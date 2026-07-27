ثبت جهانی دژ الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو با استقبال گسترده افکار عمومی در ایران همراه شده و همزمان، نقش حمیده چوبک، باستانشناس و سرپرست کاوشهای این مجموعه، در شناسایی، حفاظت و ثبت جهانی این اثر تاریخی، مورد توجه و تقدیر قرار گرفته است.
پرونده «دژ الموت و استحکامات دفاعی وابسته به آن» چهارم مرداد در چهلوهشتمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر بوسان کره جنوبی، بهعنوان سیامین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
چوبک از سال ۱۳۸۰ کاوشهای باستانشناسی در قلعه الموت را آغاز کرد؛ پژوهشهایی که طی ۲۵ سال و در قالب ۱۶ فصل کاوش ادامه یافت.
او علاوه بر کاوش در خود قلعه، محوطههای پیرامونی و چندین دژ وابسته را مورد بررسی قرار داد و با آشکارسازی بخشهای مدفون قلعه، کاربری قسمتهای مختلف آن را شناسایی کرد.
او در جریان این کاوشها، زندان، سردر اصلی، رصدخانه و صحن مرکزی قلعه را از زیر خاک بیرون آورد و مولاسرا، محل استقرار حسن صباح و دیگر رهبران اسماعیلی، را یافت.
چوبک همچنین سامانههای انبارداری، آبیاری و راههای ارتباطی مجموعه را شناسایی کرد و با انجام مطالعات گیاهشناسی، برخی روایتهای رایج درباره مصرف حشیش در دوره حسن صباح را به چالش کشید.
بررسی شش قلعه مجاور نیز نشان داد این استحکامات در دوره خود بهصورت یک شبکه یکپارچه اداره میشدهاند.
چوبک همچنین از اجرای پروژههایی مانند احداث جاده، تلهکابین و برخی ساختوسازها در عرصه تاریخی الموت جلوگیری کرد و مانع زمینخواری و کوهخواری در این منطقه شد.
از تپهای خاکی تا ثبت جهانی
چوبک که بهعنوان مدیر پایگاه میراث جهانی الموت فعالیت میکند، دوشنبه پنجم مرداد گفت این محوطه پیش از آغاز کاوشها در سال ۱۳۸۰، بر اثر سالها فرسایش و رهاشدگی به تپهای خاکی تبدیل شده بود و تنها بخشهایی از دیوارهای آن دیده میشد.
او افزود طی ۲۵ سال گذشته، ساختارهای اصلی قلعه مورد شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت قرار گرفتند که هدف آن، آمادهسازی پرونده به منظور ثبت جهانی این اثر بود.
چوبک با اشاره به جایگاه تاریخی الموت گفت این مجموعه تنها یک دژ نظامی نبوده، بلکه مرکز حکومت، دانش و فرهنگ در دوره اسماعیلیان به شمار میرفته است.
به گفته این باستانشناس، حضور دانشمندانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، وجود کتابخانه و فعالیتهای علمی، بیانگر جایگاه فرهنگی این مجموعه فراتر از کارکرد نظامی آن است.
بازتاب گسترده در رسانهها و شبکههای اجتماعی
پایگاه خبری عصر ایران چهارم مرداد در گزارشی با عنوان «۲۵ سال تلاش و عاشقی برای میراث فرهنگی ایران»، از نقش چوبک در حفاظت و معرفی دژ الموت قدردانی کرد.
عصر ایران نوشت چوبک عمر خود را صرف پژوهش و حفاظت از این مجموعه تاریخی کرده و اکنون سالها تلاش او با ثبت جهانی این اثر به ثمر نشسته است.
در این گزارش آمده است: «شاید ثبت جهانی الموت تنها یک خبر باشد، اما برای زنی که بیش از یکچهارم قرن زندگیاش را پای این کوه و این قلعه گذاشت، این لحظه پایان یک مسیر طولانی و آغاز ماندگاری نام الموت در حافظه جهانی است.»
این رسانه به دیگر فعالیتهای علمی چوبک، از جمله سرپرستی کاوشهای باستانشناسی در شهر تاریخی جیرفت و حوزه جازموریان اشاره کرد و افزود این پژوهشها به شناسایی مسجد، بازار، میدان، گورستان، شبکه آبرسانی و کارگاههای صنعتی این محوطههای تاریخی انجامید.
فعالیتهای چوبک در شبکههای اجتماعی نیز با استقبال گسترده کاربران ایرانی روبهرو شد.
زینب کریمیان که خود را «روزمرهنویس» معرفی کرده است، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از نقش چوبک در ثبت جهانی الموت قدردانی کرد و در مقابل، حضور پررنگ مقامهای جمهوری اسلامی در مراسم ثبت جهانی و کمرنگ ماندن نقش این باستانشناس را مورد انتقاد قرار داد.
او با انتشار تصویری از لحظه اعلام ثبت جهانی دژ الموت و اشک شوق چوبک نوشت: «ثبت جهانی قلعه الموت حاصل ۲۵ سال ایستادگی خانم چوبک بود، اما باز هم ردیف اول را مدیران مردی پر کردند که چند صباحی وزیر و معاون وزیرند و او گوشهنشین بود.»
در ادامه این پیام آمده است: «تاریخ نام صندلینشینان را فراموش میکند، اما نام کسانی را که برای این سرزمین عمر گذاشتند، نه.»
ایرانیان خارج از کشور، در روزهای اخیر به مناسبت سالگرد درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه، در دهها شهر جهان تجمع کردند.
این تجمعها روزهای سوم، چهارم و پنجم مرداد، در کشورهایی مانند آلمان، آمریکا، اسپانیا، استرالیا، بریتانیا، پرتغال، سوئد، سوئیس، فنلاند، کانادا، نیوزیلند و یونان برگزار شد و تجمعکنندگان با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره خاندان پهلوی را گرامی داشتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
آلمان
تجمع ایرانیان ساکن آلمان در شهرهایی مانند برلین، فرانکفورت، کلن، هامبورگ و هانوفر برگزار شد.
تجمعکنندگان در این شهرها، فریاد «شاه رضا پهلوی» و شعارهایی مانند «پرچم شیروخورشید/ کل جهان درخشید» سردادند.
شرکتکنندگان در تجمع برلین با ابراز حمایت از شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان رهبر دوران گذار، خواستار حمایت جامعه جهانی از مطالبات مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و گذار از جمهوری اسلامی شدند.
بریتانیا
گروهی از ایرانیان مقیم بریتانیا نیز چهارم مرداد مراسم گرامیداشت برای سالروز درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را در مرکز شهر لندن برگزار کردند.
ایرانیان در این گردهمایی از کارنامه و میراث این دو شاه فقید ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند.
آمریکا
در شماری از شهرهای آمریکا نیز تجمعاتی به همین مناسبت شکل گرفت.
در لسآنجلس، مراسم «بزرگداشت پادشاهان پهلوی» و در نیویورک نیز آیینی با حضور جمعی از ایرانیان و چهرههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، برای گرامیداشت یاد و میراث آخرین پادشاه ایران برگزار شد.
احسان کرمی، بازیگر، چهارم مرداد در تجمع ایرانیان در هیوستون آمریکا گفت: «شاهان سلسله پهلوی در تاریخ ایران سربلند هستند.»
سوئد
ایرانیان مقیم سوئد، در مرکز استکهلم راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. شرکتکنندگان، با پیمودن مسیری دو کیلومتری و سر دادن شعار «نه به جمهوری اسلامی»، بر حمایت از مطالبات آزادیخواهانه مردم ایران و گذار از جمهوری اسلامی تاکید کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد در شهر مالمو نیز گروهی از ایرانیان مراسم گرامیداشت برای درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی را برگزار کردند و در این مراسم سرود «ای ایران» را همخوانی کردند.
در گوتنبرگ نیز تجمعی از سوی گروهی از ایرانیان شکل گرفت.
استرالیا
همزمان با چهلوهفتمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی، جمعی از ایرانیان در ملبورن استرالیا با برگزاری مراسمی و کاشت یک سرو ایرانی، یاد او را گرامی داشتند.
این سرو به دست دو تن از بستگان جانباختگان انقلاب ملی ایران کاشته شد و برگزارکنندگان آن را نمادی از ایستادگی و استقامت ایرانیان توصیف کردند.
گروهی از ایرانیان مقیم شهر پرت نیز روزهای ۴ و ۵ مرداد تجمعاتی به همین مناسبت برگزار کردند.
کانادا
همزمان با سالروز درگذشت رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی، جمعی از ایرانیان در کلگری کانادا با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان با تاکید بر نقش خاندان پهلوی در شکلگیری ایران مدرن، حمایت خود را از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار اعلام کردند.
آنها همچنین بر اتحاد ایرانیان برای گذار از جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی و پیشرفت تاکید کردند.
یونان، پرتغال، سوئیس، فنلاند، اسپانیا، نیوزیلند
گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس سوم مرداد به مناسبت سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی در شهر برن تجمع کردند و فریاد «ایران» سردادند.
در فنلاند نیز مراسم گرامیداشت سالروز درگذشت محمدرضا شاه پهلوی مقابل پارلمان این کشور در هلسینکی برگزار شد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین نشان میدهد تجمعاتی در شهر لیسبون پرتغال، آتن یونان، مادرید اسپانیا و اوکلند نیوزیلند شکل گرفت.
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد پس از حمله حوثیهای یمن به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در امتداد ساحل دریای سرخ، یکشنبه تردد کشتیها از تنگه بابالمندب کاهش یافت. تردد در تنگه هرمز نیز در پایان هفته همچنان در سطح پایینی باقی ماند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه پنجم مرداد گزارش داد که بر اساس این دادهها، چهارم مرداد تنها ۱۱ کشتی حامل محمولههای کالا از تنگه بابالمندب عبور کردند که پایینترین میزان در چند ماه گذشته بود.
از هفته گذشته، فعالیت حوثیهای همسو با تهران در سواحل یمن تردد دریایی در دریای سرخ را مختل کرده است. این گروه اعلام کرده قصد محاصره دریایی عربستان سعودی را دارد؛ اقدامی که دامنه درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را گسترش میدهد.
این درگیری پیشتر جریان عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز را بهشدت محدود کرده است.
اختلال در کشتیرانی باعث شد قیمت محمولههای فیزیکی نفت خام در خاورمیانه، اروپا و آفریقا، هفته گذشته به بالاترین سطح در دو ماه اخیر برسد.
از میان کشتیهایی که چهارم مرداد از بابالمندب عبور کردند، هفت فروند نفتکش بودند که سه فروند از آنها وارد دریای سرخ شدند.
دو فروند از این نفتکشها از نوع نفتکشهای بسیار بزرگ حامل نفت خام، موسوم به «ویالسیسی» بودند که برای بارگیری نفت خام عربستان سعودی به سوی بندر ینبع حرکت میکردند. کشتی سوم نیز به روسیه مرتبط بود.
چهار کشتی که چهارم مرداد از دریای سرخ خارج شدند شامل نفتکش بسیار بزرگ «نیو اکسپلورر» با پرچم هنگکنگ بود که دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به مقصد بندر نینگبو در شرق چین حمل میکرد.
یک نفتکش دیگر یک میلیون بشکه نفت خام روسیه را به مقصد چین حمل میکرد و نفتکش دیگری نیز حدود ۷۵۰ هزار بشکه نفت خام عربستان سعودی را به مقصد پاکستان انتقال میداد.
یک نفتکش بسیار بزرگ دیگر با پرچم هنگکنگ به نام «نیو پرل» نیز با محموله دو میلیون بشکهای نفت خام عربستان سعودی، از مسیر تنگه بابالمندب در حال خروج از دریای سرخ و حرکت به سوی بندر ژوشان در شرق چین است.
نیو پرل چهارمین ابرنفتکش چینی است که از زمان اعلام محاصره دریایی از سوی حوثیها، دریای سرخ را ترک میکند.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها، اعلام کرد این گروه سوم مرداد تاسیسات آرامکو، متعلق به شرکت دولتی نفت عربستان سعودی را در شهرهای جیزان و ینبع هدف قرار داده است.
چهارم مرداد هفت کشتی از این تنگه عبور کردند که سه فروند از آنها نفتکشهای حامل فرآوردههای نفتی مرتبط با ایران بودند و از تنگه خارج شدند.
سوم مرداد تنها سه کشتی، در حالی که سامانههای فرستنده موقعیت خود را خاموش کرده بودند، از تنگه هرمز عبور کردند.
این کشتیها شامل یک نفتکش بسیار بزرگ در مسیر قطر برای بارگیری نفت، یک نفتکش حامل گاز مایع در مسیر بندر الرویس امارات متحده عربی برای بارگیری محموله و یک نفتکش حامل نفتای قطر به مقصد ژاپن بودند.
دوم مرداد نیز هفت کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که بیشتر آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند. از جمله این کشتیها، دو نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام عراق و امارات متحده عربی و یک نفتکش حامل نفت کوره بودند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در واکنش به تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران با انتقال پهپادهای شاهد و فناوری ساخت آنها به روسیه، عملا از همان ابتدای جنگ اوکراین وارد مناقشه شده و به این کشور حمله کرده است.
زلنسکی در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز که بامداد دوشنبه پنجم مرداد منتشر شد، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اوکراین گفت این حمله پیشتر رخ داده، اما «به شکلی متفاوت».
او افزود: «ایران از همان سال نخست جنگ، فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد. هزاران فروند از این پهپادها را تحویل داد و سپس مجوز تولید آنها را نیز واگذار کرد.»
رییسجمهوری اوکراین ادامه داد: «آنها چه کردند؟ آیا به ما حمله نکردند؟ به نظر من، بله؛ آنها همین حالا هم این کار را انجام دادهاند.»
ارتش اوکراین سوم مرداد با انجام حملاتی دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را که برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده میشدند، هدف قرار داد.
از آن زمان، مقامهای جمهوری اسلامی با تشدید لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه اوکراین، از پاسخ به اقدام کییف سخن گفتهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد حمله اوکراین را یک «ماجراجویی خطرناک» و «اقدامی مطلقا غیرقانونی و نمایشی برای جلب توجه» خواند و تهدید کرد این رویداد «قطعا از طرف ما بیپاسخ نخواهد ماند».
او افزود: «بزرگترهای زلنسکی باید او را کنترل کنند و مراقب باشند که اقدامات رژیم اوکراین میتواند پیامدهایی داشته باشد که دامنگیر بخشهای مختلف جهان شود.»
بقایی ادامه داد: «کسانی که پشتیبان دولت اوکراین هستند، باید پاسخگو باشند. تبعات اینگونه اقدامات غیرقابل پیشبینی خواهد بود.»
زلنسکی: جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست
زلنسکی در بخش دیگری از مصاحبه خود، نسبت به هرگونه اقدام شتابزده هشدار داد و اعلام کرد هرچند کییف میکوشد ضمن در پیش گرفتن احتیاط، از گشوده شدن جبههای تازه در جنگ جلوگیری کند، اما «پنهان کردن واقعیت هیچ فایدهای ندارد».
او گفت: «ایران و کره شمالی همین حالا هم به ما حمله کردهاند. امیدوارم این حملات را تشدید نکنند، اما ما باید برای هر سناریویی آماده باشیم و بدانیم که نمیتوان به آنها اعتماد کرد.»
او افزود تهران و پیونگیانگ از همان ابتدای جنگ، بیآنکه کییف اقدامی تنشزا انجام داده باشد، به مسکو سلاح رساندند.
همزمان با تشدید گرانی و بحران معیشتی در ایران، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو، بهصورت قسطی عرضه میشوند. این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
اقتصادنیوز دوشنبه پنجم مرداد نوشت برخی بیماران بهدلیل مشکلات اقتصادی برای دریافت تخفیف در هزینه ویزیت با پزشکان چانهزنی میکنند و در مواردی نیز درمان را بهصورت اقساطی انجام میدهند.
بر اساس این گزارش، خدمات دندانپزشکی در حال حاضر «پررنگترین ویترین» درمان اقساطی است و بسیاری از کلینیکها و پلتفرمها خدماتی مانند ایمپلنت، ارتودنسی، عصبکشی و لمینیت را با امکان پرداخت اقساطی، وام یا بازپرداخت چندماهه عرضه میکنند.
این رسانه افزود: «درد دندان منتظر حقوق ماه بعد نمیماند. کسی که دندانش عفونت کرده یا باید عصبکشی کند، نمیتواند همیشه درمان را عقب بیندازد. بنابراین قسطی شدن برای او هم فرصت است، هم علامت هشدار؛ فرصت از این جهت که درمان را ممکن میکند، هشدار از این جهت که هزینه ضروری زندگی به بدهی ماههای بعد منتقل شده است.»
در ماههای اخیر، شماری از شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از کمبود و افزایش قیمت دارو خبر داده و گفتهاند این وضعیت روند درمان بسیاری از بیماران را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس تعدادی از این پیامها، بحران دارو در ایران موجب شده برخی شهروندان از علم پزشکی به طب سنتی روی بیاورند.
فشار اقتصادی و درمانهای نیمهتمام
اقتصادنیوز در ادامه نوشت: «برخی پزشکان میگویند بیمارانی را میبینند که ویزیت میشوند، اما آزمایش، عکس، دارو یا جلسه بعد را عقب میاندازند. در درمانهای ادامهدار، این عقبانداختن خطرناکتر است؛ بیمار فیزیوتراپی را نیمهکاره رها میکند، تراپی را بعد از دو جلسه قطع میکند یا دارو را نصفه مصرف میکند تا دیرتر تمام شود.»
بر اساس این گزارش، فشارهای اقتصادی در حوزه رواندرمانی نمود بیشتری دارد و برخی مراجعان خواستار تعویق پرداخت هزینه جلسات یا کاهش تعداد آنها هستند.
در این گزارش آمده است: «رواندرمانی قرار است جایی برای حرف زدن از اضطراب، فرسودگی و فشار زندگی باشد، اما خود هزینه جلسه گاهی به یکی از همان اضطرابها تبدیل میشود.»
اقتصادنیوز در پایان هشدار داد گسترش پدیده درمان قسطی از ضعف تامین مالی نظام سلامت و سهم بالای پرداخت مستقیم بیماران از هزینههای درمان، دارو و سایر خدمات پزشکی حکایت دارد.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، پیشتر اعلام کرد در سالهای گذشته و بهویژه پس از جنگ اخیر، هزینههای دارو و درمان بهطور چشمگیری افزایش یافته است، به گونهای که حتی با وجود پوشش بیمه تکمیلی، بازنشستگان ناچارند بخش قابل توجهی از هزینههای درمانی را شخصا پرداخت کنند.