همزمان با اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری، دو تن از معترضان انقلاب ملی دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، مخاطبان ایران‌اینترنشنال سه‌شنبه ششم مرداد با ارسال پیام‌هایی، از خشم، اندوه و همبستگی خود با خانواده‌های اعدام‌شدگان و معترضان اصفهان گفتند.

بخش قابل توجهی از این روایت‌ها به تجمع شبانه مردم اصفهان و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان اختصاص داشت.

یکی از مخاطبان با اشاره به وقایع شب پیش از اعدام نوشت: «دیشب مردم را در کوچه‌پس‌کوچه‌های اصفهان دنبال می‌کردند. مردم داخل کوچه‌ها می‌دویدند و ماموران آن‌ها را تعقیب می‌کردند. حتی دل‌شان هم به حال آن مادرهای بدبخت نسوخت.»

شماری از مخاطبان نیز از شهرهای دیگر، از جمله بندرعباس، حمایت خود را از معترضان اصفهان اعلام کردند. یکی از آن‌ها نوشت: «بچه‌های اصفهان نشان دادند ما برای فراخوان بعدی باز هم کل کشور میلیونی می‌آییم بیرون.» مخاطب دیگری از همان شهر نوشت: «مرسی که تجمع کردید و نشان دادید ما هنوز پشت هم ایستادیم و به فکر تمام اعدامی‌ها و جاویدنام‌ها هستیم.»

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در برخی پیام‌ها به تاثیر این اعدام‌ها بر زندگی روزمره مردم اشاره شده است. یکی از مخاطبان نوشت: «سر امتحان اصلا نفهمیدم دارم چی می‌نویسم. فقط در فکر بچه‌هایی بودم که دیشب در اصفهان اعدام شدند. حال هیچ‌کس سر امتحان خوب نبود.»

بخش دیگری از پیام‌ها، انتقاد از واکنش جامعه جهانی و دولت‌های خارجی را بازتاب می‌داد. یکی از مخاطبان نوشت: «ابراز همدردی و محکومیت جامعه جهانی بعد از وقوع جنایت، دردی از ما دوا نمی‌کند.» مخاطب دیگری خطاب به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نوشت: «چرا در مذاکراتت جلوگیری از اعدام این همه جوان هیچ جایی ندارد؟»

در بسیاری از روایت‌ها نیز بر افزایش خشم و ادامه اعتراض‌ها تاکید شده است. یک مخاطب از پردیس نوشت: «از این اعدام‌ها ناراحتیم، اما نه‌تنها نترسیدیم، بلکه خشمگین‌تر و عصبانی‌تر شدیم. به‌زودی دوباره به خیابان برمی‌گردیم.» مخاطبی دیگر از تهران نیز نوشت: «چوبه‌های دار را برپا می‌کنند تا به خیال خودشان ترس را به خیابان بیاورند، اما نمی‌دانند ایران پس از دی‌ماه می‌خواهد بسوزد تا از خاکسترش، زندگی بیرون بیاید.»