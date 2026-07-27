اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران به‌دلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانه‌زنی می‌کنند و در مواردی نیز درمان را به‌صورت اقساطی انجام می‌دهند.

بر اساس این گزارش، خدمات دندان‌پزشکی در حال حاضر «پررنگ‌ترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیک‌ها و پلتفرم‌ها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصب‌کشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه می‌کنند.

این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمی‌ماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصب‌کشی کند، نمی‌تواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن می‌کند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماه‌های بعد منتقل شده است.»

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی ، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده‌ای از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

بر پایه آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به حدود ۸۹ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسید.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی از ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافت.

خرید اقساطی دارو

اقتصادنیوز در ادامه نوشت روند پرداخت اقساطی به خدمات دندان‌پزشکی محدود نمانده و برخی داروخانه‌های آنلاین و سرویس‌های اعتباری نیز امکان خرید اقساطی دارو، مکمل‌ها و محصولات سلامت‌محور را فراهم کرده‌اند.

در این گزارش آمده است: «وقتی دارو هم قسطی می‌شود، یعنی فشار هزینه‌ها از کالاهای مصرفی عبور کرده و به ضروری‌ترین بخش زندگی رسیده است.»

بر اساس این گزارش، اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت‌های حوزه سلامت نیز برای ویزیت آنلاین پزشکان، روان‌شناسان و روان‌پزشکان، از کدهای تخفیف و طرح‌های تشویقی استفاده می‌کنند.

اقتصادنیوز افزود اکنون این پرسش مطرح است که آیا این روند دسترسی به درمان را آسان‌تر کرده یا بیماران را به انتخاب ارزان‌ترین گزینه به‌جای درمان کامل سوق داده است.

در ماه‌های اخیر، شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفته‌اند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.

بر اساس تعدادی از این پیام‌ها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.

فشار اقتصادی و درمان‌های نیمه‌تمام

اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان می‌گویند بیمارانی را می‌بینند که ویزیت می‌شوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب می‌اندازند. در درمان‌های ادامه‌دار، این عقب‌انداختن خطرناک‌تر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمه‌کاره رها می‌کند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع می‌کند یا دارو را نصفه مصرف می‌کند تا دیرتر تمام شود.»

بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه روان‌درمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آن‌ها هستند.

در این گزارش آمده است: «روان‌درمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطراب‌ها تبدیل می‌شود.»

اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینه‌های درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.

بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی به‌ویژه در سال‌های اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، پیش‌تر اعلام کرد در سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از جنگ اخیر، هزینه‌های دارو و درمان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، به‌ گونه‌ای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمانی را شخصا پرداخت کنند .