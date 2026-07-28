وزیر خارجه اسرائیل: درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی با وزیر خارجه اوکراین گفتوگو کردم
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد در گفتوگو با آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، درباره چالشهای پیشروی دو کشور، از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی رایزنی کرده است.
او همچنین با ابراز همدردی با مردم اوکراین بهدلیل خسارتهای ناشی از جنگ، از وزیر خارجه اوکراین برای سفر به اسرائیل همزمان با سیوپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور دعوت کرد و گفت خواهان گسترش همکاریهای دوجانبه، از جمله راهاندازی مراکز آموزشی جدید در بیمارستانهای اوکراین، است.
همزمان، تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، این هفته در واشینگتن دیداری نخواهند داشت. با این حال، به گفته این مقام، آن دو در مراسم شام یادبود لیندزی گراهام کنار یکدیگر نشسته بودند.
قرعهکشی فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران، سهشنبه ۶ مرداد، با حضور نمایندگان ۱۸ تیم برگزار شد و برنامه مسابقات فصل جدید مشخص شد. بر این اساس، دربی رفت استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم برگزار میشود و دو تیم در هفته بیستودوم نیز در دیدار برگشت به مصاف هم خواهند رفت.
استقلال فصل جدید را با دیدار مقابل مس شهر بابک آغاز میکند و پرسپولیس نیز در هفته نخست رقابتها باید در قزوین به مصاف شمسآذر برود.
همچنین، طبق برنامه اعلامشده، دیدار رفت پرسپولیس و تراکتور در هفته سوم و بازی برگشت این دو تیم در هفته بیستم برگزار خواهد شد. استقلال نیز در هفته هشتم میزبان تراکتور خواهد بود و بازی برگشت دو تیم در هفته بیستوپنجم انجام میشود.
در دیگر دیدارهای مهم، دربی اصفهان بین سپاهان و ذوبآهن در هفته هفتم، دربی خوزستان بین استقلال خوزستان و فولاد در هفته شانزدهم و دربی کرمان میان گلگهر و مس شهر بابک در هفته پانزدهم برگزار خواهد شد.
فصل بیستوششم لیگ برتر از ۲۳ مرداد آغاز میشود و به دلیل برگزاری جام ملتهای آسیا، مسابقات از ۱۷ دی تا ۱۶ بهمن، به مدت یک ماه تعطیل خواهد بود.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا و تحصن در اعتراض به اجرای احکام اعدام، در پی وعده مسئولان زندان و مقامهای قضایی برای توقف موقت اعدام محکومان پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر تا زمان بازنگری درخواستهای آنان، به اعتراض خود پایان دادند.
سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهشنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلامشده منوط کردهاند.
اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد.
حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند. شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار در دو هفته گذشته با حمایت خانوادههای محکومان به اعدام، شماری از تشکلهای مدنی و صنفی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد.
همزمان با ادامه این اعتراضها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال خبر داد قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. در پی تشدید موج سرکوبها در ایران، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشد.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثیها میکوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در بابالمندب، این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح الزوبه، واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثیها دانست.
او در جمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت: «حوثیها میخواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی، یعنی دروازههای ورود به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد.»
حوثیها از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا، حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را به رسمیت نمیشناسند.
ایالات متحده و اسرائیل، حوثیها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
دریای سرخ به جبهه تازهای در جنگ مرتبط با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
حوثیها با شلیک موشک و پهپاد به عربستان سعودی و اعلام محاصره کشتیرانی این کشور، رویکردی تشدیدکننده در پیش گرفتهاند.
این گروه ۲۹ تیر اعلام کرد اجازه نخواهد داد کشتیها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند؛ اقدامی که میتواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه هفت درصد دیگر از نفت جهان را مختل کند.
عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تاکنون از واشینگتن درخواست کمک نظامی نکرده اما در پاسخ به حوثیها، مواضعی را که تاسیسات نظامی این گروه خوانده است، هدف حملات هوایی قرار داده و اعلام کرده است از کشتیرانی تجاری محافظت خواهد کرد.
ریاض حوثیها را متهم کرده است که «در خدمت اهداف و برنامههای خارجی» قرار دارند.
این تشدید تنش همچنین خطر ازسرگیری جنگ در یمن را افزایش داده است.
جنگ یمن پس از آن آغاز شد که حوثیها در سال ۲۰۱۴، صنعا، پایتخت این کشور، را تصرف کردند و عربستان سعودی در راس یک ائتلاف عربی وارد درگیری شد.
این جنگ صدها هزار کشته بر جای گذاشت.
در سال ۲۰۲۲ آتشبسی برقرار شد، اما تبادل آتش اخیر در مرزها آن را تضعیف کرده است.
مقامهای سعودی، دیپلماتهای غربی و مقامهای یمنی اکنون احتمال بازگشت جنگ تمامعیار را بیش از هر زمان دیگری از زمان برقراری آن آتشبس میدانند.
در حالی که فرانسه خود را برای چهارمین موج گرمای شدید سال آماده میکند، افزایش دما و خشکی بیسابقه پوشش گیاهی، مهار آتشسوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سهشنبه ششم مرداد به ۳۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود هفت درجه بالاتر از میانگین بیشینه ثبتشده در بازه سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۰ است.
ناتالی دلاتر، سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده، ششم مرداد گفت آتشنشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است.
او افزود: «همه چیز به عملکرد آتشنشانان در میدان بستگی دارد.»
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، شامگاه پنجم مرداد با حضور در منطقه آسیبدیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است.
رویترز نوشت فرانسه امسال با یکی از شدیدترین آتشسوزیهای جنگلی در تاریخ خود روبهرو شده است.
بازداشت ۱۶۲ نفر به ظن آتشافروزی عمدی
سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، پنجم مرداد اعلام کرد از ۱۵ تیر تاکنون، ۱۶۲ نفر به ظن دست داشتن در آتشافروزیهای عمدی مرتبط با حریقهای جنگلی بازداشت شدهاند.
او گفت نیروهای امنیتی برای شناسایی عاملان این آتشسوزیها بهطور کامل بسیج شدهاند و افراد متخلف شناسایی، بازداشت و در برابر دستگاه قضایی پاسخگو خواهند شد.
به گفته وزیر کشور فرانسه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۵۶۶ مورد «آتشسوزی یا آغاز حریق» در این کشور به ثبت رسیده است.
او افزود حریقهای گسترده اخیر تاکنون ۱۱۶ هزار و ۸۵ هکتار از اراضی را سوزاندهاند؛ رقمی که از رکورد پیشین ۷۲ هزار هکتاری سال ۲۰۲۲ نیز فراتر رفته است.
خطر شعلهور شدن دوباره آتش
منطقه لاند در جنوب غرب بوردو با جنگلهای گسترده کاج پوشیده شده است؛ مناطقی که در پی خشکسالی، بهشدت مستعد گسترش آتشسوزی هستند.
حریق اخیر تاکنون حدود ۴۲ هزار هکتار از اراضی منطقه را نابود کرده است.
مقامهای فرانسه تاکنون حدود ۲۲۰ هزار نفر، از جمله ساکنان محلی و گردشگران را از مناطق در معرض خطر تخلیه کردهاند.
در بیسکاروس، شهری در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب بوردو که هفته گذشته نیز گرفتار آتشسوزی بود، شرایط بهبود یافته و مقامهای محلی اجازه دادهاند حدود ۱۵ هزار نفر از ساکنان بهتدریج به خانههای خود و یک اردوگاه گردشگری در نزدیکی شهر بازگردند.
با این حال، اداره محلی منطقه در شبکه ایکس هشدار داد که کاهش شدت آتش به معنای پایان خطر نیست و با توجه به وزش باد و تداوم خشکسالی، احتمال شعلهور شدن دوباره حریق وجود دارد.
اداره هواشناسی فرانسه نیز اعلام کرد از بعدازظهر سهشنبه ششم مرداد، روند افزایش دما در منطقه آغاز میشود و دمای هوا روز چهارشنبه به اوج خود، یعنی ۳۷ درجه سانتیگراد، خواهد رسید.