به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، وزارت کشور بریتانیا به مرکز اسلامی انگلیس در منطقه مِیدا وِیل لندن اجازه داده است برای «نیروهای متخصص» و مبلغان دینی گواهی حمایت مالی صادر کند؛ مدرکی که متقاضیان خارجی برای دریافت ویزای کاری بریتانیا به آن نیاز دارند.

این مرکز همچنان در فهرست رسمی حامیان صدور ویزا قرار دارد؛ هرچند کمیسیون امور خیریه بریتانیا تحقیقاتی را درباره ارتباط‌های احتمالی آن با حکومت ایران دنبال می‌کند. وزارت کشور بریتانیا می‌گوید این مرکز از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی ورود هیچ نیروی کاری نبوده است.

مرکز اسلامی انگلیس پیش‌تر چند گواهی حمایت مالی برای متقاضیان خارجی صادر کرده بود. با این حال، تلگراف تعداد دقیق این گواهی‌ها و هویت دریافت‌کنندگان آنها را اعلام نکرده است.

تحقیقات درباره ساختار مدیریتی مرکز ادامه دارد

کمیسیون امور خیریه بریتانیا در جریان تحقیقات خود، مرکز اسلامی انگلیس را وادار کرد مقررات مدیریتی‌اش را تغییر دهد. بر اساس مقررات پیشین، هیات امنای این مرکز موظف بود یک روحانی را به‌عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در ترکیب خود داشته باشد.

این مرکز اوایل سال جاری میلادی نیز به‌دلیل برگزاری یک «بازارچه محلی» به نهاد ناظر بر موسسات خیریه معرفی شد. بنا بر گزارش تلگراف، در این بازارچه اقلامی مانند جاکلیدی‌های حامی جمهوری اسلامی، قاب‌های تلفن همراه با مضامین مرتبط با حزب‌الله و برچسب‌هایی با تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، فروخته می‌شد.

مرکز اسلامی انگلیس پس از کشته‌شدن قاسم سلیمانی در حمله هوایی آمریکا در سال ۲۰۲۰ نیز مراسم شمع‌افروزی برگزار کرده بود. سید هاشم موسوی، امام و مدیر کنونی این مرکز، پیش‌تر معترضان به حکومت ایران را «سربازان شیطان» خوانده است.

نگرانی‌های امنیتی افزایش یافته است

اختیار این مرکز برای حمایت از صدور ویزا، به‌ویژه پس از تهدید حکومت ایران به هدف قراردادن پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فِرفوردِ گلاسترشر، نگرانی شماری از کارشناسان امنیتی را برانگیخته است.

این نگرانی‌ها هم‌زمان با طرح ادعاهایی درباره احتمال انتقال پنهانی هواداران حکومت ایران به بریتانیا از مسیر کانال مانش مطرح شده است.

بر اساس آمار «دیده‌بان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند؛ رقمی که از اتباع تمام کشورهای دیگر بیشتر است. پس از ایران، افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر و آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر قرار دارند.

یک مشاور پیشین دولت خواستار بازبینی مجوز شد

لرد والنی، مشاور پیشین دولت بریتانیا در زمینه خشونت سیاسی، ثبت مرکز اسلامی انگلیس به‌عنوان حامی صدور ویزا را «نگران‌کننده» خواند.

او به تلگراف گفت: «با توجه به سابقه جنجال‌برانگیز این نهاد و ادامه تحقیقات درباره آن، ثبت مرکز اسلامی انگلیس به‌عنوان حامی صدور ویزا نگران‌کننده است.»

والنی افزود که وزیر کشور باید فورا وضعیت این مرکز را بررسی و معیارهای اعطای مجوز را سخت‌گیرانه‌تر کند تا از نظام مهاجرتی بریتانیا محافظت شود.

مرکز اسلامی انگلیس بر استقلال خود تاکید کرد

مرکز اسلامی انگلیس اتهام وابستگی به حکومت ایران را رد کرده و گفته است «دفتر رسمی یا نماینده هیچ دولت، نهاد سیاسی یا فردی نیست».

سخنگوی این مرکز به تلگراف گفت که مرکز اسلامی انگلیس نیز مانند بسیاری از موسسات خیریه، نهادهای دینی و سازمان‌های واجد شرایط، مجوز حمایت مالی وزارت کشور را در اختیار دارد و می‌تواند در صورت رعایت الزامات نظام مهاجرتی بریتانیا از نیروهای متخصص حمایت کند.

او افزود: «می‌پذیریم که پیش‌تر پرسش‌هایی درباره مرکز و ارتباط احتمالی آن با حکومت ایران مطرح شده است.» به گفته این سخنگو، مرکز همواره تاکید کرده است که یک موسسه خیریه مستقل بریتانیایی است و مطابق قوانین بریتانیا و اهداف خیریه خود فعالیت می‌کند.

کالج اسلامی لندن نیز مجوز مشابهی دارد

مرکز اسلامی انگلیس تنها نهاد دارای مجوز حمایت از صدور ویزا نیست که ادعاهایی درباره ارتباط آن با حکومت ایران مطرح شده است. کالج اسلامی در منطقه ویلسدن در شمال لندن نیز در فهرست رسمی حامیان ویزا قرار دارد.

این کالج را سعیدرضا عاملی، دبیر پیشین و عضو کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بنیان گذاشته است. این شورا مسئول سیاست‌گذاری فرهنگی و نظارت بر انطباق نهادهای آموزشی و فرهنگی ایران با موازین جمهوری اسلامی است.

گزارش‌هایی نیز درباره ارتباط کالج اسلامی با جامعه‌المصطفی منتشر شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جامعه‌المصطفی را تحریم کرده و آن را به فعالیت به‌عنوان «موتور تلقین ایدئولوژیک» متهم کرده است.

کالج اسلامی پیش‌تر ادعاهای مربوط به وابستگی خود به جامعه‌المصطفی را «بی‌اساس» خوانده است. تلگراف همچنین برای دریافت اظهارنظر تازه با این کالج تماس گرفته، اما در گزارش خود پاسخی از آن منتشر نکرده است.

کتاب‌فروشی‌های اسلامی نیز مجوز جذب نیروی خارجی گرفته‌اند

انتشار این اطلاعات پس از آن صورت گرفت که تلگراف در گزارشی دیگر اعلام کرد برخی کتاب‌فروشی‌های اسلامی نیز اجازه یافته‌اند برای آوردن نیروهای «متخصص» به بریتانیا گواهی حمایت مالی صادر کنند.

بنا بر این گزارش، بعضی از کتاب‌های عرضه‌شده در این فروشگاه‌ها حاوی مطالب یهودستیزانه، از جمله ادعایی درباره «سرشت شرور» یهودیان، بوده‌اند. مقام‌های زندان‌های بریتانیا نیز برخی متون دیگر را تهدیدی از نظر افراطی‌سازی تشخیص داده‌اند.

لی اندرسون، نماینده حزب اصلاح بریتانیا در پارلمان، با انتقاد از وزارت کشور گفت: «به‌جای پزشکان و مهندسان، برای فروشگاه‌های اسلامی که کتاب‌هایی درباره جهاد می‌فروشند نیرو وارد کردیم. باورکردنی نیست که وزارت کشور متوجه این موضوع نشده باشد.»

وزارت کشور از تشدید برخورد با سپاه خبر داد

سخنگوی وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد که مرکز اسلامی انگلیس از سال ۲۰۲۲ تاکنون حامی هیچ نیروی کاری نبوده و تحقیقات کمیسیون امور خیریه درباره آن ادامه دارد.

او گفت دولت بریتانیا تهدید حکومت ایران و افرادی را که به نمایندگی از آن عمل می‌کنند، «با نهایت جدیت» دنبال می‌کند. به گفته این سخنگو، دولت روند اصلاح قوانین برای ممنوع‌کردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده و اختیارات بیشتری در اختیار پلیس و نهادهای اطلاعاتی قرار داده است تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل کنند.

وزارت کشور همچنین اعلام کرد اگر تخلفی کشف شود، مسئولان آن ممکن است با مجازات‌هایی مانند حبس‌های طولانی، لغو مجوز و اقدامات حقوقی بیشتر روبه‌رو شوند.

داده‌های وزارت کشور نشان می‌دهد شمار کل ویزاهای نیروی متخصص، شامل متقاضیان اصلی و افراد تحت تکفل، در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح رسید. بر اساس تحلیل تلگراف، در آن سال ۶۷ هزار و ۳۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۵۸ هزار و ۶۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل صادر شد.

این رقم در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به ۲۹ هزار و ۷۰۰ ویزا برای متقاضیان اصلی و ۳۸ هزار و ۳۰۰ ویزا برای افراد تحت تکفل کاهش یافته است.

