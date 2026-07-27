وزارت خارجه امارات متحده عربی حمله دو پهپاد به اردن را محکوم کرد
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای حمله دو پهپاد به اردن را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست.
وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیهای حمله دو پهپاد به اردن را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت اردن و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور دانست.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از ایران خواستند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهای که دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ تیر گزارش داد اسفندیاری و محمدی، دو تن از معترضان بازداشتشده در جریان خیزش دیماه در اصفهان، اعدام شدند. میزان همچنین نوشت در پرونده میدان علیخانی اصفهان برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نیز اول مرداد از جمهوری اسلامی خواست فورا اجرای حکم اعدام این ۱۰ جوان را متوقف کند.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به پرونده باقریان جبلی، یکی از ۱۰ محکومی که همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند، اشاره شده است.
به گفته کارشناسان، او تنها چند روز پیش از بازداشت ۱۸ ساله شده بود و کمتر از یک هفته پس از بازداشت، پیش از آغاز محاکمه، تلویزیون دولتی ویدیویی از اعتراف او به اعمال خشونت علیه ماموران امنیتی در جریان بازجویی پخش کرد.
کارشناسان سازمان ملل نوشتند در این ویدیو به نظر میرسید باقریان جبلی از مفهوم اتهام «محاربه» که مجازات آن اعدام است، آگاهی نداشت؛ موضوعی که این نگرانی را ایجاد میکند که آیا هنگام پخش این اعتراف به وکیل منتخب خود دسترسی داشته است یا خیر.
در این بیانیه آمده است اعترافات اجباری نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از دادگاه، اصل برائت را نقض میکند. کارشناسان افزودند پرونده باقریان جبلی نمونهای از صدور حکم اعدام پس از دادرسیهای ناعادلانه است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند بسیاری از اعدامشدگان جوانانی بودند که از حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز استفاده کرده بودند و در میان آنان، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز بودند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند تا زمان لغو مجازات اعدام، اجرای آن را متوقف کنند و از این فرصت برای تضمین رعایت کامل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله تضمین دادرسی عادلانه و محدود کردن مجازات اعدام به جدیترین جرایم، بهره ببرند.
این کارشناسان تاکید کردند: «اعدامها تنها بر خشونت و اندوهی که مردم ایران متحمل شدهاند، میافزاید.» آنان در پایان اعلام کردند درباره این موضوع با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
دو روز پس از توقف حملات هوایی آمریکا که عمدتا بر حاشیه خلیج فارس متمرکز بود، عربستان سعودی، اردن و عراق از حملات پهپادی خبر دادند. ریاض «یک گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی» را مسئول حمله به تاسیسات نفتی خود دانست و هشدار داد حق پاسخگویی را محفوظ میداند.
وزارت دفاع عربستان سعودی عصر دوشنبه پنجم مرداد به وقت محلی اعلام کرد پهپادهایی که از سوی گروههای مسلح مورد حمایت [حکومت] ایران از حریم هوایی عراق وارد شده بودند، رهگیری و منهدم شدند.
در این بیانیه آمده است پهپادهای پرتابشده از خاک عراق تلاش کردند تاسیسات نفتی در منطقه شرقی عربستان سعودی و شهر ریاض را هدف قرار دهند.
وزارت خارجه عربستان سعودی همچنین اعلام کرد پس از حمله گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حق پاسخ را برای خود محفوظ میدانیم.
در رویدادی جداگانه، حوثیهای همپیمان جمهوری اسلامی در یمن اعلام کردند تاسیسات انتقال نفت به ینبع، بندر اصلی نفتی عربستان سعودی در دریای سرخ، را هدف قرار دادهاند. آنها این حمله را واکنشی به «ورود پهپادهای سعودی به حریم هوایی یمن» توصیف کردند.
پیش از آن، اردن از سرنگونی دو پهپاد خبر داده بود و منابع امنیتی عراق نیز وقوع مجموعهای از حملههای پهپادی به اردوگاههای محل استقرار نیروهای کرد مخالف حکومت ایران در شمال عراق را گزارش کرده بودند. مقامهای عراقی منشا این پهپادها را مشخص نکردند.
ادیب خالدیان، از حزب آزادی کردستان ایران (پاک)، در مصاحبه با ایراناینترنشنال تایید کرد که چهار پهپاد انتحاری دو اردوگاه «پاکشار» و «چمشار» در حاشیه استان اربیل را هدف قرار دادند.
فرماندهی کل نیروهای مسلح اردن نیز اعلام کرد هواپیماهای نیروی هوایی این کشور صبح دوشنبه (به وقت محلی) دو پهپاد را رهگیری و سرنگون کردند.
این نهاد افزود در جریان عملیات رهگیری و سرنگونی، هیچ خسارت جانی یا مادی گزارش نشد.
مصر و قطر: حمله به عربستان سعودی محکوم است
قطر و مصر در بیانیههایی جداگانه، به هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی عربستان سعودی اعتراض و آن را بهشدت محکوم کردند.
در بیانیهای که از سوی وزارت خارجه قطر صادر شد، آمده است: « قطر این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی، تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن و نقض آشکار قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و اصول حسن همجواری میداند.»
این بیانیه، مشابه بیانیههایی که طی دو هفته گذشته در حمایت از کشورهای مورد حمله جمهوری اسلامی منتشر شده بود، بر همبستگی کامل دولت قطر با عربستان سعودی تاکید کرد.
مصر نیز در بیانیهای عربستان سعودی را «کشور برادر» خواند و حملات علیه تاسیسات نفتی این کشور را نقض امنیت و ثبات عربستان سعودی و تشدید تنشی خواند که امنیت و ثبات منطقه را به خطر میاندازد.
از ۱۷ تیر تا دوم مرداد، همزمان با دور تازه حملات هوایی آمریکا به مواضعی که عمدتا در جنوب ایران قرار داشتند، جمهوری اسلامی نیز به کویت، اردن و عربستان سعودی حمله کرد. این دور از حملات در واکنش به اقدامات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و هدف قرار گرفتن کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک آغاز شده بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پس از پایان سیزدهمین شب حملات به ارتش این کشور دستور داد حملات جدیدی علیه جمهوری اسلامی انجام ندهند و به این ترتیب، روند نزدیک به هفتهای حملات متوقف شد.
به گفته یک مقام آمریکایی و بر اساس چند گزارش رسانههای این کشور، تصمیم ترامپ برای متوقف کردن کارزار، بازتاب توصیه فرماندهان نظامی، از جمله دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بود که معتقد بودند بمبارانها به بیشینه اثربخشی خود رسیدهاند.
رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت فرماندهان نظامی به رییسجمهوری آمریکا اطلاع داده بودند اهداف قابل حمله در حال تمام شدن است. به گفته او، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، نیز درباره کاهش ذخایر مهمات پدافند هوایی ابراز نگرانی کرده بود.
ترامپ پس از توقف حملات به تمایل جمهوری اسلامی به بازگشت به مذاکرات اشاره و همزمان تاکید کرد آنها هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیستند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در یک نشست رسانهای طرح درخواست از سوی جمهوری اسلامی برای ازسرگیری مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد. او گفت تهران «هیچ مذاکرهای» با آمریکا ندارد و گفتوگوها تنها با عمان و با هدف بررسی «تمهیدات لازم برای عبور از تنگه هرمز» در جریان است.
بقایی افزود: «گفتوگوهایی که این چند روز داشتیم، منحصرا با عمان درباره سازوکار مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است. مذاکرات ایران و عمان ارتباطی با آمریکا ندارد؛ موضوعی دوجانبه است و همچنان هم ادامه دارد.»
مقامهای عمانی دوم مرداد، همزمان با تصمیم ترامپ به توقف حملات پس از ۱۳ شب پیاپی، برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه خبری سیبیاس چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با پیشرفت همراه بوده، اما دستیابی به توافق نهایی مستلزم زمان بیشتری است.
پلیس فرانسه مردی را که در شمال پاریس با دو چاقوی آشپزخانه به سه زن حمله کرده و دو نفر از آنها را بهشدت زخمی کرده بود، بازداشت کرد. به گزارش رویترز ضارب به هنگام مهار شدن به دست رهگذران گفت: «الله به من دستور داد.» هویت و انگیزه ضارب هنوز روشن نیست.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، دوشنبه پنجم مرداد گفت قربانیان این حمله سه زن ۱۹، ۲۴ و ۳۶ ساله بودند.
به گفته او، دو نفر از آنها بهشدت زخمی شدند و در وضعیت وخیم قرار دارند؛ یکی از ناحیه کمر و دیگری از ناحیه شکم هدف ضربات چاقو قرار گرفت.
پلیس پاریس اعلام کرد این حمله حدود ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت محلی در محدوده «پورت دو کلیشی» در شمال پایتخت فرانسه رخ داد و هر سه زن به بیمارستان منتقل شدند.
ژوفروی بولار، شهردار منطقه هفدهم پاریس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یکی از سه زنی که در این حمله زخمی شدند، باردار است.
مهاجم: «این الله بود که به من دستور داد»
ویدیویی منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس که رویترز صحت آن را تایید کرده است، مردی با موهای بلند مشکی و لباس ورزشی کرمرنگ را نشان میدهد که در هر دست یک چاقوی بزرگ دارد و به زن جوانی حمله میکند. رویترز نتوانسته است تایید کند که این زن زخمی شده است یا خیر.
در بخش دیگری از این ویدیو، مهاجم در حالی دیده میشود که رهگذران او را روی زمین مهار کردهاند و دو چاقوی بزرگ نیز در نزدیکی او روی گذرگاه عابر پیاده افتاده است.
رویترز گزارش داد این مرد هنگام مهار شدن گفت: «این الله بود که به من دستور داد.»
وزیر کشور فرانسه گفت این فرد را یک مامور پلیس خارج از ساعت کاری بازداشت کرد و از اقدام «شجاعانه» او تقدیر کرد.
خیره دلابد، پیشخدمت ۵۴ ساله یک رستوران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیدیم مردی با دو چاقو از کنارمان رد شد و به سه زن حمله کرد.»
او افزود یک رهگذر با چمدان کوچکش به مهاجم ضربه زد و او را نقش زمین کرد. سپس یکی از کارکنان رستورانی در همان نزدیکی با گذاشتن صندلی روی او به مهارش کمک کرد.
وزیر کشور فرانسه گفت هویت و انگیزه مهاجم هنوز مشخص نیست و او هنگام بازداشت اظهاراتی «نامنسجم» بیان کرده است.
دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه نیز اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا تحقیقات قضایی درباره این حمله را با محوریت تروریسم آغاز کند یا خیر.
حملات با چاقو؛ از برلین تا نیویورک
حمله دوشنبه در پاریس در ادامه مجموعهای از حملات اخیر با سلاح سرد و خودرو در اروپا و آمریکا رخ داد؛ حملاتی که در برخی موارد احتمال ارتباط آنها با افراطگرایی یا جرایم ناشی از نفرت در حال بررسی است.
تنها دو روز پیش، یک مرد ۲۱ ساله که مقامهای آلمانی او را دارای سابقه فعالیتهای افراطگرایانه اسلامگرا معرفی کردند، با یک ون به جمعیت حاضر در جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی افتخار جامعه کوئیر در برلین، حمله کرد و سپس با سلاح سرد به رهگذران یورش برد.
در این حمله یک زن حدود ۶۰ ساله لهستانی کشته و ۲۹ نفر زخمی شدند. پلیس برلین اعلام کرد این مظنون پس از آنکه با سلاح سرد به سوی ماموران حرکت کرد، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، هویت مهاجم را «عبدالبَلّوط»، شهروند ۲۱ ساله آلمان با ریشه لبنانی معرفی کرد و گفت او پیشتر به اتهام آمادهسازی برای ارتکاب یک اقدام خشونتآمیز علیه امنیت کشور محکوم شده بود.
دادستانها نیز اعلام کردند پرونده او به تلاش برای پیوستن به گروه حکومت اسلامی (داعش) و انتشار محتوای تبلیغاتی این گروه در شبکههای اجتماعی مربوط میشد.
این حمله همچنین به بحثی سیاسی در آلمان درباره نحوه نظارت بر محکومان جرایم مرتبط با افراطگرایی دامن زده است.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، وعده داد دولت در واکنش به این حمله اقدامات لازم را انجام خواهد داد و خواستار بررسی علت آزاد بودن مهاجم، با وجود محکومیت قبلی و قرار داشتن تحت نظارت، شد.
دوم مرداد نیز دو مرد در دو حمله جداگانه در محله آپر وست ساید نیویورک زخمی شدند. یکی از قربانیان مردی یهودی بود که هنگام حمله کیپا بر سر داشت و دیگری مردی آسیاییتبار و غیر یهودی بود.
پلیس نیویورک با استناد به اظهارات قربانی و شاهدان اعلام کرد مهاجم هنگام حمله به مرد یهودی فریاد «اللهاکبر» سر داده و او را با پیچگوشتی زخمی کرده است. هر دو قربانی در وضعیت باثبات به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس یک مظنون ۵۱ ساله را بازداشت کرده و در حال بررسی احتمال یهودستیزانه بودن حملات و همچنین نقش مشکلات سلامت روان در رفتار اوست. مقامهای آمریکایی میگویند انگیزه این حملات هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است.
وزیر خارجه اوکراین، در پاسخ به اظهارات عباس عراقچی درباره شلیک اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر، جمهوری اسلامی را «همدست مستقیم روسیه در تجاوز به اوکراین» خواند و گفت تهران نه میتواند خود را قربانی جلوه دهد و نه تهدیدهایش را با استناد به منشور سازمان ملل توجیه کند.
آندری سیبیها دوشنبه پنجم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس، جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال ۲۰۲۲ با ارسال سلاح به روسیه از جنگ این کشور علیه اوکراین حمایت کرد؛ سلاحهایی که به گفته او برای کشتن اوکراینیها به کار میروند.
او تهدیدهای تهران را «غیرموجه و بیاساس» خواند و تصویری از توییت عراقچی را منتشر کرد که عبارت «دروغهای ایران» روی آن درج شده بود.
وزیر خارجه اوکراین افزود تهران تلاش میکند توجهها را از حملات روسیه به کشتیرانی غیرنظامی در دریای سیاه و تهدید ناشی از آن برای امنیت غذایی جهان منحرف کند، اما در این کار موفق نخواهد شد.
او همچنین نوشت حملات روسیه به آزادی کشتیرانی، موضوع نشست اضطراری دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و اوکراین انتظار دارد جامعه بینالمللی واکنشی قاطع نشان دهد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارم مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، به یک کشتی تجاری ایرانی حمله کرده و یک ملوان را کشته است.
عراقچی در این پست اقدام اوکراین را نقض آشکار منشور سازمان ملل خوانده و نوشته بود حمله «به تحریک اسرائیل» و با هدف کشاندن اروپا به جنگ انجام شده است. او همچنین اوکراین را به پاسخ متقابل تهدید کرد.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در گفتوگو با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه منتشر شد، گفت تهران از همان سال نخست جنگ با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری تولید آنها به روسیه، عملا به اوکراین حمله کرده است.
او افزود: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد در حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داد که به گفته کییف برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند.
بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حملات یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین را تشدید کرده و از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
پس از حمله ارتش اوکراین به شناورهایی در دریای خزر، مقامهای جمهوری اسلامی تهدیدهای خود علیه کییف را تشدید کردهاند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود، اقدام اوکراین را «خوشرقصی برای ارباب واقعیشان» خواند و گفت تهران «قطعا» به آن پاسخ خواهد داد.
او همچنین هشدار داد اقدام اوکراین میتواند «پیامدهایی» برای این کشور و منطقه داشته باشد.
کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه، نیز گفت کشتی «آنا» که در دریای خزر هدف حمله قرار گرفت، «کاملا غیرنظامی» بود و برخلاف ادعای مقامهای اوکراینی، هیچ محموله نظامی حمل نمیکرد. او از روسیه خواست «پاسخ جدی» به این حمله بدهد.
در همین حال، حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، هشدار داد هرگونه «شیطنت» اوکراین در منطقه و دریای خزر «پاسخ پشیمانکننده» در پی خواهد داشت. علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، نیز پیشتر گفته بود اقدام دولت اوکراین «بیجواب نخواهد ماند.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در تحلیلی درباره این تحولات گفت مقامهای جمهوری اسلامی همزمان از استدلالهای حقوقی و سیاسی برای واکنش به حمله اوکراین استفاده میکنند، اما این مواضع با سابقه ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین در تناقض است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی از آغاز جنگ با ارسال پهپادهای شاهد، فناوری تولید آنها و تجهیزات موشکی به روسیه، به یکی از مهمترین متحدان نظامی مسکو در جنگ علیه اوکراین تبدیل شده است.
باشگاه رئال مادرید بهطور ناگهانی وارد رقابت برای جذب یان دیومانده، ستاره ۱۹ ساله ساحلعاجی، شده و اکنون بخت نخست امضای قرارداد با این بازیکن لایپزیگ است. ارزش این انتقال احتمالا از مرز ۱۰۰ میلیون یورو عبور خواهد کرد.
رقمی شگفتانگیز برای بازیکنی که تنها یک سال پیش با مبلغ ۲۰ میلیون یورو از لگانس به آلمان رفت. به نظر میرسد رئال با پذیرش این مبلغ، رقبای سرسختی چون پاریسنژرمن و لیورپول را کنار زده است.
با این حال، خرید احتمالی این پدیده جوان واکنشها و گمانهزنیهای زیادی را در اسپانیا به همراه داشته و این سوال مطرح است که چرا رئال مادرید حاضر شده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن هزینه کند.
توماس رونسرو، خبرنگار روزنامه «آس»، درباره این پدیده ۱۹ ساله گفت: «در جام جهانی او بازیکن بسیار جذابی بود. او ۱۹ سال دارد و از پتانسیل فوقالعادهای برخوردار است. او میتواند به وینیسیوس جدیدی تبدیل شود. این نشان میدهد که رئال مادرید از جذب مایکل اولیسه منصرف شده و دیومانده طرح دوم آنهاست.»
رونسرو همچنین معتقد است حضور دیومانده میتواند به معنای پایان کار وینیسیوس جونیور در مادرید باشد. او گفت: «من طرفدار سرسخت این بازیکن برزیلی هستم. امیدوارم حتی اگر دیومانده بیاید، وینیسیوس بماند، اما سادهلوح نیستم؛ فکر میکنم آمدن دیومانده میتواند به معنای جدایی وینیسیوس باشد.»
از سوی دیگر، خولیو مالدونادو، دیگر کارشناس مطرح اسپانیایی، به انعطافپذیری تاکتیکی این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او بازیکنی است که بهخوبی با سمت راست هماهنگ میشود، اما میتواند در سمت چپ هم بازی کند. حضور او در هر دو جناح یک مزیت بزرگ است. این بازیکن برخلاف وینیسیوس یک بال چپ خالص نیست. وینیسیوس وقتی در سمت راست بازی میکند کارایی کمتری دارد، اما در مورد دیومانده اینطور نیست؛ او تقریبا در هر دو سمت به یک اندازه خوب عمل میکند.»
خود دیومانده که در لایپزیگ آمار ۱۳ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده، پیشتر در گفتوگو با مجله «سو فوت» درباره پست مورد علاقهاش گفته بود: «در تیم ملی، سرمربی من را در پست دلخواهم و در سمت چپ قرار میدهد. این همان چیزی است که دوست دارم. اما اینجا [در لایپزیگ] دائما مرا در سمت راست میگذارند. دوست ندارم، اما بازی میکنم.»
حال باید دید با توجه به مصدومیت رودریگو و تغییرات خط حمله، آیا دیومانده در صورت پیوستن به رئال مادرید جانشین وینیسیوس خواهد شد یا به عنوان بال راست در ترکیب کهکشانیها به میدان خواهد رفت.