خبرگزاری آسوشیتدپرس، شامگاه دوشنبه ۵ مرداد به وقت ایران، به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد میانجی‌ها به رهبری قطر و پاکستان می‌کوشند اختلاف میان واشینگتن و تهران را کاهش دهند تا دو طرف بار دیگر به توافق موقتی بازگردند که دو هفته پیش در پی ازسرگیری حملات هوایی فروپاشید.

یکی از این مقام‌ها پیشرف‌های حاصل‌شده در تلاش‌های میانجیگرانه را «چشمگیر»‌ خواند و گفت میانجی‌ها همراه با جمهوری اسلامی و عمان در حال کار روی طرحی برای ایجاد ساز و کار مدیریت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند. این آبراه استراتژیک کانون آخرین دور حملاتی بود که ۱۷ تیر آغاز شد و به مدت ۱۳ روز ادامه داشت.

همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در آغاز سفر خود به میشیگان مذاکره با جمهوری اسلامی را «خوب» توصیف کرد و افزود: «ما همین الان در حال مذاکره هستیم. فکر می‌کنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد و اگر بیفتد، خوب است. اگر نیفتد، به کاری که دو روز پیش انجام می‌دادیم، برمی‌گردیم.»

ساعاتی پیش از این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره درخواست تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را «خبرسازی» خواند و گفت میانجیگران پیام‌هایی را از سوی واشینگتن منتقل می‌کنند، اما هیچ مذاکره‌ای میان دو طرف جریان ندارد.

بقائی افزود گفت‌وگوهای تهران با عمان تنها بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت: «درخواست مذاکرات مستقیم با آمریکا اصلا با ژن ما همخوانی ندارد.»

او وجود هرگونه آتش‌بس را نیز رد کرد و گفت گزارش‌ها درباره پذیرش آتش‌بس ۱۰ روزه از سوی جمهوری اسلامی صحت ندارد.

شبکه خبری سی‌بی‌اس یکشنبه چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت‌وگوهای اخیر با مقام‌های عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.

ترامپ: در صورت شکست مذاکرات، حملات از سر گرفته می‌شود

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در ایرفورس وان گفت آمریکا «تقریبا نیروهای نظامی» جمهوری اسلامی را نابود کرده و مقام‌های تهران در نتیجه حملات سنگین خواهان مذاکره شده‌اند.

او افزود: «تنها دلیلی که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند ملاقات کنند این است که ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کرده‌ایم.» ترامپ وضعیت تنگه هرمز را نیز «بسیار خوب» توصیف کرد.

رییس‌جمهوری آمریکا درباره موضع بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت دیدگاه دو طرف در مجموع به یکدیگر نزدیک است و تنها اختلاف اندکی میان آنها وجود دارد. او گفت جمهوری اسلامی در ۱۴ روز گذشته ضربه سختی خورده و از آمریکا خواسته است حملات را متوقف کند.

او درباره جبران خسارت شرکت‌های کشتیرانی نیز گفت واشینگتن از دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی که در اختیار و کنترل آمریکاست، برای پرداخت خسارت کشتی‌ها استفاده خواهد کرد. او افزود از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، درباره تصاویر ماهواره‌ای ارائه‌شده به جمهوری اسلامی سوال خواهد کرد.

ترامپ در مصاحبه‌ای جداگانه با اکسیوس گفت آمریکا در حال انجام «مذاکرات بسیار جدی» با جمهوری اسلامی است و اگر این گفت‌وگوها موفق نشود، واشینگتن به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» بازخواهد گشت.

ترامپ افزود جمعه حملات آمریکا را متوقف کرد، زیرا کشورهای میانجی و شماری از دولت‌های منطقه از او خواستند فرصت دیگری به مذاکرات بدهد. او گفت: «همه کسانی که در مذاکرات با جمهوری اسلامی دخیل‌اند از من خواستند شلیک نکن.»