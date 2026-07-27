زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکای‌نیوز که بامداد دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اوکراین گفت این حمله پیش‌تر رخ داده، اما «به شکلی متفاوت».

او افزود: «ایران از همان سال نخست جنگ، فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد. هزاران فروند از این پهپادها را تحویل داد و سپس مجوز تولید آن‌ها را نیز واگذار کرد.»

رییس‌جمهوری اوکراین ادامه داد: «آن‌ها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آن‌ها همین حالا هم این کار را انجام داده‌اند.»

ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می‌شدند، هدف قرار داد .

بنا بر اعلام رسمی حکومت ایران، این حمله یک کشته و یک زخمی بر جای گذاشت.

از آن زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی با تشدید لفاظی‌های تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کی‌یف سخن گفته‌اند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد حمله اوکراین را یک «ماجراجویی خطرناک» و «اقدامی مطلقا غیرقانونی و نمایشی برای جلب توجه» خواند و تهدید کرد این رویداد «قطعا از طرف ما بی‌پاسخ نخواهد ماند».

او افزود: «بزرگ‌ترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که دامن‌گیر بخش‌های مختلف جهان شود.»

بقایی ادامه داد: «کسانی که پشتیبان دولت اوکراین هستند، باید پاسخگو باشند. تبعات این‌گونه اقدامات غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.»

زلنسکی: جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست

زلنسکی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نسبت به هرگونه اقدام شتاب‌زده هشدار داد و اعلام کرد هرچند کی‌یف می‌کوشد ضمن در پیش گرفتن احتیاط، از گشوده شدن جبهه‌ای تازه در جنگ جلوگیری کند، اما «پنهان کردن واقعیت هیچ فایده‌ای ندارد».

او گفت: «ایران و کره شمالی همین حالا هم به ما حمله کرده‌اند. امیدوارم این حملات را تشدید نکنند، اما ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و بدانیم که نمی‌توان به آنها اعتماد کرد.»

او افزود تهران و پیونگ‌یانگ از همان ابتدای جنگ، بی‌آنکه کی‌یف اقدامی تنش‌زا انجام داده باشد، به مسکو سلاح رساندند.

زلنسکی همچنین به اعزام هزاران نیروی نظامی کره شمالی برای جنگیدن در کنار ارتش روسیه علیه اوکراین اشاره کرد.

او گفت روسیه در حال آماده‌سازی برای پذیرش ۳۰ هزار نیروی دیگر کره شمالی برای جنگ علیه اوکراین است و مقدمات استقرار این نیروها از ماه ژوئن در منطقه ورونژ آغاز شده است.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از متحدان اصلی مسکو، با ارسال پهپادهای شاهد و تجهیزات موشکی ، از جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت کرده است.