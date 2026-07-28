بهنوشته این روزنامه ممکن است نتانیاهو در پی دستیابی به تفاهمهایی درباره نیازهای امنیتی اسرائیل باشد و همزمان عادیسازی روابط با عربستان سعودی و توافقهای مورد حمایت آمریکا در غزه و لبنان را پیش ببرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ششم مرداد برای هشتمین بار از زمان آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ در حالی که هر دو با اوضاعی بهشدت دشوار روبهرو هستند، در کاخ سفید دیدار خواهند کرد.
در یک سال و نیم گذشته، بهندرت پیش میآمد که فاصله دیدار نتانیاهو و ترامپ از ۱۰ هفته بیشتر شود، اما اکنون این نخستین دیدار آنها در پنج ماه گذشته است. این موضوع نشاندهنده تغییر چشمگیر در روابط آنها از زمان آخرین ملاقاتشان است. نتانیاهو تنها پس از هفتهها تلاش موفق شد دعوت به دفتر بیضیشکل کاخ سفید را به دست آورد و این سفر را با برنامه خود برای شرکت در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام، سناتور فقید جمهوریخواه، همراه کند.
آخرین دیدار این دو در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ انجام شد؛ حدود دو هفته پیش از آنکه کارزار مشترکی را علیه جمهوری اسلامی آغاز کنند. اهداف اعلامشده این کارزار، نابودی برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی آن و حتی ایجاد شرایط برای تغییر حکومت بود.
این کارزار در فروردین ماه پس از آنکه بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، اقتصاد جهانی را تحت فشار شدید قرار داد، به دستور ترامپ متوقف شد.
بهنوشته تایمز اسرائیل در این کارزار نظامی هیچ پیروزی قاطعی در هیچیک از اهداف اصلی به دست نیامد و در عین حال هزینههای سیاسی و اقتصادی جنگ برای ترامپ بهشدت آشکار شد.
برای نتانیاهو، که بسیاری از آمریکاییها او را عامل کشاندن ترامپ به این کارزار میدانند، توقف جنگ زودهنگام بود. اکنون، طبق گزارشهایی که این هفته در رسانههای عبریزبان منتشر شده، نخستوزیر قصد دارد اطلاعات تازهای درباره تلاشهای حکومت ایران برای احیای تواناییهای نظامی و هستهای خود در دوران رهبری مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در اختیار ترامپ قرار دهد و ظاهرا خواستار ازسرگیری جنگ شود.
تایمز اسرائیل در ادامه گزارش خود افزوده که متقاعد کردن ترامپ به کنار گذاشتن روند دیپلماتیکی که با دشواری در جریان است و حرکت به سوی یک کارزار نظامی بزرگ دیگر، کار آسانی نخواهد بود.
به نظر میرسد نفوذ نتانیاهو در ماههای اخیر کاهش یافته است؛ ترامپ چندین تصمیم راهبردی اتخاذ کرده که برخلاف خواستههای اسرائیل بودهاند. نخستین مورد، تصمیم او برای پایان ناگهانی کارزار جنگ ایران و امضای یک یادداشت تفاهم بود؛ توافقی که اسرائیل نگران است بتواند زمینه احیای اقتصادی و نظامی حکومت ایران را فراهم کند و در عین حال آزادی عمل اسرائیل علیه مهمترین نیروی نیابتی تهران، حزبالله لبنان، را محدود سازد.
اخیرا نیز ترامپ آمادگی خود را برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه نشان داده است؛ کشوری که رییسجمهوری آن به یکی از برجستهترین مخالفان بینالمللی اسرائیل تبدیل شده است. واشینگتن همچنین تایید کرده که توافق هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی را امضا کرده است، بیآنکه در ابتدا عادیسازی روابط با اسرائیل را بهعنوان شرط آن مطرح کند؛ هرچند ترامپ بعدا گفت این توافق تا زمانی که ریاض به پیمان ابراهیم نپیوندد، پیش نخواهد رفت.
تایمز اسرائیل در ادامه افزوده هر دو رهبر اکنون به انتخابات پیش رو چشم دوختهاند: انتخابات کنست در اواخر اکتبر برگزار میشود و تنها چند روز پس از آن، انتخابات میاندورهای آمریکا. در چنین شرایطی، به نظر میرسد منافع فوری آنها درباره ایران بهطور مستقیم در تضاد با یکدیگر قرار گرفته است.
نتانیاهو خواهان رویارویی تهاجمیتری است که بتواند باقیمانده تهدید هستهای و موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی را از میان بردارد؛ دستاوردی که بتواند آن را در آستانه رفتن اسرائیلیها به پای صندوقهای رأی به آنها عرضه کند. ترامپ در مقابل خواهان توافقی است که بحران را حل کند و قیمتها را برای رأیدهندگان آمریکایی پایین بیاورد.
بهنوشته تایمز اسرائیل از آنجا که بعید است نتانیاهو بتواند نظر ترامپ را تغییر دهد، واقعبینانهترین هدف او شاید نه وادار کردن رییسجمهوری آمریکا به دادن تعهدات فوری، بلکه دستیابی به تفاهمهایی با او درباره منافع امنیتی اسرائیل، خطوط قرمز این کشور و شرایطی باشد که اسرائیل در آن ناچار خواهد بود علیه تهدیدها حتی بهطور مستقل اقدام کند.
تایمز اسرائیل نوشته است که حتی اگر جنگ آنگونه که هیچیک از دو رهبر امید داشتند پیش نرفته باشد، همچنان فرصتهای واقعی جدیدی ایجاد کرده است. اگر دو رهبر تصمیم بگیرند از این فرصتها استفاده کنند، دیدار روز سهشنبه میتواند زمینه پیشرفت یک همگرایی منطقهای گستردهتر بر محور عادیسازی روابط را فراهم کند. همچنین ممکن است هماهنگی دوجانبه درباره غزه و لبنان پیشرفت کند.
اظهارات نتانیاهو پیش از پرواز نیز نشان میداد که او با چنین راهبردی هماهنگ است. او گفت که با ترامپ «درباره همه مسائل موجود در دستور کار و در رأس آنها ایران» گفتوگو خواهد کرد.
او افزود: «البته هدف ما حفظ امنیت خود و در عین حال گسترش دایره صلح پیرامونمان است.»
جنگی ناتمام و افکار عمومی ناراضی
در صدر دستور کار دیدار نتانیاهو و ترامپ، موضوعی قرار دارد که اورشلیم آن را جنگی ناتمام میبیند و واشینگتن آن را مذاکراتی ناتمام با حکومت ایران تلقی میکند.
در حالی که نتانیاهو معتقد است برای تضعیف بیشتر تواناییهای باقیمانده جمهوری اسلامی و همچنین اطمینانبخشی به افکار عمومی نسبتا ناراضی اسرائیل، حمله دیگری، چه بهتنهایی و چه بهصورت مشترک، ضروری است، بعید به نظر میرسد ترامپ با چنین اقدامی همراه شود.
نتانیاهو تلاش کرده نتایج جنگ را دستاوردی تاریخی معرفی کند، اما متقاعد کردن اسرائیلیهایی که هفتهها زیر آتش موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در پناهگاهها و سپس شاهد پایان ناگهانی جنگ، بدون شکست دشمن و با باقی ماندن جاهطلبیهای هستهای آن بودند، دشوار بوده است.
نتانیاهو میگوید اسرائیل توانسته «تهدید موجودیتی» ناشی از برنامه هستهای ایران را کاهش دهد، اما خود او نیز تاکید کرده که کار هنوز تمام نشده است.
تام نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ در دولت جو بایدن، گفت: «در اسرائیل نگرانی بسیار زیادی وجود دارد از اینکه تعهداتی که به یک اسرائیلی عادی گفته شده بود، محقق نشدهاند.»
نایدز افزود، اگرچه نگرانیهای امنیتی باقیمانده نتانیاهو و افکار عمومی اسرائیل درباره جمهوری اسلامی مشروع است، متقاعد کردن ترامپ برای بازگشت به جنگ دشوار خواهد بود.
ترامپ شامگاه جمعه، برای نخستین بار طی دو هفته، از صدور دستور حمله به مواضع جمهوری اسلامی خودداری کرد؛ اقدامی که بنا بر گزارشها پس از آن صورت گرفت که ارشدترین مشاوران نظامی و سیاسی او توصیه کردند از تشدید بیشتر جنگ خودداری کند. آنها نگرانیهایی درباره گسترش درگیری، کاهش ذخایر دفاعی، دور کردن متحدان عرب خلیج فارس و تاثیر جنگ بر عرضه انرژی و اقتصاد جهانی مطرح کرده بودند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه گفت واشینگتن فعلا امیدوار است فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهد.
بهنوشته تایمز اسرائیل، برای نتانیاهو بسیار دشوار خواهد بود که مانع چنین روندی شود. بنابراین او ناچار خواهد بود امکان اقدام مستقل اسرائیل را مطرح کند؛ اما در این زمینه نیز محدودیتهایی دارد.
در حالی که تنها حدود سه ماه تا انتخابات اسرائیل باقی مانده است، کسب حمایت نظامی یا دیپلماتیک آمریکا برای کارزاری که به احتمال زیاد بسته ماندن تنگه هرمز را در پی خواهد داشت، فوقالعاده دشوار خواهد بود. اگر تلاش کنونی قطر و پاکستان برای بازگرداندن طرفها به مذاکرات نتیجه دهد، حمله اسرائیل که این پیشرفتها را از بین ببرد و باعث جهش دوباره قیمت انرژی در آمریکا شود، پیش از انتخابات میاندورهای نوامبر برای ترامپ کابوس خواهد بود.
ترامپ به غیرقابل پیشبینی بودن شهرت دارد و تحولات ممکن است همچنان او را به سوی تشدید زودتر درگیری سوق دهد. اما امید واقعبینانهتر نتانیاهو شاید دستیابی به شرایط مورد توافق برای یک کارزار مشترک پس از نوامبر، یا چراغ سبز آمریکا برای اقدام احتمالی اسرائیل در صورت شکست مذاکرات یا نقض توافق از سوی جمهوری اسلامی باشد.
غزه و لبنان
حماس در غزه و حزبالله در لبنان از موضوعات اصلی دیدارهای پیشین نتانیاهو با ترامپ بودهاند و گاه به منابع مهم تنش میان آنها تبدیل شدهاند. اما در حال حاضر، به نظر میرسد دو دولت درباره هر دو جبهه نسبتا همسو هستند و همین امر عبور از این موانع را آسانتر میکند.
بهنوشته تایمز اسرائیل توافقهای اخیر لبنان و غزه که با میانجیگری آمریکا حاصل شدهاند، در صورت اجرای مطابق برنامه، منافع مهم امنیتی و دیپلماتیک اسرائیل را تامین میکنند و اسرائیل با ظاهر شدن در نقش عامل برهمزننده هر یک از این تلاشها، چیز چندانی به دست نمیآورد و در مقابل ممکن است زیان زیادی متحمل شود. مساله اصلی در عوض، دستیابی به تفاهم درباره اقداماتی است که اسرائیل در صورت پایبند نبودن طرفهای دیگر به این چارچوبها یا شکست در اجرای آنها، اجازه انجامشان را خواهد داشت.
شش دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در واشینگتن به تدوین چارچوبی با حمایت آمریکا منجر شد که خروج تدریجی اسرائیل از منطقه امنیتی خود در جنوب لبنان را در کنار استقرار نیروهای لبنانی و خلع سلاح راستیآزماییشده حزبالله پیشبینی میکند.
طرح صلح ۲۰ مادهای ترامپ برای غزه نیز خواستار خروج تدریجی ارتش اسرائیل، غیرنظامیسازی کامل نوار غزه و خلع سلاح حماس است.
نتانیاهو، شاید در آستانه دیدار سهشنبه، طی روزهای اخیر آمادگی سیاسی خود برای اجرای هر دو طرح را نشان داده است. نیروهای ارتش اسرائیل هفته گذشته از یک منطقه آزمایشی در لبنان عقبنشینی کردند تا ارتش لبنان بتواند در آنجا مستقر شود، در حالی که کابینه امنیتی اسرائیل یکشنبه به شکلی کاملا علنی ترتیبات حقوقی ورود «نیروی بینالمللی تثبیت» در نظر گرفتهشده برای غزه را تصویب کرد.
جنبههای بالقوه امیدوارکننده
تایمز اسرائیل در ادامه این گزارش تحلیلی افزوده با وجود محدودیتهای سیاسی و نظامی، نتانیاهو با چند فرصت بالقوه نیز وارد واشینگتن میشود.
یکی از آنها همگرایی منطقهای در حال شکلگیری علیه ایران است که از زمان جنگ، بیسروصدا عمیقتر شده است. بحرین و کویت طی روزهای اخیر حملات تلافیجویانه بیسابقهای علیه ایران انجام دادهاند، در حالی که کشورهای عربی بیش از پیش خود را با نگرانیهای راهبردی اسرائیل همسو یافتهاند.
تماس تلفنی اخیر حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین، با اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل که به ابتکار منامه انجام شد و بحرین آن را بهشدت در معرض توجه عمومی قرار داد، نشاندهنده عزم این کشور برای گسترش بیشتر روابط است و نشان میدهد نگرانیهای منطقهای درباره ایران، بحرین را به سوی همکاری عمیقتر اطلاعاتی و امنیتی با اورشلیم سوق میدهد.
عربستان سعودی نیز پس از امضای توافق هستهای غیرنظامی میان واشینگتن و ریاض و سپس مشروط کردن آن از سوی ترامپ به بهرسمیت شناختن اسرائیل، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که انتظار میرود در دیدار نتانیاهو و ترامپ جایگاه برجستهای داشته باشد.
برای اسرائیل، پرسش این است که آیا بسته اصلاحشده آمریکا و عربستان میتواند بار دیگر همکاری هستهای غیرنظامی را، همانگونه که در دوران جو بایدن مطرح شده بود، به عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل پیوند بزند یا خیر.
این هدف مدتهاست هم در اورشلیم و هم در واشینگتن بهعنوان مهمترین دستاورد بالقوه پیمان ابراهیم و پایهای برای شکلگیری منطقهای دگرگونشده تلقی میشود که در آن اسرائیل بهطور کامل از سوی کشورهای عرب طرفدار غرب پذیرفته شده باشد.
اگرچه عربستان سعودی اخیراا اشتیاق کمتری نسبت به این ایده نشان داده است، اکنون تقریبا در تمام درگیریهای منطقهای در همان سوی اسرائیل قرار گرفته است؛ با منافع مشترک در مقابله با ایران، نیروی نیابتی آن حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن.
ریاض در گذشته از نیروهای سیاسی طرفدار اهل سنت در لبنان حمایت کرده است تا در این کشور نفوذ به دست آورد و نفوذ جمهوری اسلامی را محدود کند.
پیشرفت معنادار به سوی عادیسازی روابط عربستان و اسرائیل میتواند همان پیروزی سیاسیای را در اختیار نتانیاهو قرار دهد که بهشدت خواهان دستیابی به آن در این سفر است. دیدار سهشنبه فرصتی برای تغییر وضعیت کنونی و نمایش هماهنگی با ترامپ بر سر ابتکارهای منطقهای بالقوه تحولآفرین فراهم میکند.
تایمز اسرائیل در پایان این گزارش تحلیلی نوشته است از آنجا که احتمالا نتانیاهو پیش از اکتبر تنها یک فرصت دیگر برای چنین کاری خواهد داشت، زمانی که در ماه سپتامبر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر میکند، تصمیمهایی که این هفته گرفته میشوند ممکن است تعیین کنند اسرائیلیها در روز انتخابات، رابطه کشورشان با مهمترین متحد خود را چگونه ارزیابی کنند.