در این بیانیه که بامداد چهارشنبه هفتم مرداد منتشر شد، آمده است: «سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا به وزارت امور خارجه احضار شد تا یادداشت رسمی اعتراض دولت ونزوئلا به او ابلاغ شود.»

وزارت خارجه ونزوئلا دلیل این اقدام را اظهارات «تحقیرآمیز و نامناسب» مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نهادها و مقام‌های این کشور عنوان کرد.

در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده است از «هرگونه اشاره یا مقایسه‌ای که به کرامت، حاکمیت، نهادهای قانونی یا اعتبار ونزوئلا لطمه می‌زند»، خودداری کنند.

کاراکاس همچنین تاکید کرد روابط دو طرف باید همچنان بر پایه «احترام متقابل، برابری حاکمیتی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دیگر اصول حقوق بین‌الملل» استوار بماند.

خبرگزاری فرانسه هفتم مرداد گزارش داد مقام‌های ونزوئلایی در پاسخ به پرسش این رسانه مشخص نکردند اعتراضشان دقیقا به کدام اظهارات مربوط می‌شود، اما عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به‌تازگی گفته است «ایران، ونزوئلا نیست» و در مذاکرات با واشینگتن مانند کاراکاس عمل نخواهد کرد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز ششم مرداد در مصاحبه با صداوسیما، حکومت ایران را با ونزوئلا مقایسه کرد و گفت: «تجربه ونزوئلا نشان داد کشورها ۴۸ ساعته زیر فشار آمریکا فرو می‌ریزند، اما ایران ۴۵ سال است که ایستاده است.»

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واکنش سفارت جمهوری اسلامی در کاراکاس

سفارت جمهوری اسلامی در ونزوئلا هفتم مرداد با انتشار بیانیه‌ای، «بدخواهان» را متهم کرد که با «فضاسازی رسانه‌ای» در پی ایجاد اخلال در روابط «مستحکم و برادرانه» تهران و کاراکاس هستند.

در این بیانیه آمده است برخی رسانه‌ها سخنان عراقچی را «ناقص و خارج از زمینه» بازتاب داده و کوشیده‌اند «با تقطیع سخنان و ارائه تفسیری مغایر با مقصود اصلی گوینده، زمینه سوءبرداشت و ایجاد اخلال در روابط تاریخی دو کشور را فراهم آورند».

سفارت جمهوری اسلامی افزود اظهارات عراقچی «متضمن بی‌احترامی یا داوری منفی درباره ملت بزرگ ونزوئلا، نهادهای قانونی، مقام‌ها یا حاکمیت ملی این کشور نبوده است».

این بیانیه همچنین تاکید کرد روابط تهران و کاراکاس «با فضاسازی‌ها و تلاش‌های تفرقه‌افکنانه آسیب نخواهد دید».

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که مقام‌ها، رسانه‌ها و حامیان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته بارها از ونزوئلا به‌عنوان کشوری یاد کرده‌اند که در برابر فشار آمریکا حاضر به دادن امتیاز شده و در مقابل، از «برتری» جمهوری اسلامی در مقایسه با آن سخن گفته‌اند.

از جمله، اسدالله بادامچیان، فعال سیاسی حامی حکومت، پنجم مرداد در گفت‌وگو با وب‌سایت جماران، دونالد ترامپ را «دزد سر گردنه» خواند و اعلام کرد رییس‌جمهوری آمریکا گفته است: «می‌خواهم ایران را نابود کنم و نفتش را ببرم؛ دقیقا مثل ونزوئلا.»

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چشم‌انداز مبهم روابط تهران و کاراکاس

خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش داد سرد شدن احتمالی روابط ایران و ونزوئلا می‌تواند نقطه عطفی در مناسبات این دو کشور نفت‌خیز باشد که پس از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در سال ۱۹۹۹، متحدان نزدیک و شرکای تجاری یکدیگر بوده‌اند.

ونزوئلا یکی از نزدیک‌ترین متحدان جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و همسویی سیاسی دو طرف، همراه با تحریم‌های نفتی آمریکا، در سال‌های اخیر به گسترش روابط و همکاری‌های تهران و کاراکاس انجامیده است.

جمهوری اسلامی و ونزوئلا طی سه دهه گذشته، علاوه بر همکاری‌های سیاسی، توافق‌های متعددی در حوزه‌های انرژی، معدن، بهداشت و آموزش امضا کرده‌اند.

با این حال، خبرگزاری فرانسه نوشت دولت موقت ونزوئلا که پس از کنار رفتن نیکلاس مادورو روی کار آمده، ممکن است برای بهبود روابط با واشینگتن، رویکرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد.

مادورو و همسرش ۱۳ دی ۱۴۰۴ در عملیات نیروهای ویژه ایالات متحده بازداشت و به آمریکا منتقل شدند .

دلسی رودریگز ، معاون پیشین مادورو، اکنون ریاست دولت موقت ونزوئلا را بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات برای تشکیل دولت جدید ونزوئلا قرار است از اواسط مرداد و با نظارت ایالات متحده آغاز شود.