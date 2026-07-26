دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال با انتشار تصویری ساخته شده با هوش مصنوعی از جزیرهای که زیر آتش جنگندهها است نوشت: «حمله به جزیره خارک»
ترامپ همچنین با انتشار تصویری ساختهشده با هوش مصنوعی از یک نفتکش ایرانی که به تصرف نیروهای آمریکایی درآمده، نوشت: «این نفتکش اکنون متعلق ماست.»
وکلای پژمان جمشیدی گفتند او از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، نیز به امتداد گفت دیوان عالی کشور این حکم را پس از فرجامخواهی بدون تغییر تایید کرده است.
علی محمدزاده، یکی از وکلای پژمان جمشیدی یکشنبه ۴ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، از صدور رای نهایی پرونده موکلش خبر داد و گفت او از اتهام تجاوز به عنف و «حتی اتهام زنا عادی» (خارج از عنف) تبرئه شده است: «جمشیدی فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیر زنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است.»
محمدزاده گفت به این بخش از حکم اعتراض خواهد کرد، زیرا به اعتقاد او موکلش نباید به رابطه نامشروع نیز محکوم میشد.
کامبیز برجاس، دیگر وکیل جمشیدی، نیز به خبرگزاری مهر گفت رای نهایی پرونده صادر شده و حکم شلاق «در نوبت اجرا» قرار دارد.
اظهارات دو وکیل درباره مرحله کنونی رسیدگی یکسان نیست؛ محمدزاده از اعتراض به حکم شلاق در دیوان عالی کشور سخن گفته، اما برجاس آن را نهایی و در آستانه اجرا توصیف کرده است.
در مقابل، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده، به وبسایت امتداد گفت حکم ۹۹ ضربه شلاق پس از فرجامخواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع و بدون تغییر تایید شده است.
پارسادوست تاکید کرد تبرئه جمشیدی از عنوان اتهامی تجاوز به عنف، روایت او از خشونت جنسی را تغییر نمیدهد. او گفت: «اجازه نمیدهم خشونتی که متحمل شدهام به چیزی غیر از آنچه واقعا بوده تقلیل داده شود.»
او که گزارش امتداد را در حساب کاربری خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است، افزود: «آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است.»
بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا میتواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد. این ماده همچنین مقرر میکند اگر عمل با عنف و اکراه صورت گرفته باشد، تنها فرد اکراهکننده مجازات شود.
شاکی با استناد به محکومشدن جمشیدی و مجازاتنشدن خود، حکم را به معنای احراز اکراه و نبود رضایت تفسیر کرده است. وکلای جمشیدی این برداشت را رد کردهاند و میگویند دادگاه اتهامهای تجاوز به عنف و آدمربایی و همچنین وقوع رابطه جنسی را احراز نکرده است.
متن کامل رای و توضیح رسمی قوه قضاییه درباره مبنای محکومیت تاکنون منتشر نشده است؛ از این رو، نمیتوان برداشتهای متفاوت شاکی و وکلای جمشیدی از استدلال قضات را بهطور مستقل بررسی کرد.
پرونده پژمان جمشیدی از مهر ۱۴۰۴ با بازداشت او رسانهای شد. بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس و بازیگر سینما و تلویزیون پس از چند روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و مدتی در خارج از ایران بود. پس از این برای پرونده او، دو جلسه دیگر دادگاه برگزار شد.
جمشیدی در یک سال گذشته فعالیت سینمایی خود را ادامه داد و در دو فیلم تازه «شاخ» و «مازراتی» بازی کرد. فیلمبرداری این دو فیلم سینمایی در مهر و آبان ۱۴۰۴ به پایان رسید. پیشتولید فیلم «دیازپام» هم میانه تیر با حضور او و مهدی هاشمی آغاز شد.
از زمان انتشار نخستین خبرها درباره پرونده جنجالی او، فیلمهای «جزایر قناری»، «ناجورها»، «کوسه»، «قسطنطنیه» و «آنتیک» با بازی جمشیدی روی پرده رفتند.
فعالیتهای تبلیغاتی و عمومی جمشیدی در این مدت با فراز و نشیب همراه بود. شهریور ۱۴۰۴، تهیهکننده سریال «محکوم» که از شبکه نمایش خانگی پخش میشد، گفت نهادی با عنوان «شورای چهرهها» اجازه نصب تصویر او روی بیلبوردهای این مجموعه را نداده است. همزمان، تصویر این بازیگر از پوستر فیلم «کوسه» نیز حذف شد.
در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از برقراری آتشبس نیز جمشیدی حضوری فعال در تجمعهای شبانه تهران داشت و تصاویری از همراهی او با امدادگران هلالاحمر منتشر شد.
پلیس برلین اعلام کرد مظنون حمله به جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر»، راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کوئیر در برلین، پس از حرکت با سلاح سرد به سوی ماموران، به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
پلیس برلین شامگاه یکشنبه پنجم مرداد به وقت محلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مظنون حمله حدود ساعت ۱۸ در یک مجموعه باغهای کوچک در منطقه اشپانداو شناسایی شد.
پلیس افزود بر اساس یافتههای اولیه، این فرد با یک سلاح سرد به سمت نیروهای پلیس حرکت کرد و در پی آن، یگان ویژه پلیس برلین (SEK) از سلاح گرم استفاده کرد.
پلیس همچنین اعلام کرد با وجود آغاز فوری عملیات احیا از سوی آتشنشانی برلین، این فرد در محل جان باخت.
در همین حال، شبکه آربیبی۲۴ آلمان گزارش داد «عبدال ب.»، مظنون متواری این حمله، در جریان عملیات پلیس در یک مجموعه باغهای کوچک در منطقه اشپانداو با شلیک پلیس کشته شده است.
این رسانه به نقل از سخنگوی پلیس برلین گزارش داد یک کمیسیون ویژه قتل در اشپانداو ادامه تحقیقات درباره این پرونده را بر عهده خواهد داشت.
پلیس برلین همچنین در تازهترین اطلاعیه خود اعلام کرد سامانه دریافت گزارشها و اطلاعات مردمی درباره این پرونده همچنان فعال است.
این نهاد همچنین از شهروندانی که درباره وضعیت بستگان خود پرسشی دارند خواست با مرکز پاسخگویی ویژه پلیس تماس بگیرند و تاکید کرد این مرکز همچنان آماده پاسخگویی است.
پلیس برلین صبح یکشنبه با انتشار تصویری از «عبدال ب.»، مظنون ۲۱ ساله این حمله، از شهروندان خواسته بود در شناسایی و دستگیری او همکاری کنند.
در اطلاعیهای که پلیس صبح یکشنبه منتشر کرد، تاکید شده بود هنوز مشخص نیست این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتهاند.
شبکه آربیبی۲۴ همچنین گزارش داد مردی که پلیس برلین شنبه در ارتباط با حمله به رژه «روز خیابان کریستوفر» بازداشت کرده بود، احتمالا اهل ایران است، اما نقش او در این حمله همچنان روشن نیست.
به گزارش این رسانه، این فرد به ارتکاب جرائم متعددی متهم شده بود و حکم لازمالاجرای ترک آلمان داشت؛ بنابراین امکان اخراج او وجود داشت.
همزمان، استفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، اعلام کرد دادستانی کل فدرال این کشور تحقیقات درباره آنچه مقامهای آلمان یک حمله «اسلامگرایانه» توصیف کردهاند را بر عهده گرفته است. او گفت وزیر کشور پیشتر اعلام کرده بود این حمله ماهیتی اسلامگرایانه دارد.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز پس از شرکت در مراسم یادبود قربانیان، از محل حمله در حاشیه رژه افتخار برلین بازدید کرد و به همراه الکساندر دوبرینت، وزیر کشور و ایریس اشپرانگر، سناتور امور داخلی برلین، با اهدای گل به قربانیان ادای احترام کرد.
پلیس برلین همچنین اعلام کرد هیچیک از مجروحان بستری این حمله دیگر در وضعیت بحرانی نیستند و جانشان در خطر نیست.
برگزارکنندگان جشن سالانه «روز خیابان کریستوفر» نیز نسبت به قضاوتهای شتابزده درباره این حمله هشدار دادند و خواستار آن شدند که این حادثه برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد یا گروهی از افراد بهطور جمعی در مظان اتهام قرار داده نشوند.
سابقه حملات با خودرو در آلمان
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله با خودرو بوده که در آن رانندگان بهعمد شهروندان را زیر گرفتهاند.
اردیبهشت ۱۴۰۵، مردی که گمان میرود دچار مشکلات روانی بوده، با خودرو وارد یک پیادهرو در مرکز شهر لایپزیگ شد، دو نفر را کشت و سه نفر را بهشدت زخمی کرد.
دی ۱۴۰۳ نیز یک پزشک اهل عربستان سعودی با حمله به بازار کریسمس ماگدبورگ شش نفر را کشت و دادگاهی در آلمان پنجم تیر او را به حبس ابد محکوم کرد.
بهمن ۱۴۰۳ هم یک پناهجوی ۲۴ ساله افغانستانی با خودرو به تجمعی کارگری در مونیخ حمله کرد. این حمله دستکم ۳۰ زخمی بر جای گذاشت.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه به موضوع گزارش داد که حملات ارتش آمریکا به جنوب ایران به توصیه دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، متوقف شد زیرا از نظر او این دور از حملات به بیشینه اثربخشی خود رسیده بود.
این رسانه آمریکایی، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۴ مرداد به وقت ایران منتشر کرد، نوشت کوپر به رییسجمهوری آمریکا اطلاع داد تقریبا تمام مواضع تعیینشده در حاشیه ساحلی جنوب ایران، طی دو هفته عملیات هوایی هدف قرار گرفتند و توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتیها را به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است.
به نوشته اکسیوس، این مقام ارشد نظامی آمریکا همچنین در گزارشهای خود اشاره کرد که یکی از گامهای احتمالی بعدی میتواند ازسرگیری عملیات رزمی گسترده برای انهدام ۲۰ درصد از اهدافی باشد که ارتش آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی تعیین کرده اما هدف قرار نداده بود
به گفته منابع اکسیوس، او تاکید کرد اگر تصمیمی برای ازسرگیری عملیات رزمی گسترده گرفته نشود، ادامه کارزار بمباران ۲ هفته گذشته بیفایده خواهد بود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۳۱ تیر همزمان با یازدهمین شب حملات ارتش این کشور به جنوب ایران، تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی به حملات خود به کشتیها در تنگه هرمز ادامه دهد، بابت هدف قرار گرفتن هر کشتی، یک پل یا نیروگاه در ایران را نابود میکند.
این اظهارات ترامپ با تهدیدهایی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر هدف قرار گرفتن نیروگاهها و زیرساختهای کشورهای حاشیه خلیج فارس پاسخ گرفت و در نهایت ترامپ ادبیات شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به کار برد. او پنجشنبه یکم مرداد در مصاحبهای کوتاه با باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، گفت به تصمیمگیری برای ازسرگیری عملیات رزمی عمده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ عملیاتی به گفته او «بزرگتر و گستردهتر» از عملیات خشم حماسی.
در واپسین ساعات پنجشنبه، گمانهزنیها از احتمال تشدید درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای جمعه و شنبه خبر میداد؛ با این حال، گزارشهای منتشرشده در شنبه سوم مرداد نشان داد ترامپ از صدور دستور آغاز عملیاتی گسترده علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده است.
اکسیوس یکشنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد ارزیابی کوپر درباره محدودیت اثربخشی ادامه حملات و هدف قرار گرفتن بخش عمده اهداف تعیینشده در جنوب ایران، در کنار نظر دیگر مشاوران، بر تصمیم ترامپ برای توقف حملات در روز جمعه تاثیر گذاشت.
منابع به این رسانه گفتند دریاسالار کوپر اوایل هفته توصیه خود درباره گامهای بعدی را به پنتاگون، ستاد مشترک ارتش آمریکا و کاخ سفید ارائه کرده بود.
به گفته منابع، ترامپ در روزهای پیش از این نشست به ازسرگیری عملیات رزمی گسترده تمایل داشت، اما دیدگاه او از شامگاه پنجشنبه تغییر کرد. تصمیم او برای کاستن از شدت بمباران تنگه هرمز روز جمعه قطعی شد.
روزنامه نیویورکتایمز نیز سوم مرداد گزارش داده بود که کاهش نگرانکننده ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه از عوامل اصلی موثر بر تصمیم ترامپ برای پرهیز از تشدید حملات علیه جمهوری اسلامی بود.
این رسانه به نقل از مقامهای آمریکایی، ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جلسات خصوصی به ترامپ هشدار داده است که از سر گرفتن عملیات گسترده علیه [حکومت] ایران از نظر نظامی امکانپذیر است، اما ذخایر موشکهای رهگیر فرماندهی مرکزی آمریکا را بهشدت کاهش خواهد داد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، یکشنبه چهارم مرداد گفت رییسجمهوری آمریکا برای فرصت دادن به مذاکرات، حملات آمریکا به ایران را متوقف کرد. ارتش جمهوری اسلامی نیز از توقف حملات تلافیجویانه خبر داد. همزمان با این تحولات، رایزنیهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیریها ادامه دارد.
مقامهای عمانی دوم مرداد برای رایزنی درباره بحران تنگه هرمز به تهران سفر کردند. شبکه العربیه یکشنبه به نقل از یک منبع گزارش داد جمهوری اسلامی به مقامهای پاکستانی اطلاع داده است که از مذاکرات خارج نشده و فقط گفتوگوها را تعلیق کرده است.
بر اساس این گزارش، تهران خواستار ازسرگیری مذاکرات از همان نقطهای است که پیشتر متوقف شده بود و تاکید دارد گفتوگوها باید بر پایه یادداشت تفاهم ادامه یابد. تهران همچنین آمادگی خود را برای ادامه رایزنیها در ژنو، دوحه یا اسلامآباد اعلام کرده است.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج برای چهاردهمین روز متوالی در اعتراض به اجرای احکام اعدام اعتصاب غذا و تحصن کردند. همزمان، مسئولان زندان حدود ۱۴۰ زندانی با احکام غیر از اعدام را از این واحد به سالن سه واحد یک منتقل کردند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، یکشنبه چهارم مرداد گزارش داد زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج با تجمع و تحصن در سالن بند، اعتراض خود به اجرای احکام اعدام را ادامه دادند.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده یکی از این زندانیان به هرانا گفت مسئولان زندان در حال انتقال زندانیان محکوم به حبس در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر از واحد دو به سالن سه واحد یک هستند و قرار است تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
به گفته این منبع، هفته گذشته نزدیک به ۱۰۰ زندانی و یکشنبه نیز حدود ۱۴۰ زندانی از واحد دو منتقل شدند و شمار زندانیان منتقلشده طی حدود یک هفته به دستکم ۲۴۰ نفر رسید.
مسئولان زندان تاکنون درباره علت این جابهجاییها و نحوه اجرای آن توضیحی ارائه نکردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان معترض ابراز نگرانی کردهاند که مسئولان، به جای گفتوگو با اعتصابکنندگان و رسیدگی به مطالبات آنان، با تغییر ترکیب جمعیتی واحد دو در صدد افزایش فشار و اعمال محدودیتهای بیشتر بر معترضان باشند.
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویری از داخل زندان قزلحصار منتشر شده است که بخشهایی از اعتصاب غذا و تحصن زندانیان را نشان میدهد.
این اعتراضها ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم، آغاز شد.
در پی این اقدام، هزار و ۵۰۰ زندانی واحد دو با اعتصاب غذا و تحصن در بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام اعلام کردند و شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختند.
اعتراض زندانیان قزلحصار با حمایت شماری از تشکلهای مدنی و صنفی همراه شده است. دوم مرداد، ۹ تشکل در بیانیهای مشترک خواستار تبدیل «نه به اعدام» به یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران شدند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز ۳۰ تیر در بیانیه هفتگی خود از اعتراض زندانیان زندان قزلحصار حمایت کرد و هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد با اعدام محکومان پروندههای مواد مخدر، نقش خود را در گسترش این پدیده پنهان کند.
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام به مدت یک هفته اعتصاب کردند. آنان در پی وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندانها برای رسیدگی به خواستههایشان، به اعتصاب پایان دادند.
در آن زمان به زندانیان وعده داده شد اجرای احکام اعدام دستکم شش ماه متوقف شود و زمینه بازنگری در پرونده محکومان و پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم آید.
زندانیان تاکید کرده بودند تداوم توافق به اجرای عملی تعهدات مسئولان وابسته است. آنها اکنون میگویند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان وعدهها و تعهدات است.
این اعتراضها در حالی ادامه دارد که حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاءهای قانونی آن گفتوگو کرد.
همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
کارگاه چاپی در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، روز شنبه ۲۵ جولای ۲۰۲۶، (۴ مرداد ۱۴۰۵) شعار جنجالی «مالویناس متعلق به آرژانتین است» که در دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس به نمایش درآمد را به صورت رایگان روی لباس هواداران چاپ کرد.
این کارگاه از همان طراحی بنری استفاده کرد که بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی برابر انگلیس در شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، ۱۰ روز پیش در دست گرفته بودند.
ایوان مارکاسیانو، صاحب این کارگاه به رویترز گفت: «استقبال مردم فوقالعاده بود. از همان لحظهای که این طرح را آغاز کردیم، هم در شبکههای اجتماعی و هم از طریق معرفی افراد به یکدیگر، بازخورد بسیار زیادی دریافت کردیم. آخر هفته گذشته حدود هزار لباس چاپ کردیم. امروز هم صفی به طول دو بلوک خیابان تشکیل شده است. دستکم دو هزار نفر خواهند بود.»
در تصاویری که روز بازی منتشر شد، این بنر سفید و دستساز ابتدا در دست هوادارانی دیده میشد که در ردیف نخست ورزشگاه مشغول جشن گرفتن بودند. روزنامه آرژانتینی کلارین گزارش داد جووانی لو سلسو، هافبک تیم ملی آرژانتین، به سمت این هواداران رفت و از آنها خواست بنر را در اختیار او بگذارند. بریتانیا از فیفا خواسته است این اتفاق را بررسی کند.
جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.
اختلاف بر سر حاکمیت بر این قلمرو برونمرزی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، که بریتانیاییها آن را فالکلند و آرژانتینیها مالویناس مینامند، سالهاست یکی از محورهای تنش میان دو کشور بوده است.
آرژانتین همواره تاکید کرده است که پس از استقلال در سال ۱۸۱۶، حاکمیت بر این جزایر را از اسپانیا به ارث برده و بریتانیا در سال ۱۸۳۳ از طریق اقدامی استعماری و غیرقانونی کنترل آنها را به دست گرفته است.
بریتانیا، در دوران دولت مارگارت تاچر، و آرژانتین در سال ۱۹۸۲ بر سر این جزایر وارد جنگی کوتاه شدند. این جنگ پس از آن آغاز شد که آرژانتین در تلاشی ناموفق برای تصرف جزایر به آنها حمله کرد. در این درگیری ۶۴۹ نظامی آرژانتینی و ۲۵۵ نظامی بریتانیایی کشته شدند.
فیفا پس از بازی آرژانتین-انگلیس اعلام کرد پیش از تصمیمگیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارشها مربوط به دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی میکند.
به گزارش بیبیسی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارشهای مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آییننامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری کند.»
فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیتهای سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.