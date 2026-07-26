شبکه الجزیره یکشنبه چهارم مرداد گزارشی از یک گفت‌وگوی مفصل با الشرع را منتشر و اعلام کرد نسخه کامل این مصاحبه قرار است شامگاه یکشنبه پخش شود. این رسانه به نقل از الشرع نوشت سوریه از رویارویی با اسرائیل پرهیز می‌کند و منفعتی در ورود به تقابل با آن نمی‌بیند.

الشرع افزود موفقیت ساز و کار امنیتی جاری می‌تواند راه را برای توافقی گسترده‌تر هموار کند، بدون آنکه به حق سوریه در قبال بلندی‌های «اشغالی» جولان لطمه‌ای وارد شود.

او درباره لبنان تاکید کرد دمشق قصد مداخله نظامی در این کشور را ندارد و با دولت لبنان درباره راه‌های کمک به عبور از بحران و رساندن این کشور به شرایطی امن رایزنی می‌کند.

الشرع تاکید کرد رسیدگی به بحران لبنان به رویکرد امنیتی محدود نمی‌شود و نیازمند راه‌حلی جامع است که ابعاد مختلف را در بر گیرد. او هشدار داد هرگونه آشوب در لبنان به‌طور مستقیم بر سوریه تاثیر خواهد گذاشت.

او همچنین گفت دمشق از انحصار سلاح و تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ در اختیار دولت لبنان حمایت می‌کند و نسبت به گسترش جنگ در منطقه و پیامدهای احتمالی آن نگران است.

واکنش‌ها به مواضع الشرع درباره لبنان

طارق عبود، پژوهشگر سیاسی، به الجزیره گفت اظهارات الشرع درباره خودداری از مداخله نظامی در لبنان، پیامی اطمینان‌بخش برای لبنانی‌ها و سوری‌هاست.

عبود در عین حال از نبود موضع رسمی و روشن لبنان در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، انتقاد کرد.

عبود گفت مطرح شدن احتمال مداخله نظامی خارجی در لبنان مستلزم موضع‌گیری رسمی برای تاکید بر حاکمیت این کشور بود و سکوت مقام‌های لبنانی در این زمینه، نشان‌دهنده کوتاهی در برخورد با این اظهارات است.

او افزود حزب‌الله از تحولات منطقه آگاه است و برای دستیابی به توافق‌های سیاسی آمادگی دارد. به گفته عبود، رسیدگی به موضوع سلاح حزب‌الله تنها از طریق گفت‌وگوی مستقیم با این گروه و تحت نظارت دولت لبنان امکان‌پذیر است.

ارزیابی متفاوت از اظهارات الشرع

ایلی الحاج، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، نیز به الجزیره گفت اظهارات الشرع حاوی نکته تازه‌ای نبود و یادآور شد اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، پیش‌تر به مقام‌های لبنانی گفته بود دمشق نه تمایلی به مداخله نظامی در لبنان دارد و نه توان انجام آن را.

الحاج افزود نقش سوریه به همکاری برای کنترل مرزها و گذرگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات محدود می‌شود و دمشق اجرای این اقدامات را در چارچوب هماهنگی‌های امنیتی با لبنان آغاز کرده است.

او همچنین گفت ترامپ با تکرار اظهاراتش درباره احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان، می‌کوشد بر دولت لبنان و اسرائیل فشار سیاسی وارد کند تا تکلیف پرونده سلاح حزب‌الله را روشن کنند.

الحاج افزود گفت‌وگو با حزب‌الله ممکن است سال‌ها بدون دستیابی به نتیجه‌ای قطعی ادامه یابد و تا زمانی که پرونده سلاح این گروه حل‌وفصل نشود، خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان نیز به تعویق خواهد افتاد.

در همین زمینه، وب‌سایت خبری-تحلیلی اکسیوس ۲۳ تیر گزارش داد ترامپ در تماس با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از او خواست روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه را آغاز کند و اقدامی مشابه نیز در لبنان انجام دهد.

بر اساس این گزارش، ترامپ حضور ارتش اسرائیل در سوریه را عامل تنش دانست، اما نتانیاهو بر حفظ مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرد.

تحریم‌ها، قسد و پرونده مفقودشدگان

الشرع در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفت رفع تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه تا زمانی که نام این کشور از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف نشود، تاثیر کامل نخواهد داشت.

او همچنین با اشاره به کندی اجرای توافق دولت سوریه با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، تاکید کرد دولت همچنان به موفقیت این توافق امیدوار است.

رییس دولت سوریه درباره پرونده سوری‌های مفقودشده در سال‌های گذشته و در دوران حکومت اسد نیز گفت مقام‌های این کشور کمیته‌ای ویژه برای مدیریت این پرونده بر اساس استانداردهای بین‌المللی و با همکاری کشورهایی دارای تجربه تخصصی در این زمینه تشکیل داده‌اند.

ترامپ ۱۸ تیر با ارسال نامه‌ای به الشرع اعلام کرد قصد دارد نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند.

او یک روز پیش از آن نیز در دیدار با الشرع در حاشیه نشست ناتو در آنکارا، سوریه را کشوری «بسیار باثبات» توصیف کرد و گفت تحریم‌های اعمال‌شده علیه این کشور را لغو کرده است.