگزار خواهد شد و جام جهانی ۲۰۳۴ نیز عملا به عربستان سعودی رسیده است.
در نتیجه، طبق این قانون، تنها آمریکای شمالی و اقیانوسیه گزینههای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۸ خواهند بود. با توجه به اینکه استرالیا عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا است، احتمال میرود آمریکا بار دیگر میزبان این رقابتها شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود علاقهمند است کشورش دوباره میزبان جام جهانی مردان باشد. اندرو جولیانی، مدیر کارگروه جام جهانی در کاخ سفید، نیز گفته بود آمریکا حتی توانایی میزبانی جام جهانی ۶۴ تیمی را دارد.
«آلمان همه زیرساختها را دارد»
هلمان معتقد است ممکن است فیفا در تفسیر قوانین خود انعطاف نشان دهد؛ همانگونه که در گذشته نیز در برخی تصمیمهای غیرمتعارف چنین کرده است.
او گفت: «آلمان زیرساخت ورزشگاهها، حملونقل و هتلهای لازم را در اختیار دارد. همه مسابقات با ظرفیت کامل برگزار خواهند شد و این رقابتها موفق خواهند بود. برای سال ۲۰۳۸ هنوز فرصت وجود دارد، اما برای سال ۲۰۴۲ شانس بسیار خوبی برای ارائه یک پرونده موفق داریم.»
او تاکید کرد که تصمیم نهایی بر عهده رییس فدراسیون فوتبال آلمان است، اما افزود ارسال این پیام به جامعه آلمان که این کشور خواهان میزبانی است، اهمیت زیادی دارد.
هلمان همچنین گفت هنوز مشخص نیست آلمان به تنهایی یا همراه با کشورهای دیگر نامزد میزبانی خواهد شد. پیشتر در فرانسه پیشنهادهایی درباره ارائه درخواست مشترک میان دو کشور مطرح شده بود.
عضو هیاتمدیره فدراسیون فوتبال آلمان همچنین گفت: «یک موضوع روشن است؛ آلمان همه زیرساختهای لازم را در اختیار دارد. تعداد کافی ورزشگاه با ظرفیت مناسب و همچنین زمینهای تمرینی مورد نیاز وجود دارد. زیرساخت آماده است، اما به ورزشگاههای مدرنتر یا بازسازیشده نیاز داریم.»
هلمان گفت میزبانی جام جهانی نیازمند سرمایهگذاری گسترده خواهد بود، اما یادآور شد که جام جهانی ۲۰۰۶ تاثیر قابل توجهی بر تصویر بینالمللی آلمان گذاشت.
او گفت: «آن زمان اقتصاد آلمان شرایط خوبی نداشت، اما نگاه جهان به آلمان پس از جام جهانی ۲۰۰۶ کاملا تغییر کرد؛ از کشوری که مردم آن بیش از حد جدی تلقی میشدند، به کشوری مهماننواز.»
به گفته او، این رقابتها همچنین باعث سرمایهگذاری در حملونقل عمومی شد که منافع بلندمدتی برای جامعه آلمان به همراه داشت.
فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در خاورمیانه هشدار داد انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران در هدف قرار دادن پایگاههای آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز به رویترز گفتند ممکن است بهزودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفنهای همراه خود شوند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم مرداد نوشت اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر ارتباطات تلفن همراه، بُعد تازهای به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاهبهگاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان به تلفن همراه متکیاند.
دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام)، در نامهای که پیشتر منتشر نشده بود، نوشت جمهوری اسلامی با جستوجوی گزارشهای خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که به «واکنشها، عکسها و تصاویر ضبطشده با تلفنهای همراه نیروهای ما» اشاره دارند، میتواند تقریبا بهصورت لحظهای از موفقیت یا شکست حملات خود مطلع شود.
کوپر در نامه ششم مرداد خود که نسخهای از آن به دست رویترز رسیده است، نوشت: «هزینه مستقیم و اجتنابناپذیر این اطلاعات منبعباز را میتوان با جان نیروهای نظامی آمریکا و ساکنان غیرنظامی کشورهای حوزه خلیج فارس که هدف حمله قرار گرفتهاند، سنجید.»
او از نظامیان آمریکایی خواست «تمرکز خود را بر امنیت عملیاتی دوچندان کنند»، اما در این یادداشت اقدام مشخصی را توصیه نکرد.
۲۳ تیر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت که همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، شبکههای تلفن همراه در خاورمیانه هدف موجی از حملات سایبری قرار گرفتند که به منظور شناسایی موقعیت نیروها و پیمانکاران آمریکایی انجام شده بود.
احتمال ضبط تلفنهای همراه نیروهای آمریکایی
دو منبع آگاه به رویترز گفتند در اردن، که بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته است، به برخی نیروها اطلاع داده شده تلفنهای همراهشان در روزهای آینده ضبط خواهد شد.
منبع سومی گفت چنین اقدامی به دلیل نگرانیهای مرتبط با امنیت عملیاتی در منطقه در دست بررسی است، اما ضبط تلفنها را قطعی ندانست.
تیموتی هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر گفت: «این پیام یادآوری کلی به نیروهای ما درباره اهمیت رعایت اصول امنیت عملیاتی بود. دریاسالار کوپر بارها از فرصتهای مشابه برای انتقال اولویتهای عملیاتی به نیروها استفاده کرده است.»
دویدن نیروها به سوی پناهگاه در حمله جمهوری اسلامی
در ویدیویی که این ماه در اینترنت منتشر شد، یکی از نیروهای نظامی آمریکا از دویدن سربازان به سوی پناهگاه در جریان حمله مرگبار جمهوری اسلامی به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن در ۲۶ تیر فیلمبرداری کرد.
به نظر میرسد کوپر در نامه خود به همین تصاویر اشاره کرده و گفته است ویدیو با عینک هوشمند متا، مجهز به دوربین داخلی، ضبط شده بود.
او نوشت: «ویدیویی که با عینک متای یکی از نیروها ضبط شده بود، در اینستاگرام منتشر شد و نشان میداد آن فرد در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران چگونه و از چه مسیری خود را به یک پناهگاه رسانده بود.»
کوپر گفت در نبود چنین روایتهایی، ایران به دلیل اخلال الکترونیکی ارتش آمریکا و دیگر تاکتیکهای مورد استفاده در مناطق جنگی، معمولا برای تشخیص موفقیت یا شکست حملات خود با دشواری روبهرو میشد.
او نوشت: «ایران میداند تسلیحات شلیک شدهاند، اما نیروهایش نمیدانند آیا ۵۰ متر خطا کردهاند، به یک محوطه آسفالت خالی برخورد کردهاند یا یک تاسیسات شلوغ را با موفقیت هدف قرار دادهاند.»
به گفته فرمانده سنتکام، «فهرستها، توضیحات و تحلیلهای دقیق درباره آنچه هدف قرار گرفته و بهطور علنی از سوی رسانهها منتشر میشود، عملا ارزیابی خسارات نبرد را برای ایران، رایگان انجام میدهد».
۱۸ نیروی آمریکایی از آغاز جنگ کشته شدهاند
از زمان آغاز جنگ اخیر با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، ۱۸ نیروی آمریکایی کشته و بیش از ۶۰۰ نفر زخمی شدهاند.
رویترز نوشت این تلفات نگرانی آمریکاییها را درباره جنگی افزایش داده است که تنها یکسوم آنان از آن حمایت میکنند.
قانونگذاران دموکرات خواستار انتشار اطلاعات بیشتری درباره جنگ شدهاند؛ از جمله جزییات خسارات واردشده به زیرساختهای آمریکا در پایگاهها، از برجهای رادار و اقامتگاههای نظامی گرفته تا آشیانههای هواپیما.
آنها همچنین خواستار انتشار نتایج تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله به یک مدرسه («شجره طیبه» میناب) در ایران شدهاند که احتمالا از سوی ایالات متحده انجام شده است.
مقررات متفاوت استفاده از تلفن همراه
به گفته مقامها، مقررات مربوط به استفاده نیروهای اعزامشده از تلفن همراه در بخشهای مختلف ارتش آمریکا بسیار متفاوت است.
بسیاری از نیروها باید تلفنهای خود را در محلهای قفلشده نگهداری کنند و در ماموریتهای بهویژه حساس نیروهای عملیات ویژه، استفاده از تلفن همراه میتواند ممنوع باشد.
با این حال، دو منبع گفتند احتمال ضبط تلفنهای همراه موجب نگرانی برخی اعضای خانواده نیروها شده است؛ خانوادههایی که در ماههای اخیر با خواندن ادعاهای جمهوری اسلامی درباره حملات مرگبار به پایگاههای آمریکا در سراسر خاورمیانه، از پیش نگران بودهاند.
مقامهای آمریکایی سالهاست هشدار میدهند برخی برنامههای نصبشده روی تلفنهای همراه، از جمله برنامههای ورزشی و تناسب اندام، به دلیل ثبت اطلاعات مکانی میتوانند از سوی دشمنان برای کمک به هدفگیری نیروها مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
رویترز پیش از این گزارش داد اطلاعات مکانی تجاری جمعآوریشده از تلفنهای هوشمند و دیگر دستگاهها، برای هدف قرار دادن یا زیر نظر گرفتن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته است.
پنتاگون نیز کوشیده است با استناد به نگرانیهای امنیت عملیاتی، انتشار اطلاعات را بهدقت کنترل کند. این نهاد اغلب از اظهار نظر درباره ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد حملات خودداری کرده یا جزییات حوادثی را که به زخمی شدن نیروهای آمریکایی منجر شدهاند، منتشر نکرده است.
کوپر گفت که انتشار جزییات حملات میتواند به حکومت ایران برای اجرای حملات بعدی کمک کند.
او نوشت: «افشای عمومی جزییات میتواند به چراغ سبزی فوری برای نیروهای ایرانی تبدیل شود تا موج دوم و بسیار ویرانگرتری از حملات را آغاز کنند.»
یوفا روز پنجشنبه، در نشستی اضطراری که نخستین بار راب هریس از آن خبر داده بود، درباره طرح «شرکت فیفا فوروارد» (FFE) گفتوگو خواهد کرد؛ طرحی که بر اساس آن، بخشهای تجاری و عملیاتی فیفا در نهادی با تامین مالی سرمایهگذاران خصوصی ادغام میشوند.
اینفانتینو در نامهای به همه ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، تا ۱۹ سپتامبر به آنها فرصت داده است از این طرح حمایت کنند و در صورت حمایت، پرداختی یکباره به ارزش ۴۰ میلیون دلار دریافت خواهند کرد.
یوفا در واکنش، بار دیگر بیانیهای تند منتشر کرد و نوشت: «امروز مطلع شدیم که فیفا برای فدراسیونهای عضو مهلتی تعیین کرده است تا از پیشنهادهای این نهاد حمایت کنند؛ در غیر این صورت، پیشنهاد پرداخت یکباره را پس خواهد گرفت. همین موضوع بهتنهایی همه چیز را درباره این طرح نشان میدهد.»
یوفا نوشته که با بسیاری دیگر از «ذینفعان فوتبال» دراینباره گفتگو کرده است: «پس از گفتوگو با بسیاری از ذینفعان فوتبال، یوفا به این نتیجه رسیده است که مخالفت گسترده و روبهرشدی با طرح فیفا وجود دارد. فیفا نمیتواند همچنان از فوتبال برای ثروتمندتر کردن خود و نزدیکانش استفاده کند. ما میتوانیم فوتبال را به شیوهای درست توسعه دهیم. اکنون زمان آن رسیده است که فدراسیونها، باشگاهها، لیگها، بازیکنان و هواداران در اولویت قرار گیرند.»
همچنین رسانه بریتانیایی تاکاسپورت، گزارش داد که در داخل یوفا تلاشهایی برای معرفی نامزدی در انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس در جریان است تا در برابر جیانی اینفانتینو رقابت کند. مهلت معرفی نامزدها ۱۸ نوامبر است.
فدراسیونهای فوتبال آلمان، نروژ، بلژیک و اسپانیا از جمله کشورهایی هستند که میخواهند رقیبی برای اینفانتینو در انتخابات حضور داشته باشد.
اگرچه اینفانتینو میگوید از حمایت بیش از ۲۰۰ عضو از ۲۱۱ عضو فیفا برخوردار است، اما به نوشته این رسانه، نامههای حمایت قابل انتقال هستند و برای نمونه، نامه حمایت فدراسیون فوتبال انگلیس پیش از برگزاری جام جهانی ارسال شده بود.
یک منبع ارشد در یوفا نیز به تاکاسپورت گفت: «اگر اینفانتینو نتواند طرح جدید FFE را به تصویب برساند، این موضوع به منزله رای آشکار عدم اعتماد خواهد بود؛ رایی که پیامدهای آن بسیار فراتر از خود این طرح است.»
برخی در یوفا واکنش منفی به این طرح را با شکست پروژه سوپرلیگ اروپا مقایسه کردهاند، هرچند منابع فیفا تاکید دارند که بسیاری از کنفدراسیونها اصل ایده را رد نکردهاند و نارضایتی آنها بیشتر به دلیل نبود مشورت کافی در روند تدوین این طرح است.
کونکاکاف هم مخالف است
ساعاتی پیش، کونکاکاف اعلام کرد که از طریق رسانهها از این طرح مطلع شده و پیش از انتشار عمومی، هیچگونه مشورتی با این کنفدراسیون یا دیگر نهادهای ذیربط صورت نگرفته است.
در این بیانیه آمده است: «از نبود روند مناسب تصمیمگیری عمیقا نگران هستیم. جزییات چنین طرح مهمی نباید پیش از بررسی در نهادهای حاکمیتی فوتبال به صورت عمومی منتشر میشد.»
بر اساس طرح پیشنهادی فیفا، شرکت جدیدی با نام FIFA Forward Enterprise (FFE) تشکیل خواهد شد که حقوق تجاری رقابتهایی مانند جام جهانی مردان، جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را مدیریت میکند.
ارزش این شرکت حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است با فروش بخشی از سهام آن به سرمایهگذاران خصوصی، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب شود.
همچنین ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارند درباره مشارکت در این طرح تصمیم بگیرند؛ مشارکتی که در صورت پذیرش، حدود ۲۰ میلیون دلار پرداخت اولیه برای هر فدراسیون به همراه خواهد داشت.
یک مقام ارشد اسرائیلی دیدار اخیر رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر اسرائیل را «نه فقط خوب، بلکه فوقالعاده» توصیف کرد. به گفته او در این جلسه سه مسیر احتمالی در قبال جمهوری اسلامی بررسی شد: دستیابی به توافق، ادامه تحریمها و حملات پراکنده، یا ورود به جنگی گستردهتر.
این مقام اسرائیلی در یک جلسه توجیهی با تعدادی از رسانهها گزارشها درباره بروز شکاف راهبردی میان دو رهبر را رد کرد و گفت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره هدف نهایی تفاهم دارند، هرچند تصمیم نهایی درباره چگونگی برخورد آمریکا با جمهوری اسلامی با رییسجمهوری ایالات متحده است.
او در این جلسه که خبرنگار ایراناینترنشنال نیز در آن حضور داشت، تاکید کرد ترامپ و نتانیاهو یکدیگر را کاملا درک میکنند و تفاهم دارند.
دیدار سهشنبه ششم مرداد، نخستین ملاقات نتانیاهو و ترامپ از زمان آغاز جنگ ۴۰ روزه در نهم اسفند ۱۴۰۴ بود. این دیدار در حالی برگزار شد که ترامپ همچنان برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی تلاش میکند، اما همزمان بازگشت به عملیات نظامی گسترده را نیز در نظر دارد.
چند ساعت پس از این دیدار، جمهوری اسلامی برای نخستین بار از زمان توقف حملات آمریکا به ایران در روز جمعه دوم مرداد، یک پایگاه آمریکایی در اردن را هدف حمله موشکی قرار داد.
سه راه در قبال جمهوری اسلامی
به گفته این مقام ارشد اسرائیلی، ترامپ و نتانیاهو سه گزینه اصلی در قبال جمهوری اسلامی را بررسی کردند: دستیابی به توافق با تهران؛ ادامه فشار اقتصادی و تحریمها، همراه با حملات محدود و پراکنده و بدون ورود به جنگی تمامعیار؛ یا آغاز کارزاری نظامی گستردهتر علیه جمهوری اسلامی.
این مقام گفت: «همه این گزینهها را بهطور مفصل و بسیار صریح بررسی کردیم. هدف این نبود که یک گزینه را بر گزینههای دیگر ترجیح دهیم، بلکه میخواستیم نتایج مطلوب هر کدام از آنها را بررسی کنیم.»
او تاکید کرد اسرائیل خواهان وارد شدن شدیدترین فشار ممکن بر اقتصاد جمهوری اسلامی است و معتقد است فشار اقتصادی، همزمان با حفظ تهدید نظامی، میتواند حکومت را در موقعیتی دشوارتر قرار دهد.
به گفته این مقام اسرائیلی، ترامپ در این جلسه درباره تاثیر جنگ با جمهوری اسلامی بر بازارهای انرژی و اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرد. نتانیاهو به ترامپ گفت حکومت ایران عمدتا میکوشد از تنها اهرمی که برایش باقی مانده، یعنی تنگه هرمز، برای واداشتن آمریکا به دادن امتیاز استفاده کند.
به گفته مقام اسرائیلی، نتانیاهو نگرانیهای ترامپ را نادیده نگرفت، اما به او گفت راههایی برای افزایش بیشتر فشار بر اقتصاد ایران وجود دارد؛ اقتصادی که هماکنون نیز تحت فشار شدیدی قرار دارد.
مجتبی خامنهای زنده است
این مقام اسرائیلی در این جلسه به زنده بودن مجتبی خامنهای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، نیز اشاره و تاکید کرد او زنده است، اما هیچکس نمیتواند شهادت دهد او را دیده است.
او افزود نظر مجتبی خامنهای درباره «همهچیز» بسیار منفی است اما مشخص نیست دستورهایی که به او نسبت داده میشود، واقعا از سوی خود او صادر میشود یا نه.
او همچنین گفت: «او به اطرافیانش گفته بدون تاییدش هیچ کاری انجام ندهند و حتی گفته میشود یک بار نیز وقتی از دستورش پیروی نکردند، عصبانی شد.»
دیدار با شاهزاده رضا پهلوی
این مقام ارشد اسرائیلی همچنین تایید کرد که نتانیاهو سهشنبه ششم مرداد در حاشیه مراسم یادبود لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتوگو کرد. او در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره محتوای این گفتوگوها از ارائه جزئیات خودداری کرد و افزود نمیتواند در این باره اظهار نظر کند.
کوه کلنگ؛ سانتریفیوژها منتقل شدهاند اما غنیسازی انجام نمیشود
مقام ارشد اسرائیلی گفت برخلاف برخی گزارشهای منتشرشده پیش از دیدار روز ششم مرداد، نتانیاهو سند یا پرونده مشخصی درباره تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در اختیار ترامپ قرار نداد.
به گفته او، اسرائیل برآورد میکند هزاران سانتریفیوژ در این مجموعه زیرزمینی پنهان شدهاند، اما در حال حاضر عملیات غنیسازی اورانیوم در آنجا انجام نمیشود.
این مقام گفت موضوع هستهای جمهوری اسلامی بخشی مهم از گفتوگو بود، اما نشست ترامپ و نتانیاهو برای انتقال اسناد خام اطلاعاتی برگزار نشده بود، زیرا تبادل اطلاعات میان دستگاههای امنیتی آمریکا و اسرائیل از مجاری جداگانه صورت میگیرد.
نگرانی تهران از عملیات زمینی و کاهش توان موشکی
مقام ارشد اسرائیلی همچنین گفت حکومت ایران بهشدت از احتمال ورود زمینی نیروهای آمریکایی یا اجرای یک عملیات محدود زمینی علیه تاسیسات زیرزمینی خود هراس دارد.
این مقام اسرائیلی ارزیابی کرد جمهوری اسلامی اکنون شمار محدودی موشک عملیاتی در اختیار دارد و توان تولید موشک آن تقریبا متوقف شده است.
«حکومت از مردم میترسد»
مقام ارشد اسرائیلی جمهوری اسلامی را در «بدترین وضعیت اقتصادی و سیاسی» خود توصیف کرد و گفت تورم نزدیک به ۹۰ درصد و بحران سوخت «کمر حکومت را خم کرده است».
این مقام گفت اسرائیل از اجرای اعدامهای گسترده و تقریبا روزانه در ایران آگاه است و سرکوبها را نشانه ترس حکومت از شهروندان میداند: «حکومت از مردم ایران میترسد.»
وکلای وریشه مرادی (میرزائی)، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت او اعلام کردند این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بیش از ۹ ماه است با وجود تجویز پزشکان، از اعزام به مراکز درمانی و دریافت تجهیزات پزشکی محروم مانده و ممنوعیت تماس و ملاقات او نیز همچنان ادامه دارد.
کیوان عزیزی، یکی از وکلای مرادی به وبسایت «امتداد» گفت موکلش که سه سال است در بازداشت به سر میبرد و به بیماری روده و دیسک شدید گردن مبتلاست، با وجود تجویز پزشک متخصص و پزشک معتمد زندان، طی بیش از ۹ ماه گذشته به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام نشده است.
به گفته عزیزی، مرادی که در جریان مبارزه با داعش زخمی شده، همچنان از عوارض آن آسیبها رنج میبرد.
عزیزی با اشاره به مقررات مربوط به حقوق زندانیان گفت در مواردی که امکانات درمانی مورد نیاز در زندان وجود ندارد، اعزام زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان از حقوق قانونی او به شمار میرود.
در سالهای گذشته، گزارشهای متعددی از محرومیت زندانیان در ایران از خدمات پزشکی منتشر شده است. شماری از زندانیان نیز در پی شکنجه، فشار یا عدم رسیدگی درمانی جان باختهاند، بیآنکه جمهوری اسلامی مسوولیتی در قبال مرگ آنان بپذیرد.
امیر سجادی، دیگر وکیل وریشه مرادی، نیز با تایید اظهارات عزیزی گفت محرومیت درمانی موکلش تنها به اعزام نشدن به مراکز درمانی محدود نمیشود.
به گفته او، با وجود تجویز پزشک زندان برای استفاده از برخی تجهیزات درمانی و تهیه آنها از سوی خانواده، مسئولان زندان تاکنون این وسایل را در اختیار مرادی قرار ندادهاند.
سجادی افزود بر اساس آنچه به صورت شفاهی به موکلش اعلام شده، تحویل این تجهیزات به ارایه تعهدی «غیرمرتبط» مشروط شده است؛ اقدامی که به گفته او، هیچ مبنایی در مقررات انضباطی زندان ندارد و محروم کردن زندانی از امکانات درمانی را نمیتوان در قالب «تنبیه انضباطی» توجیه کرد.
او همچنین گفت با وجود پایان یافتن دوره محرومیت از تماس تلفنی و ملاقات موکلش که از سوی کمیته انضباطی زندان تعیین شده بود، این محدودیتها بدون ابلاغ تصمیم جدید همچنان ادامه دارد.
وکلای وریشه مرادی در پایان با ابراز نگرانی از آنچه «اعمال سلایق شخصی» در ایجاد و توسعه محدودیتها علیه موکل خود خواندند، خواستار فراهم شدن امکان بهرهمندی او از حقوق قانونی، از جمله دسترسی به خدمات درمانی، تماس و ملاقات شدند.
صحبتهای وکلای مرادی درباره محرومیت از خدمات درمانی در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز گلرخ ایرایی در پاسخ به نامه فائزه هاشمی، گزارشهای مربوط به دسترسی نداشتن زندانیان به امکانات پزشکی، محرومیت از درمان و شرایط نامناسب زندانیان زن اوین را تایید و از آنها دفاع کرده بود.
وریشه مرادی (جوانا سنه) ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ همراه با ضرب و شتم شدید در حوالی سنندج بازداشت شد.
او سال ۱۴۰۳ از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد. این حکم سال ۱۴۰۴، پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد حکم اعدام مرادی بهدلیل «نقص در تحقیقات و رعایت نشدن تشریفات قانونی»، از جمله تفهیم نشدن اتهامی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، نقض شد.
جلسه رسیدگی مجدد به پرونده او برای ۲۰ تیر تعیین شده بود، اما مرادی پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران اعلام کرد این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و از حضور در جلسه خودداری کرد.
یک منبع مطلع از وضعیت پرونده وریشه مرادی به ایراناینترنشنال گفت او بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران احضار شده و از او خواسته شده است شنبه ۱۰ مرداد در جلسه رسیدگی مجدد به اتهاماتش شرکت کند.