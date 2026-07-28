اکسیوس: دولت ترامپ معتقد است تحریمها بیشتر از حملات نظامی به جمهوری اسلامی آسیب میزند
اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است فشار اقتصادی و تحریمها در نهایت بیش از حملات نظامی به جمهوری اسلامی آسیب خواهد زد. به گفته این مقامها، بحران اقتصادی در ایران تشدید شده و کمبود بنزین در کنار فشارهای مالی، حکومت را تحت فشار قرار داده است.
این گزارش میافزاید گفتوگوهای غیرمستقیم با میانجیگری عمان، قطر و پاکستان برای تبدیل توقف درگیریها به آتشبسی پایدار ادامه دارد. به نوشته اکسیوس، جمهوری اسلامی خواهان تضمین برای جلوگیری از حملات دوباره آمریکا، دسترسی به داراییهای مسدودشده و کاهش تحریمها است، اما واشینگتن خواستار واگذاری مواد هستهای باقیمانده جمهوری اسلامی شده است.
اکسیوس همچنین به نقل از مقامهای آمریکایی نوشت اطلاعات امنیتی نشان میدهد فشارهای اقتصادی توان مالی جمهوری اسلامی را کاهش داده و این حکومت حتی در تامین منابع مالی نیروهای همپیمان خود با مشکل روبهرو شده است. مقامهای کاخ سفید تاکید کردهاند ترامپ دیپلماسی را ترجیح میدهد، اما همه گزینهها، از جمله اقدام نظامی، همچنان روی میز است.
روزنامه نیویورکپست نوشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اطلاعاتی را در اختیار رییسجمهوری آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان میدهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تاسیسات هستهای خود در کوه کلنگ گزلا است و هم ثابت میکند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ میگوید.
هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه پنجم مرداد در واشینگتن به زمین نشست. قرار است او سهشنبه ۶ مرداد در پی دورهای از روابط پرتنش در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. انتظار میرود جنگ ایران و برنامه هستهای جمهوری اسلامی از موضوعات اصلی گفتوگوی دو طرف باشد.
نیویورکپست بهنقل از منبع خود نوشت در جریان این دیدار، تیم نتانیاهو شواهدی از تازهترین فعالیتهای هستهای ایران ارائه خواهد کرد و تلاش خواهد کرد نشان دهد که تهران در حال حاضر با حسن نیت مذاکره نمیکند.
پیشتر والاستریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان میدهد سانتریفیوژهای هستهای اخیرا برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال ۲۰۲۰ به تاسیسات محرمانه کوه کلنگ گزلا منتقل شدهاند.
رییسجمهوری آمریکا اخیرا هشدار داده بود که آماده است تاسیسات کوه کلنگ گزلا را بمباران کند.همچنین گزارش شده که نیروهای آمریکایی برای انجام یک عملیات زمینی با هدف خارج کردن صدها پوند اورانیوم غنیشده که گمان میرود در تأسیسات زیرزمینی ایران نگهداری میشود، آماده هستند.
نیویورکپست بهنقل از منبع خود در اورشلیم نوشت اسرائیل همچنین شواهدی ارائه خواهد کرد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از هماکنون بازسازی برنامه موشکی و پهپادی خود را آغاز کرده است؛ برنامهای که در نتیجه حملات هوایی مکرر آمریکا در داخل ایران بهشدت آسیب دیده بود.
هدف از ارائه این اطلاعات در نهایت این است که نشان داده شود حکومت ایران در مذاکرات آتشبس با آمریکا، در مورد کنار گذاشتن جاهطلبیهای هستهای یا برنامه موشکی خود جدی نیست.
گمان میرود سایت کوه کلنگ گزلا به اندازه دیگر تاسیسات هستهای ایران که از سوی آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفتهاندآسیبپذیر نباشد.
ترامپ در آخر هفته تصمیم گرفت کارزار حمله به اهدافی در خاک ایران را که ۱۳ شب ادامه داشت متوقف کند؛ تصمیمی که همزمان با شکلگیری دور تازهای از مذاکرات برای پایان دادن به حملات تهران در تنگه هرمز اتخاذ شد.
نتانیاهو علاوه بر ایران، قرار است ترامپ را در جریان پیشرفتهای صورتگرفته برای حفظ آتشبس در لبنان و غزه نیز قرار دهد؛ مناطقی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در آنها فعالیت میکنند.
نخستوزیر اسرائیل همچنین قرار است همراه با ترامپ و دیگر رهبران جهان برای ادای آخرین احترام به لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی که اخیر درگذشت، حضور یابد.
قطر، نفتالی بنت، رهبر ائتلاف «با هم» (Together)، را متهم کرد که برای «کسب امتیاز سیاسی در داخل اسرائیل» علیه این کشور حاشیه خلیج فارس «اطلاعات نادرست منتشر میکند». نخستوزیر پیشین اسرائیل دوشنبه پنجم اسفند دوحه را به تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم کرد.
بهنوشته تایمز اسرائیل بنت که در رقابت برای تبدیل شدن به اصلیترین رقیب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اکنون با فاصله زیادی از گادی آیزنکوت، رییس سابق ستاد کل ارتش و رهبر حزب «یاشار» (Yashar) عقب افتاده است، وعده داد که اگر پس از انتخابات ۲۷ اکتبر به قدرت بازگردد، قطر را «کشور دشمن» اعلام خواهد کرد.
او قطر را «سرطانی یهودستیز» خواند که در پی نابودی اسرائیل است.
علی الانصاری، وابسته رسانهای سفارت قطر در واشینگتن، در بیانیهای در واکنش به اظهارات بنت گفت که او «در تلاش برای پیشبرد جاهطلبیهای سیاسی خود، اطلاعات نادرستی درباره قطر منتشر کرده است.»
الانصاری گفت: «نقش قطر در تلاشها برای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه، بهطور گسترده از سوی شرکای منطقهای و بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.»
او افزود که این تلاشها شامل آتشبسهای غزه و توافقهای آزادی گروگانها بوده که با هماهنگی کامل بسیاری از همان مقامهای اسرائیلی انجام شده است که اکنون به دوحه حمله میکنند.
الانصاری افزود: «سیاستمداران اسرائیلی که از قطر انتقاد میکنند، بهتر است به جای آن بر رسیدگی به چالشهای داخلی خود تمرکز کنند.»
او گفت این نخستین بار نیست که بنت بدون ارائه هیچ مدرکی از دوحه انتقاد میکند.
این مقام قطری گفت: «همانطور که پیشتر نیز اعلام کردهایم، کارزارهای اطلاعات نادرست اسرائیل، قطر را از ادامه نقش سازنده خود در پیگیری صلح و امنیت، چه در منطقه و چه در سطح بینالمللی، بازنخواهد داشت.»
قطر و آمریکا مناسبات بسیار نزدیکی دارند و این کشور میزبان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا درخلیج فارس است.
جو بایدن، رییس جمهوری پیشین آمریکا، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ قطر را بهعنوان «متحد اصلی خارج از ناتو» آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد و این کشور را در زمره نزدیکترین متحدان منطقهای آمریکا، از جمله اسرائیل، مصر، بحرین و کویت و جزو متحدان جهانی ایالاتمتحده همچون استرالیا و ژاپن قرار داد.
قطر در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در رویدادی جنجالی یک هواپیمای بویینگ را به او اهدا کرد که اکنون جایگزین هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای حامل رییسجمهوری آمریکا شده و قرار است تا پایان ریاست جمهوری ترامپ از آن به این عنوان استفاده شود.
روزنامه نیویورکتایمز ۱۸ تیرماه به نقل از منابع آگاه گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به رییسجمهوری ایالات متحده، توصیه کرده بود پس از پایان نشست ناتو در ترکیه، از هواپیمای جدید «ایر فورس وان» که قطر به او هدیه داده است، برای ترک آنکارا استفاده نکند.
حملات نفتالی بنت به قطر و واکنش این کشور، همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به آمریکا صورت میگیرد.
نتانیاهو عصر دوشنبه وارد واشینگتن شد و قرار است سهشنبه ششم مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. گزارش شده است که موضوع ایران محور اصلی گفتوگوی ترامپ و نتانیاهو خواهد بود.
برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاء عام انجام گیرد.
همزمان چند منبع مطلع در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای اعدام علنی شمار بیشتری از معترضانی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدهاند.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند؛ ملاقاتی که خانواده گمان میکند ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که به نظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
در میانه تعطیلات تابستانی و در شرایطی که رویدادهای مهمتری توجه افکار عمومی فرانسه را به خود جلب کردهاند، پس از ماهها گمانهزنی که چندان هم پنهان نبود، زینالدین زیدان سرانجام پیش از ظهر روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی خواهد شد.
زیدان جانشین دیدیه دشان میشود؛ دشان پس از ۱۴ سال حضور در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.
به نوشته نشریه اکیپ، ساعت ۱۱ صبح به وقت پاریس (۱۲.۵ به وقت تهران)، نگاهها به ساختمان فدراسیون فوتبال فرانسه در منطقه پانزدهم پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که رویایی که ماهها و حتی سالها درباره آن صحبت میشد، سرانجام به واقعیت تبدیل میشود.
زیدان قرار است ماه آگوست را صرف تکمیل کادر فنی خود کند و بر اساس قرارداد امضاشده با فدراسیون، از اول سپتامبر به طور رسمی کارش را آغاز کند.
نخستین حضور زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، در دیدار لیگ ملتهای اروپا برابر ترکیه در ۲۵ سپتامبر خواهد بود.
انتظاری بیش از حد
زیدان هرگز علاقه خود را برای بازگشت به تیم ملی فرانسه پنهان نکرده بود؛ تیمی که همراه آن قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ در خاک فرانسه و جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۰ شد. با این حال، تمدید حضور دیدیه دشان برای ۱۴ سال، که عمدتا دورهای موفق بود، باعث شد زیدان بیش از آنچه انتظار داشت برای رسیدن به این سمت منتظر بماند.
برخلاف همتیمی سابقش در تیم ملی فرانسه و یوونتوس، زیدان هدایت تیم ملی را پس از تجربهای درخشان در مربیگری باشگاهی برعهده میگیرد. برنده توپ طلای ۱۹۹۸ تنها مربی تاریخ است که سه فصل پیاپی، در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
البته باید توجه داشت که زیدان از زمان استعفا از هدایت رئال مادرید پس از فصل بدون جام ۲۱-۲۰۲۰، پنج سال از دنیای مربیگری دور بوده است؛ فاصلهای قابل توجه در فوتبال. با این حال، هر دو دوره حضور او روی نیمکت رئال مادرید، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سپس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ویژگیهای تاکتیکی مشخصی داشت.
زیدان که از مارسلو لیپی، سرمربی سابقش در یوونتوس، و کارلو آنچلوتی، که در رئال مادرید دستیارش بود، تاثیر گرفته است، اعتقاد دارد بازیکنان باید در طبیعیترین پست خود به میدان بروند تا بتوانند بیشترین تواناییهایشان را نشان دهند.
او در رئال مادرید بهترین عملکرد را از بازیکنانی چون کاسمیرو، لوکا مودریچ، تونی کروس، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما گرفت.
اکنون نیز در تیم ملی فرانسه، زیدان مجموعهای از ستارههای طراز اول جهان مانند ویلیام سالیبا، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه را در اختیار خواهد داشت.
مدیریت رختکن؛ مهمترین سرمایه زیدان
زیدان به عنوان بازیکن یوونتوس در اواخر دهه ۱۹۹۰، رئال مادرید در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ملیپوش فرانسه بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، بیش از یک دهه در کنار بزرگترین ستارههای فوتبال جهان حضور داشته است.
او درباره این تجربه گفته است: «با مربیان زیادی و بازیکنان بزرگی که شخصیتهای قدرتمندی داشتند کار کردهام. رختکن را میشناسم و بهخوبی میدانم بازیکنان چگونه فکر میکنند. این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.»
در فوتبال ملی که زمان تمرین و کار تاکتیکی بسیار کمتر از فوتبال باشگاهی است، موفقیت بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی، انگیزه و مدیریت شخصیتهای بزرگ بستگی دارد.
با توجه به کارنامه موفق زیدان در رئال مادرید و جایگاه ویژه او در تاریخ فوتبال، انتظار میرود بازیکنان تیم ملی فرانسه که بسیاری از آنها با الگو قرار دادن او بزرگ شدهاند، احترام ویژهای برایش قائل باشند.
کیلیان امباپه تنها هفت سال داشت که زیدان با نمایش درخشان خود برابر برزیل در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ همه را تحت تاثیر قرار داد.
ایسکو نیز درباره او گفته بود: «او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ به همین دلیل، هر حرفی که بزند، با دقت به آن گوش میدهید.»
در ادامه فراخوان مقامها و رسانههای حکومتی برای «انتقام» و «خونخواهی» علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی درباره محل رفتوآمد ملانیا ترامپ، همسر رییسجمهوری آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد.
تسنیم دوشنبه پنجم مرداد ویدیویی با عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟!» منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفتوآمد، فروشگاههای مورد مراجعه و دیگر جزییات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق میشوند.
در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازیهای گرافیکی است، مکانهایی که بانوی اول آمریکا به آنها رفتوآمد میکند، از جمله فروشگاههایی که از آنها خرید میکند، نمایش داده میشود.
این رسانه وابسته به سپاه نوشته است اطلاعات بهکاررفته در این ویدیو از «چند شبکه امنیتی ناشناس» به دست آمده است.
راوی ویدیو نیز میگوید با استفاده از این اطلاعات میتوان از حضور ملانیا ترامپ در این مکانها مطلع شد و چند سناریو عملیاتی، از جمله حمله از فاصله نزدیک و استفاده از مادهای سمی با قابلیت انتقال از طریق تماس پوستی را شرح میدهد.
در پایان ویدیو، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نیز با نمایش عبارت «Barron Trump, wait for us» تهدید میشود و راوی میگوید او «باید منتظر ما باشد».
راوی ویدیو تسنیم نیز میگوید پیشنهاد مبالغ کلان پول میتواند افراد نزدیک به ملانیا ترامپ را برای همکاری وسوسه کند.
نیویورکتایمز سوم مرداد گزارش داد مقامهای آمریکایی تهدیدی معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و هواپیمای «ایر فورس وان» را بررسی کردند.
ترامپ در پی ارزیابی این تهدید، هنگام خروج از نشست ناتو در ترکیه هواپیمای خود را تغییر داد.
ویدیو تسنیم تازهترین مورد از مجموعه تهدیدهای علنی مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه مقامهای آمریکایی و خانواده ترامپ پس از کشته شدن علی خامنهای است.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۱ تیر نیز نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی بنرهایی در تهران نصب کردهاند که ترامپ را مخاطب قرار داده و روی آن نوشته شده بود: «آماده مرگ باش.»
در این بنر، کلاه قرمز مشهور ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا» و هواپیمای او در حال هدف قرار گرفتن دیده میشد.
این تهدیدها ادامه موجی از اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و رسانههای حکومتی است که پس از کشته شدن علی خامنهای بارها بر «انتقام» و «قصاص» دونالد ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند.
در این مدت، برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز به صراحت از لزوم هدف قرار دادن ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سخن گفتهاند.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی از آن را ندیده است».