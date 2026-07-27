هم‌زمان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک، نشانه‌هایی از کاهش درگیری مستقیم میان آمریکا و جمهوری اسلامی دیده شد. آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های منطقه‌ای گزارش داد میانجی‌ها، به‌ویژه قطر و پاکستان، برای بازگرداندن تهران و واشینگتن به میز مذاکره پیشرفت‌هایی داشته‌اند. در همین حال، یک مقام حشد شعبی به ایران‌اینترنشنال تایید کرد شماری از نیروهای وابسته به این گروه برای آمادگی در برابر حمله زمینی احتمالی آمریکا به ایران رفته‌اند. کاظم غریب‌آبادی نیز گفت جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلام‌آباد خواسته‌های آمریکا را رد کرده و هیچ «التماسی» برای ادامه مذاکرات نکرده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت جمهوری اسلامی پس از ضربات نظامی آمریکا خواهان مذاکره شده و مذاکرات «بسیار دوستانه‌ای» در جریان است. او افزود در صورت عدم دستیابی به توافق، شرایط به وضعیت پیشین بازخواهد گشت و تاکید کرد خسارت شرکت‌های کشتیرانی از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. ترامپ همچنین بار دیگر از موفقیت محاصره دریایی ایران سخن گفت و اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار پایان یافتن آن شده‌اند.

در تحولات میدانی، سنتکام اعلام کرد ناوشکن «یواس‌اس فرانک ای. پیترسن جونیور» به اجرای محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد و تاکنون مسیر ۱۷ کشتی تجاری تغییر داده شده، دو شناور متوقف و از دو کشتی دیگر بازرسی شده است. هم‌زمان، موج تازه‌ای از محکومیت‌های منطقه‌ای در پی حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی شکل گرفت و اردن، مصر، قطر، کویت، امارات متحده عربی و شورای همکاری خلیج فارس این حملات را محکوم و بر حمایت از عربستان تاکید کردند.

در تهران، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، گفت مجتبی خامنه‌ای مذاکره را حرام نمی‌داند، اما جمهوری اسلامی از نظر فنی توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را دارد و تنها به تصمیم سیاسی نیازمند است. او همچنین تهدید کرد دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو «تا پایان عمر در امان نخواهند بود». هم‌زمان خبرگزاری تسنیم با انتشار ویدیویی، ملانیا ترامپ و بارون ترامپ را تهدید کرد و شهاب اسفندیاری، رییس دانشگاه صداوسیما، از حذف بخش‌هایی از سخنان مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف در صداوسیما دفاع کرد.

در دیگر تحولات، وزیر خارجه اوکراین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی را «بی‌اساس» خواند و تهران را شریک مستقیم جنگ روسیه علیه اوکراین توصیف کرد. وزیر خارجه یمن نیز هشدار داد حوثی‌ها در تلاش‌اند «مدل جمهوری اسلامی در تنگه هرمز» را در باب‌المندب تکرار کنند. همچنین رسانه‌های کانادا از تیراندازی به کنسولگری آمریکا در تورنتو، بدون تلفات جانی، خبر دادند.



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